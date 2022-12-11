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Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 11.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221211/donetsk-1837886714.html
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 11.12.2022
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО "Град" по Киевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T16:22
2022-12-11T16:22
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО "Град" по Киевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее ведомство сообщало, что в 15.28 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 10 ракет из "Града"."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.50 – населённый пункт Тоненькое - город Донецк (Киевский район): выпущено десять ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
16:22 11.12.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку еще десять ракет из "Града"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкФрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками
Фрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО "Град" по Киевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее ведомство сообщало, что в 15.28 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 10 ракет из "Града".
Представитель СК РФ фиксирует фрагмент разорвавшегося снаряда от РСЗО Град в Донецке после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.50 – населённый пункт Тоненькое - город Донецк (Киевский район): выпущено десять ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Представитель СК РФ фиксирует фрагмент разорвавшегося снаряда от РСЗО Град в Донецке после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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