https://ria.ru/20221211/detsad-1837835089.html

В Петровском районе Донецка поврежден детский сад из-за обстрела ВСУ

В Петровском районе Донецка поврежден детский сад из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 11.12.2022

В Петровском районе Донецка поврежден детский сад из-за обстрела ВСУ

Здание детского сада повреждено в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T10:02

2022-12-11T10:02

2022-12-11T10:02

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Здание детского сада повреждено в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Петровского района повреждены фасад и окна в здании детского сада № 313", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20221211/donetsk-1837821849.html

донецк

донецкая народная республика

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Влада Копылова

донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)