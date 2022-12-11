https://ria.ru/20221211/debaltsevo-1837897726.html

Главу администрации Дебальцево освободили от должности после жалоб жителей

Главу администрации Дебальцево освободили от должности после жалоб жителей - РИА Новости, 11.12.2022

Главу администрации Дебальцево освободили от должности после жалоб жителей

Главу администрации Дебальцево в ДНР Игоря Захаревича освободили от исполнения обязанностей после многочисленных жалоб жителей, сообщило Мининформации Донецкой... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T17:45

2022-12-11T17:45

2022-12-11T18:26

дебальцево

донецкая народная республика

денис пушилин

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0b/1837903124_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e8e4402f8386ae3c1675e69274c8bc4f.jpg

ДОНЕЦК, 11 дек — РИА Новости. Главу администрации Дебальцево в ДНР Игоря Захаревича освободили от исполнения обязанностей после многочисленных жалоб жителей, сообщило Мининформации Донецкой Народной Республики.Как отмечается, сегодня врио главы республики Денис Пушилин посетил Дебальцево "в связи с большим количеством обращений и жалоб, поступивших от жителей города на критическую ситуацию с восстановлением жилья, работой общественного транспорта и коммунальной сферы". Пушилин пообщался с местными жителями, которые указали ему на отсутствие городского транспорта, некачественные и незавершенные работы по восстановлению домов.Как говорится в пресс-релизе, "по итогам рабочей поездки" глава ДНР подписал указ об отставке Захаревича.На этом посту он работал с июля 2019 года. До этого политик занимался вопросами энергетики в местных профильных ведомствах.

https://ria.ru/20220903/chinovniki-1814227420.html

дебальцево

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дебальцево, донецкая народная республика, денис пушилин, происшествия