https://ria.ru/20221211/donetsk-1837866739.html
При обстреле ВСУ Донецка повреждено здание центра информационных технологий
При обстреле ВСУ Донецка повреждено здание центра информационных технологий - РИА Новости, 11.12.2022
При обстреле ВСУ Донецка повреждено здание центра информационных технологий
Административное здание республиканского центра информационных технологий повреждено при обстреле украинскими войсками центрального Ворошиловского района... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T14:35
2022-12-11T14:35
2022-12-11T14:35
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Административное здание республиканского центра информационных технологий повреждено при обстреле украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По дополнительной информации, в результате обстрела Ворошиловского района пострадало административное здание Республиканского центра информационных технологий. Повреждены системы кондиционирования, фасад, оконные роллеты, остекление", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что центр Донецка подвергся обстрелу реактивными системами залпового огня "Град". Под обстрел попали Ворошиловский и Калининский районы, было слышно порядка 20 "прилетов". Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 05.54 (совпадает с мск) украинские войска обстреляли Ворошиловский и Калининский районы Донецка со стороны населенного пункта Тоненькое, выпустив 20 ракет из "Града".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика
При обстреле ВСУ Донецка повреждено здание центра информационных технологий
Мэр Кулемзин: при обстреле ВСУ Донецка повреждено здание центра информационных технологий