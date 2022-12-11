https://ria.ru/20221211/donbass-1837814408.html
В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки погиб один человек
В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки погиб один человек - РИА Новости, 11.12.2022
В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки погиб один человек
Один человек погиб, трое пострадали за сутки на территории Донецкой Народной Республики в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T08:28
2022-12-11T08:28
2022-12-11T08:33
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Один человек погиб, трое пострадали за сутки на территории Донецкой Народной Республики в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 10 декабря до 08.00 11 декабря, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики погиб один человек и еще три мирных жителя получили ранения", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20221210/obstrel-1837725776.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
08:28 11.12.2022 (обновлено: 08:33 11.12.2022)
В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки погиб один человек
В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки погиб один человек, трое пострадали