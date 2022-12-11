https://ria.ru/20221211/depozity-1837827299.html
Валютные депозиты россиян упали до минимума с 2008 года
Валютные депозиты россиян упали до минимума с 2008 года - РИА Новости, 11.12.2022
Валютные депозиты россиян упали до минимума с 2008 года
Объем валютных депозитов россиян в октябре снизился до 56 миллиардов долларов, что стало минимальным показателем с конца 2008 года, следует из расчетов РИА... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T08:58
2022-12-11T08:58
2022-12-11T08:58
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Объем валютных депозитов россиян в октябре снизился до 56 миллиардов долларов, что стало минимальным показателем с конца 2008 года, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Банка России.Согласно информации ЦБ, валютные депозиты населения в середине осени снизились на 6%, или 3,6 миллиарда долларов - до 56 миллиардов долларов. Это стало минимальным значением с декабря 2008 года, когда показатель находился на уровне 52,7 миллиарда долларов.С начала года объем валютных депозитов сократился на рекордные 38,05%, или 36,7 миллиарда долларов. До этого их максимальное падение в иностранной валюте пришлось на 2020 год: тогда их объем за 10 месяцев снизился на 9,3%, или 8,7 миллиарда долларов.Одновременно сбережения россиян на депозитах в иностранных банках за десять месяцев текущего года пополнились почти на аналогичную сумму - 37,5 миллиарда долларов, до 68,1 миллиарда долларов.При этом в октябре объем перевода денег за границу замедлился до 5 миллиардов долларов против сентябрьского рекорда в 6,7 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20221120/valyuta-1832818570.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
Валютные депозиты россиян упали до минимума с 2008 года
Валютные депозиты россиян упали до минимума с 2008 года, составив 56 миллиардов долларов
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Объем валютных депозитов россиян в октябре снизился до 56 миллиардов долларов, что стало минимальным показателем с конца 2008 года, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Банка России.
Согласно информации ЦБ
, валютные депозиты населения в середине осени снизились на 6%, или 3,6 миллиарда долларов - до 56 миллиардов долларов. Это стало минимальным значением с декабря 2008 года, когда показатель находился на уровне 52,7 миллиарда долларов.
С начала года объем валютных депозитов сократился на рекордные 38,05%, или 36,7 миллиарда долларов. До этого их максимальное падение в иностранной валюте пришлось на 2020 год: тогда их объем за 10 месяцев снизился на 9,3%, или 8,7 миллиарда долларов.
Одновременно сбережения россиян на депозитах в иностранных банках за десять месяцев текущего года пополнились почти на аналогичную сумму - 37,5 миллиарда долларов, до 68,1 миллиарда долларов.
При этом в октябре объем перевода денег за границу замедлился до 5 миллиардов долларов против сентябрьского рекорда в 6,7 миллиарда долларов.