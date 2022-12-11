https://ria.ru/20221211/donetsk-1837848319.html
В крышу корпуса больницы в Донецке попала ракета
В крышу корпуса больницы в Донецке попала ракета - РИА Новости, 11.12.2022
В крышу корпуса больницы в Донецке попала ракета
Крыша 8-го корпуса больницы Калинина в Донецке повреждена из-за прямого попадания украинской ракеты из РСЗО "Град", передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T11:44
2022-12-11T11:44
2022-12-11T12:58
специальная военная операция на украине
донецк
калининский район
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Крыша 8-го корпуса больницы Калинина в Донецке повреждена из-за прямого попадания украинской ракеты из РСЗО "Град", передает корреспондент РИА Новости с места обстрела.Также обстрелу подвергся и второй корпус медучреждения. Боеприпас разорвался перед одиннадцатым корпусом. Со слов сотрудников больницы, из-за обстрела повреждения получили не только остекление и облицовка зданий, а также и кислородная магистраль, обеспечивающая кислородом несколько отделений больницы. На данный момент ведутся восстановительные работы.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что центр Донецка подвергся обстрелу реактивными системами залпового огня "Град". Под обстрел попали Ворошиловский и Калининский районы, было слышно порядка 20 "прилетов". Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 05.54 украинские войска обстреляли Ворошиловский и Калининский районы со стороны населенного пункта Тоненькое, выпущено 20 ракет из "Града".
https://ria.ru/20221211/donbass-1837847719.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кадры с места обстрела больницы Калинина в Донецке
Украинские войска обстреляли больницу Калинина в Донецке, крыша одного из корпусов повреждена в результате прямого попадания ракеты "Града".
2022-12-11T11:44
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Кадры с места обстрела "Градами" в центре Донецка
По центру Донецка выпустили 10 "Градов". Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Украинские войска в 18.30 выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
2022-12-11T11:44
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, калининский район, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Калининский район, Донецкая Народная Республика, Происшествия
11:44 11.12.2022 (обновлено: 12:58 11.12.2022)
В крышу корпуса больницы в Донецке попала ракета
Ракета из РСЗО "Град" попала в крышу корпуса больницы Калинина в Донецке