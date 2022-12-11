https://ria.ru/20221211/dedmoroz-1837813898.html

Психолог рассказала, когда дети перестают верить в Деда Мороза

Психолог рассказала, когда дети перестают верить в Деда Мороза - РИА Новости, 11.12.2022

Психолог рассказала, когда дети перестают верить в Деда Мороза

Дети, как правило, верят в Деда Мороза с трех до семи лет, и эта вера уходит безболезненно вместе с прощанием с детским садом, рассказала РИА Новости заведующая РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T08:20

2022-12-11T08:20

2022-12-11T08:20

общество

дед мороз

новый год

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Дети, как правило, верят в Деда Мороза с трех до семи лет, и эта вера уходит безболезненно вместе с прощанием с детским садом, рассказала РИА Новости заведующая кафедрой психологии образования Московского института психоанализа, доктор психологических наук, профессор Любовь Григорович."Дед Мороз может быть помощником в воспитании детей. Главное - не навязывать фигуру Деда Мороза и не навязывать мысль о том, что он не реальность, а плод нашей фантазии", - сказала Григорович.Она отметила, что большинство детей начинают и перестают верить в Деда Мороз самостоятельно, лишь уточняя у родителей, правда ли это. Традиционно период веры в Деда Мороза – три-семь лет, дети безболезненно расстаются с ним вместе с прощанием с детсадом и переходом в школу, пояснила специалист.По ее словам, Дед Мороз для большинства людей – положительный персонаж, он связана с детством, ожиданием чуда и подарков. Кроме того, Дед Мороз – это и культурный феномен, символ обновления, праздника, возможности заслужить подарки, добавила Григорович.

https://ria.ru/20221209/traditsii-1837632806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, дед мороз, новый год