https://ria.ru/20221211/donetsk-1837821849.html

В Донецке при обстреле со стороны ВСУ повреждены два корпуса медучреждения

В Донецке при обстреле со стороны ВСУ повреждены два корпуса медучреждения - РИА Новости, 11.12.2022

В Донецке при обстреле со стороны ВСУ повреждены два корпуса медучреждения

Два корпуса медучреждения повреждены в результате обстрела Калининского района в центре Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T08:46

2022-12-11T08:46

2022-12-11T09:12

в мире

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Два корпуса медучреждения повреждены в результате обстрела Калининского района в центре Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Калининского района в одном из корпусов ДОКТМО им. Калинина разрушена кровля, в другом повреждены фасад и остекление", - написал мэр в своем Telegram-канале.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что центр Донецка подвергся обстрелу реактивными системами залпового огня "Град". Под обстрел попали Ворошиловский и Калининский районы, было слышно порядка 20 "прилетов". Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 05.54 украинские войска обстреляли Ворошиловский и Калининский районы со стороны населенного пункта Тоненькое, выпущено 20 ракет из "Града".

https://ria.ru/20221211/donbass-1837814408.html

калининский район

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Дарья Буймова

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