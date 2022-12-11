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Психолог рассказала, когда дети перестают верить в Деда Мороза - РИА Новости, 11.12.2022
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Психолог рассказала, когда дети перестают верить в Деда Мороза
Психолог рассказала, когда дети перестают верить в Деда Мороза - РИА Новости, 11.12.2022
Психолог рассказала, когда дети перестают верить в Деда Мороза
Дети, как правило, верят в Деда Мороза с трех до семи лет, и эта вера уходит безболезненно вместе с прощанием с детским садом, рассказала РИА Новости заведующая РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T08:20
2022-12-11T08:20
общество
дед мороз
новый год
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Дети, как правило, верят в Деда Мороза с трех до семи лет, и эта вера уходит безболезненно вместе с прощанием с детским садом, рассказала РИА Новости заведующая кафедрой психологии образования Московского института психоанализа, доктор психологических наук, профессор Любовь Григорович."Дед Мороз может быть помощником в воспитании детей. Главное - не навязывать фигуру Деда Мороза и не навязывать мысль о том, что он не реальность, а плод нашей фантазии", - сказала Григорович.Она отметила, что большинство детей начинают и перестают верить в Деда Мороз самостоятельно, лишь уточняя у родителей, правда ли это. Традиционно период веры в Деда Мороза – три-семь лет, дети безболезненно расстаются с ним вместе с прощанием с детсадом и переходом в школу, пояснила специалист.По ее словам, Дед Мороз для большинства людей – положительный персонаж, он связана с детством, ожиданием чуда и подарков. Кроме того, Дед Мороз – это и культурный феномен, символ обновления, праздника, возможности заслужить подарки, добавила Григорович.
https://ria.ru/20221209/traditsii-1837632806.html
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общество, дед мороз, новый год
Общество, Дед Мороз, Новый год
08:20 11.12.2022
 
Психолог рассказала, когда дети перестают верить в Деда Мороза

Психолог Григорович: дети обычно перестают верить в Деда Мороза после перехода в школу

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкДед Мороз на праздновании своего дня рождения в московской усадьбе в парке "Кузьминки".
Дед Мороз на праздновании своего дня рождения в московской усадьбе в парке Кузьминки. - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Дед Мороз на праздновании своего дня рождения в московской усадьбе в парке "Кузьминки".. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Дети, как правило, верят в Деда Мороза с трех до семи лет, и эта вера уходит безболезненно вместе с прощанием с детским садом, рассказала РИА Новости заведующая кафедрой психологии образования Московского института психоанализа, доктор психологических наук, профессор Любовь Григорович.
"Дед Мороз может быть помощником в воспитании детей. Главное - не навязывать фигуру Деда Мороза и не навязывать мысль о том, что он не реальность, а плод нашей фантазии", - сказала Григорович.
Она отметила, что большинство детей начинают и перестают верить в Деда Мороз самостоятельно, лишь уточняя у родителей, правда ли это. Традиционно период веры в Деда Мороза – три-семь лет, дети безболезненно расстаются с ним вместе с прощанием с детсадом и переходом в школу, пояснила специалист.
По ее словам, Дед Мороз для большинства людей – положительный персонаж, он связана с детством, ожиданием чуда и подарков. Кроме того, Дед Мороз – это и культурный феномен, символ обновления, праздника, возможности заслужить подарки, добавила Григорович.
История Нового года - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
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ОбществоДед МорозНовый год
 
 
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