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При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали две женщины - РИА Новости, 11.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221211/donetsk-1837855961.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали две женщины
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали две женщины - РИА Новости, 11.12.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали две женщины
Две мирные жительницы пострадали при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T12:55
2022-12-11T12:55
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецкая народная республика
донецк
нато
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Две мирные жительницы пострадали при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Украинские боевики нанесли удар из артиллерии НАТО калибром 155 миллиметров по Петровскому району города. Ранены две мирных жительницы", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20221211/donetsk-1837848319.html
петровский район
донецкая народная республика
донецк
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Центр Донецка после утреннего обстрела со стороны ВСУ
Кадры из центра Донецка после утреннего обстрела со стороны украинских войск. Под огнем оказались в том числе несколько многоквартирных домов, после одного из попаданий начался пожар в квартире.
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в мире, петровский район, донецкая народная республика, донецк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Донецк, НАТО
12:55 11.12.2022
 
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали две женщины

В ДНР заявили, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали две мирные жительницы

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкОдна из улиц Донецка после обстрела со стороны ВСУ Ворошиловского и Калининского района города
Одна из улиц Донецка после обстрела со стороны ВСУ Ворошиловского и Калининского района города - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Одна из улиц Донецка после обстрела со стороны ВСУ Ворошиловского и Калининского района города
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Две мирные жительницы пострадали при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"Украинские боевики нанесли удар из артиллерии НАТО калибром 155 миллиметров по Петровскому району города. Ранены две мирных жительницы", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Кадры с места обстрела больницы Калинина в Донецке - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
Вчера, 11:44Специальная военная операция на Украине
В крышу корпуса больницы в Донецке попала ракета
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПетровский районДонецкая Народная РеспубликаДонецкНАТО
 
 
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