https://ria.ru/20221211/donetsk-1837855961.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали две женщины

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали две женщины - РИА Новости, 11.12.2022

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали две женщины

Две мирные жительницы пострадали при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T12:55

2022-12-11T12:55

2022-12-11T12:55

специальная военная операция на украине

в мире

петровский район

донецкая народная республика

донецк

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0b/1837832507_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_5cb309c98dbac680b39538bf0d62b5cc.jpg

ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Две мирные жительницы пострадали при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Украинские боевики нанесли удар из артиллерии НАТО калибром 155 миллиметров по Петровскому району города. Ранены две мирных жительницы", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20221211/donetsk-1837848319.html

петровский район

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Центр Донецка после утреннего обстрела со стороны ВСУ Кадры из центра Донецка после утреннего обстрела со стороны украинских войск. Под огнем оказались в том числе несколько многоквартирных домов, после одного из попаданий начался пожар в квартире. 2022-12-11T12:55 true PT1M53S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, петровский район, донецкая народная республика, донецк, нато