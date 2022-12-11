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В Петровском районе Донецка поврежден детский сад из-за обстрела ВСУ
В Петровском районе Донецка поврежден детский сад из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 11.12.2022
В Петровском районе Донецка поврежден детский сад из-за обстрела ВСУ
Здание детского сада повреждено в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T10:02
2022-12-11T10:02
2022-12-11T10:02
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Здание детского сада повреждено в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Петровского района повреждены фасад и окна в здании детского сада № 313", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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донецк
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
В Петровском районе Донецка поврежден детский сад из-за обстрела ВСУ
Мэр Донецка Кулемзин: в Петровском районе города поврежден детский сад из-за обстрела ВСУ