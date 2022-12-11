https://ria.ru/20221211/donbass-1837847719.html

Украинские войска обстреляли Донецк и три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк и три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 11.12.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк, Михайловку, Горловку и Макеевку, выпустив в общей сложности 14 снарядов калибром 155 миллиметров и 11 мин калибром 120... РИА Новости, 11.12.2022

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2022-12-11T11:42

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Михайловку, Горловку и Макеевку, выпустив в общей сложности 14 снарядов калибром 155 миллиметров и 11 мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 10.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 10.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки в 09.40 и 10.35, выпустив 11 мин калибром 120 миллиметров.Как отмечает представительство, в 09.50 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Михайловке."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 11.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 11.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях.Кроме того, украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка в 11.15 и 11.20, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров.Как отмечает представительство, в 11.20 украинские войска выпустили пять мин калибром 120 миллиметров по Никитовскому району Горловки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221211/obstrel-1837808171.html

https://ria.ru/20221211/donetsk-1837842007.html

донецк

горловка

макеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, горловка, макеевка, нато, сцкк