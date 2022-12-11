https://ria.ru/20221211/donetsk-1837821849.html
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ повреждены два корпуса медучреждения
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ повреждены два корпуса медучреждения - РИА Новости, 11.12.2022
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ повреждены два корпуса медучреждения
Два корпуса медучреждения повреждены в результате обстрела Калининского района в центре Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T08:46
2022-12-11T08:46
2022-12-11T09:12
в мире
алексей кулемзин (донецк)
калининский район
донецк
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0b/1837828489_0:292:2730:1828_1920x0_80_0_0_29309ebac1a1897234d661ba0d20d3ea.jpg
ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Два корпуса медучреждения повреждены в результате обстрела Калининского района в центре Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Калининского района в одном из корпусов ДОКТМО им. Калинина разрушена кровля, в другом повреждены фасад и остекление", - написал мэр в своем Telegram-канале.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что центр Донецка подвергся обстрелу реактивными системами залпового огня "Град". Под обстрел попали Ворошиловский и Калининский районы, было слышно порядка 20 "прилетов". Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 05.54 украинские войска обстреляли Ворошиловский и Калининский районы со стороны населенного пункта Тоненькое, выпущено 20 ракет из "Града".
https://ria.ru/20221211/donbass-1837814408.html
калининский район
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0b/1837828489_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_d0ed098a2eb1b4c968716d754ef94707.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алексей кулемзин (донецк), калининский район, донецк, донецкая народная республика
В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Калининский район, Донецк, Донецкая Народная Республика
08:46 11.12.2022 (обновлено: 09:12 11.12.2022)
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ повреждены два корпуса медучреждения
Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле со стороны ВСУ повреждено здание ДОКТМО им. Калинина