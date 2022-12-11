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При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадало здание яслей - РИА Новости, 11.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221211/donetsk-1837877016.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадало здание яслей
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадало здание яслей - РИА Новости, 11.12.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадало здание яслей
Здание дошкольного учреждения и остекление котельной повреждены при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T15:21
2022-12-11T15:21
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецк
петровский район
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Здание дошкольного учреждения и остекление котельной повреждены при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Петровского района повреждено остекление в котельной", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Позже мэр Донецка сообщил, что при обстреле украинскими войсками Петровского района повреждено здание дошкольного учреждения "Ясли-сад №313".
https://ria.ru/20221211/bolnitsa-1837873514.html
донецк
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алексей кулемзин (донецк), донецк, петровский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Петровский район, Происшествия
15:21 11.12.2022
 
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадало здание яслей

Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле со стороны ВСУ пострадало здание дошкольного учреждения

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПредставитель СК РФ фиксирует фрагмент разорвавшегося снаряда от РСЗО "Град" в Донецке после обстрела со стороны ВСУ
Представитель СК РФ фиксирует фрагмент разорвавшегося снаряда от РСЗО Град в Донецке после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Представитель СК РФ фиксирует фрагмент разорвавшегося снаряда от РСЗО "Град" в Донецке после обстрела со стороны ВСУ
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Здание дошкольного учреждения и остекление котельной повреждены при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Петровского района повреждено остекление в котельной", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Позже мэр Донецка сообщил, что при обстреле украинскими войсками Петровского района повреждено здание дошкольного учреждения "Ясли-сад №313".
Работа следователей на месте обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеАлексей Кулемзин (Донецк)ДонецкПетровский районПроисшествия
 
 
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