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В Петровском районе Донецка поврежден детский сад из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 11.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221211/detsad-1837835089.html
В Петровском районе Донецка поврежден детский сад из-за обстрела ВСУ
В Петровском районе Донецка поврежден детский сад из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 11.12.2022
В Петровском районе Донецка поврежден детский сад из-за обстрела ВСУ
Здание детского сада повреждено в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T10:02
2022-12-11T10:02
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Здание детского сада повреждено в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Петровского района повреждены фасад и окна в здании детского сада № 313", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20221211/donetsk-1837821849.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
10:02 11.12.2022
 
В Петровском районе Донецка поврежден детский сад из-за обстрела ВСУ

Мэр Донецка Кулемзин: в Петровском районе города поврежден детский сад из-за обстрела ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкФрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками Донецка
Фрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками Донецка - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Фрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Здание детского сада повреждено в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Петровского района повреждены фасад и окна в здании детского сада № 313", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Поврежденное здание планетария после обстрела со стороны ВСУ в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
08:46
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ повреждены два корпуса медучреждения
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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