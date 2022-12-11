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В Донецке при обстреле со стороны ВСУ повреждены два корпуса медучреждения - РИА Новости, 11.12.2022
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В Донецке при обстреле со стороны ВСУ повреждены два корпуса медучреждения
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ повреждены два корпуса медучреждения - РИА Новости, 11.12.2022
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ повреждены два корпуса медучреждения
Два корпуса медучреждения повреждены в результате обстрела Калининского района в центре Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T08:46
2022-12-11T09:12
в мире
алексей кулемзин (донецк)
калининский район
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Два корпуса медучреждения повреждены в результате обстрела Калининского района в центре Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Калининского района в одном из корпусов ДОКТМО им. Калинина разрушена кровля, в другом повреждены фасад и остекление", - написал мэр в своем Telegram-канале.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что центр Донецка подвергся обстрелу реактивными системами залпового огня "Град". Под обстрел попали Ворошиловский и Калининский районы, было слышно порядка 20 "прилетов". Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 05.54 украинские войска обстреляли Ворошиловский и Калининский районы со стороны населенного пункта Тоненькое, выпущено 20 ракет из "Града".
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калининский район
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в мире, алексей кулемзин (донецк), калининский район, донецк, донецкая народная республика
В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Калининский район, Донецк, Донецкая Народная Республика
08:46 11.12.2022 (обновлено: 09:12 11.12.2022)
 
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ повреждены два корпуса медучреждения

Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле со стороны ВСУ повреждено здание ДОКТМО им. Калинина

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкПоврежденное здание планетария после обстрела со стороны ВСУ в центре Донецка
Поврежденное здание планетария после обстрела со стороны ВСУ в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Два корпуса медучреждения повреждены в результате обстрела Калининского района в центре Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Калининского района в одном из корпусов ДОКТМО им. Калинина разрушена кровля, в другом повреждены фасад и остекление", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что центр Донецка подвергся обстрелу реактивными системами залпового огня "Град". Под обстрел попали Ворошиловский и Калининский районы, было слышно порядка 20 "прилетов". Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 05.54 украинские войска обстреляли Ворошиловский и Калининский районы со стороны населенного пункта Тоненькое, выпущено 20 ракет из "Града".
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В миреАлексей Кулемзин (Донецк)Калининский районДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
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