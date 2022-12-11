https://ria.ru/20221211/donetsk-1837877016.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадало здание яслей

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадало здание яслей - РИА Новости, 11.12.2022

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадало здание яслей

Здание дошкольного учреждения и остекление котельной повреждены при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T15:21

2022-12-11T15:21

2022-12-11T15:21

специальная военная операция на украине

алексей кулемзин (донецк)

донецк

петровский район

происшествия

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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Здание дошкольного учреждения и остекление котельной повреждены при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Петровского района повреждено остекление в котельной", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Позже мэр Донецка сообщил, что при обстреле украинскими войсками Петровского района повреждено здание дошкольного учреждения "Ясли-сад №313".

https://ria.ru/20221211/bolnitsa-1837873514.html

донецк

петровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

алексей кулемзин (донецк), донецк, петровский район, происшествия