https://ria.ru/20221211/donetsk-1837877016.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадало здание яслей
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадало здание яслей - РИА Новости, 11.12.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадало здание яслей
Здание дошкольного учреждения и остекление котельной повреждены при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T15:21
2022-12-11T15:21
2022-12-11T15:21
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецк
петровский район
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Здание дошкольного учреждения и остекление котельной повреждены при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Петровского района повреждено остекление в котельной", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Позже мэр Донецка сообщил, что при обстреле украинскими войсками Петровского района повреждено здание дошкольного учреждения "Ясли-сад №313".
https://ria.ru/20221211/bolnitsa-1837873514.html
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей кулемзин (донецк), донецк, петровский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Петровский район, Происшествия
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадало здание яслей
Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле со стороны ВСУ пострадало здание дошкольного учреждения