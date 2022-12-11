Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку еще десять ракет из "Града"
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкФрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками
Фрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО "Град" по Киевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее ведомство сообщало, что в 15.28 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 10 ракет из "Града".
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.50 – населённый пункт Тоненькое - город Донецк (Киевский район): выпущено десять ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.