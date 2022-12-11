11:40 11.12.2022 (обновлено: 11:42 11.12.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк и три населенных пункта в ДНР
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Донецк, Михайловку, Горловку и Макеевку
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкМашины с выбитыми стеклами на одной из улиц Донецка после обстрела со стороны ВСУ Ворошиловского и Калининского района города
Машины с выбитыми стеклами на одной из улиц Донецка после обстрела со стороны ВСУ Ворошиловского и Калининского района города. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Михайловку, Горловку и Макеевку, выпустив в общей сложности 14 снарядов калибром 155 миллиметров и 11 мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 10.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 10.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Кроме того, украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки в 09.40 и 10.35, выпустив 11 мин калибром 120 миллиметров.
Как отмечает представительство, в 09.50 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Михайловке.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 11.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 11.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях.
Кроме того, украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка в 11.15 и 11.20, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров.
Как отмечает представительство, в 11.20 украинские войска выпустили пять мин калибром 120 миллиметров по Никитовскому району Горловки.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.