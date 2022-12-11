https://ria.ru/20221211/donetsk-1837842007.html
При обстреле Ворошиловского района Донецка повреждено здание института
При обстреле Ворошиловского района Донецка повреждено здание института - РИА Новости, 11.12.2022
При обстреле Ворошиловского района Донецка повреждено здание института
Остекление здания Донецкого государственного института проектирования шахт повреждено при обстреле украинскими войсками центрального Ворошиловского района... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T10:50
2022-12-11T10:50
2022-12-11T10:50
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк
калининский район
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0b/1837838667_0:222:2841:1820_1920x0_80_0_0_1db952401aaab7b02de78eabe1f61181.jpg
ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Остекление здания Донецкого государственного института проектирования шахт повреждено при обстреле украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Ворошиловского района повреждено остекление здания института "Донгипрошахт", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что центр Донецка подвергся обстрелу реактивными системами залпового огня "Град". Под обстрел попали Ворошиловский и Калининский районы, было слышно порядка 20 "прилетов". Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 5.54 (совпадает с мск) украинские войска обстреляли Ворошиловский и Калининский районы Донецка со стороны населенного пункта Тоненькое, выпустив 20 ракет из "Града".
https://ria.ru/20221211/donbass-1837829971.html
донецк
калининский район
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0b/1837838667_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_78d07c189bf1a159a01f34fa1d1027a4.jpg
Последствия обстрела ВСУ в центре Донецка
Украинские войска обстреляли Донецк, Пантелеймоновку, Каштановое, Ясиноватую и Горловку выпустив в общей сложности 15 снарядов калибром 155 миллиметров, 13 снарядов калибром 152 миллиметра и пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
2022-12-11T10:50
true
PT1M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, калининский район, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Калининский район, Донецкая Народная Республика
При обстреле Ворошиловского района Донецка повреждено здание института
Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле со стороны ВСУ повреждено здание "Донгипрошахт"