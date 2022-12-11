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При обстреле Ворошиловского района Донецка повреждено здание института - РИА Новости, 11.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221211/donetsk-1837842007.html
При обстреле Ворошиловского района Донецка повреждено здание института
При обстреле Ворошиловского района Донецка повреждено здание института - РИА Новости, 11.12.2022
При обстреле Ворошиловского района Донецка повреждено здание института
Остекление здания Донецкого государственного института проектирования шахт повреждено при обстреле украинскими войсками центрального Ворошиловского района... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T10:50
2022-12-11T10:50
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк
калининский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Остекление здания Донецкого государственного института проектирования шахт повреждено при обстреле украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Ворошиловского района повреждено остекление здания института "Донгипрошахт", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что центр Донецка подвергся обстрелу реактивными системами залпового огня "Град". Под обстрел попали Ворошиловский и Калининский районы, было слышно порядка 20 "прилетов". Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 5.54 (совпадает с мск) украинские войска обстреляли Ворошиловский и Калининский районы Донецка со стороны населенного пункта Тоненькое, выпустив 20 ракет из "Града".
https://ria.ru/20221211/donbass-1837829971.html
донецк
калининский район
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Последствия обстрела ВСУ в центре Донецка
Украинские войска обстреляли Донецк, Пантелеймоновку, Каштановое, Ясиноватую и Горловку выпустив в общей сложности 15 снарядов калибром 155 миллиметров, 13 снарядов калибром 152 миллиметра и пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, калининский район, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Калининский район, Донецкая Народная Республика
10:50 11.12.2022
 
При обстреле Ворошиловского района Донецка повреждено здание института

Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле со стороны ВСУ повреждено здание "Донгипрошахт"

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкДом на одной из улиц Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Дом на одной из улиц Донецка после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Дом на одной из улиц Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Остекление здания Донецкого государственного института проектирования шахт повреждено при обстреле украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Ворошиловского района повреждено остекление здания института "Донгипрошахт", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что центр Донецка подвергся обстрелу реактивными системами залпового огня "Град". Под обстрел попали Ворошиловский и Калининский районы, было слышно порядка 20 "прилетов". Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 5.54 (совпадает с мск) украинские войска обстреляли Ворошиловский и Калининский районы Донецка со стороны населенного пункта Тоненькое, выпустив 20 ракет из "Града".
Последствия ракетного обстрела Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
09:23Специальная военная операция на Украине
Украинские войска 39 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)ДонецкКалининский районДонецкая Народная Республика
 
 
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