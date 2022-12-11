https://ria.ru/20221211/donetsk-1837886714.html

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 11.12.2022

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО "Град" по Киевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T16:22

2022-12-11T16:22

2022-12-11T16:22

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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО "Град" по Киевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее ведомство сообщало, что в 15.28 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 10 ракет из "Града"."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.50 – населённый пункт Тоненькое - город Донецк (Киевский район): выпущено десять ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20221211/donbass-1837883512.html

https://ria.ru/20221211/donetsk-1837877016.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк