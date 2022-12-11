https://ria.ru/20221211/donetsk-1837866739.html

При обстреле ВСУ Донецка повреждено здание центра информационных технологий

При обстреле ВСУ Донецка повреждено здание центра информационных технологий - РИА Новости, 11.12.2022

При обстреле ВСУ Донецка повреждено здание центра информационных технологий

Административное здание республиканского центра информационных технологий повреждено при обстреле украинскими войсками центрального Ворошиловского района... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T14:35

2022-12-11T14:35

2022-12-11T14:35

специальная военная операция на украине

алексей кулемзин (донецк)

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Административное здание республиканского центра информационных технологий повреждено при обстреле украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По дополнительной информации, в результате обстрела Ворошиловского района пострадало административное здание Республиканского центра информационных технологий. Повреждены системы кондиционирования, фасад, оконные роллеты, остекление", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что центр Донецка подвергся обстрелу реактивными системами залпового огня "Град". Под обстрел попали Ворошиловский и Калининский районы, было слышно порядка 20 "прилетов". Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 05.54 (совпадает с мск) украинские войска обстреляли Ворошиловский и Калининский районы Донецка со стороны населенного пункта Тоненькое, выпустив 20 ракет из "Града".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика