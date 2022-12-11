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Украинские войска 39 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 11.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221211/donbass-1837829971.html
Украинские войска 39 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 39 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 11.12.2022
Украинские войска 39 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 39 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 180 единиц различных боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T09:23
2022-12-11T09:23
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 39 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 180 единиц различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 39 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Выпустив 180 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы 12 населенных пунктов: Донецк, Горловка, Майорск, Широкая Балка, Пантелеймоновка, Троицкое, Ясиноватая, Красный Партизан, Каштановое, Яковлевка, Макеевка, Александровка.Отмечается, что были повреждены 19 домостроений в Киевском, Кировском и Ворошиловском районах Донецка, а также семь объектов гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20221211/donetsk-1837821849.html
донецкая народная республика
донецк
украина
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Центр Донецка после утреннего обстрела со стороны ВСУ
Кадры из центра Донецка после утреннего обстрела со стороны украинских войск. Под огнем оказались в том числе несколько многоквартирных домов, после одного из попаданий начался пожар в квартире.
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в мире, донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина, СЦКК
09:23 11.12.2022
 
Украинские войска 39 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 39 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 180 боеприпасов

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкПоследствия ракетного обстрела Донецка украинскими войсками
Последствия ракетного обстрела Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Последствия ракетного обстрела Донецка украинскими войсками. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 39 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 180 единиц различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 39 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Выпустив 180 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Под огнем оказались районы 12 населенных пунктов: Донецк, Горловка, Майорск, Широкая Балка, Пантелеймоновка, Троицкое, Ясиноватая, Красный Партизан, Каштановое, Яковлевка, Макеевка, Александровка.
Отмечается, что были повреждены 19 домостроений в Киевском, Кировском и Ворошиловском районах Донецка, а также семь объектов гражданской инфраструктуры.
Поврежденное здание планетария после обстрела со стороны ВСУ в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
08:46
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ повреждены два корпуса медучреждения
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецкУкраинаСЦКК
 
 
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