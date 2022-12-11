https://ria.ru/20221211/donbass-1837829971.html

Украинские войска 39 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 39 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 11.12.2022

Украинские войска 39 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 39 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 180 единиц различных боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T09:23

2022-12-11T09:23

2022-12-11T09:23

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 39 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 180 единиц различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 39 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Выпустив 180 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы 12 населенных пунктов: Донецк, Горловка, Майорск, Широкая Балка, Пантелеймоновка, Троицкое, Ясиноватая, Красный Партизан, Каштановое, Яковлевка, Макеевка, Александровка.Отмечается, что были повреждены 19 домостроений в Киевском, Кировском и Ворошиловском районах Донецка, а также семь объектов гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20221211/donetsk-1837821849.html

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украина

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Центр Донецка после утреннего обстрела со стороны ВСУ Кадры из центра Донецка после утреннего обстрела со стороны украинских войск. Под огнем оказались в том числе несколько многоквартирных домов, после одного из попаданий начался пожар в квартире. 2022-12-11T09:23 true PT1M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк