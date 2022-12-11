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При обстреле Ворошиловского района Донецка повреждено здание института

При обстреле Ворошиловского района Донецка повреждено здание института - РИА Новости, 11.12.2022

При обстреле Ворошиловского района Донецка повреждено здание института

Остекление здания Донецкого государственного института проектирования шахт повреждено при обстреле украинскими войсками центрального Ворошиловского района... РИА Новости, 11.12.2022

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2022-12-11T10:50

2022-12-11T10:50

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк

калининский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Остекление здания Донецкого государственного института проектирования шахт повреждено при обстреле украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Ворошиловского района повреждено остекление здания института "Донгипрошахт", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что центр Донецка подвергся обстрелу реактивными системами залпового огня "Град". Под обстрел попали Ворошиловский и Калининский районы, было слышно порядка 20 "прилетов". Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 5.54 (совпадает с мск) украинские войска обстреляли Ворошиловский и Калининский районы Донецка со стороны населенного пункта Тоненькое, выпустив 20 ракет из "Града".

https://ria.ru/20221211/donbass-1837829971.html

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калининский район

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Последствия обстрела ВСУ в центре Донецка Украинские войска обстреляли Донецк, Пантелеймоновку, Каштановое, Ясиноватую и Горловку выпустив в общей сложности 15 снарядов калибром 155 миллиметров, 13 снарядов калибром 152 миллиметра и пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). 2022-12-11T10:50 true PT1M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, калининский район, донецкая народная республика