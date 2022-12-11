https://ria.ru/20221211/debaltsevo-1837897726.html
Главу администрации Дебальцево освободили от должности после жалоб жителей
Главу администрации Дебальцево освободили от должности после жалоб жителей - РИА Новости, 11.12.2022
Главу администрации Дебальцево освободили от должности после жалоб жителей
Главу администрации Дебальцево в ДНР Игоря Захаревича освободили от исполнения обязанностей после многочисленных жалоб жителей, сообщило Мининформации Донецкой... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T17:45
2022-12-11T17:45
2022-12-11T18:26
дебальцево
донецкая народная республика
денис пушилин
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 дек — РИА Новости. Главу администрации Дебальцево в ДНР Игоря Захаревича освободили от исполнения обязанностей после многочисленных жалоб жителей, сообщило Мининформации Донецкой Народной Республики.Как отмечается, сегодня врио главы республики Денис Пушилин посетил Дебальцево "в связи с большим количеством обращений и жалоб, поступивших от жителей города на критическую ситуацию с восстановлением жилья, работой общественного транспорта и коммунальной сферы". Пушилин пообщался с местными жителями, которые указали ему на отсутствие городского транспорта, некачественные и незавершенные работы по восстановлению домов.Как говорится в пресс-релизе, "по итогам рабочей поездки" глава ДНР подписал указ об отставке Захаревича.На этом посту он работал с июля 2019 года. До этого политик занимался вопросами энергетики в местных профильных ведомствах.
https://ria.ru/20220903/chinovniki-1814227420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дебальцево, донецкая народная республика, денис пушилин, происшествия
Дебальцево, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Происшествия
17:45 11.12.2022 (обновлено: 18:26 11.12.2022)
Главу администрации Дебальцево освободили от должности после жалоб жителей
Пушилин освободил от должности главу администрации Дебальцево после жалоб местных жителей
ДОНЕЦК, 11 дек — РИА Новости.
Главу администрации Дебальцево в ДНР Игоря Захаревича освободили от исполнения обязанностей после многочисленных жалоб жителей, сообщило
Мининформации Донецкой Народной Республики.
Как отмечается, сегодня врио главы республики Денис Пушилин посетил Дебальцево "в связи с большим количеством обращений и жалоб, поступивших от жителей города на критическую ситуацию с восстановлением жилья, работой общественного транспорта и коммунальной сферы".
Пушилин пообщался с местными жителями, которые указали ему на отсутствие городского транспорта, некачественные и незавершенные работы по восстановлению домов.
Как говорится в пресс-релизе, "по итогам рабочей поездки" глава ДНР подписал указ об отставке Захаревича.
На этом посту он работал с июля 2019 года. До этого политик занимался вопросами энергетики в местных профильных ведомствах.