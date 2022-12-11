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Главу администрации Дебальцево освободили от должности после жалоб жителей - РИА Новости, 11.12.2022
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Главу администрации Дебальцево освободили от должности после жалоб жителей
Главу администрации Дебальцево освободили от должности после жалоб жителей - РИА Новости, 11.12.2022
Главу администрации Дебальцево освободили от должности после жалоб жителей
Главу администрации Дебальцево в ДНР Игоря Захаревича освободили от исполнения обязанностей после многочисленных жалоб жителей, сообщило Мининформации Донецкой... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T17:45
2022-12-11T18:26
дебальцево
донецкая народная республика
денис пушилин
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 дек — РИА Новости. Главу администрации Дебальцево в ДНР Игоря Захаревича освободили от исполнения обязанностей после многочисленных жалоб жителей, сообщило Мининформации Донецкой Народной Республики.Как отмечается, сегодня врио главы республики Денис Пушилин посетил Дебальцево "в связи с большим количеством обращений и жалоб, поступивших от жителей города на критическую ситуацию с восстановлением жилья, работой общественного транспорта и коммунальной сферы". Пушилин пообщался с местными жителями, которые указали ему на отсутствие городского транспорта, некачественные и незавершенные работы по восстановлению домов.Как говорится в пресс-релизе, "по итогам рабочей поездки" глава ДНР подписал указ об отставке Захаревича.На этом посту он работал с июля 2019 года. До этого политик занимался вопросами энергетики в местных профильных ведомствах.
https://ria.ru/20220903/chinovniki-1814227420.html
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дебальцево, донецкая народная республика, денис пушилин, происшествия
Дебальцево, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Происшествия
17:45 11.12.2022 (обновлено: 18:26 11.12.2022)
 
Главу администрации Дебальцево освободили от должности после жалоб жителей

Пушилин освободил от должности главу администрации Дебальцево после жалоб местных жителей

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкГлава администрации города Дебальцево Игорь Захаревич общается с жителями Донецкой народной республики
Глава администрации города Дебальцево Игорь Захаревич общается с жителями Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 11 дек — РИА Новости. Главу администрации Дебальцево в ДНР Игоря Захаревича освободили от исполнения обязанностей после многочисленных жалоб жителей, сообщило Мининформации Донецкой Народной Республики.
Как отмечается, сегодня врио главы республики Денис Пушилин посетил Дебальцево "в связи с большим количеством обращений и жалоб, поступивших от жителей города на критическую ситуацию с восстановлением жилья, работой общественного транспорта и коммунальной сферы".
Пушилин пообщался с местными жителями, которые указали ему на отсутствие городского транспорта, некачественные и незавершенные работы по восстановлению домов.
Как говорится в пресс-релизе, "по итогам рабочей поездки" глава ДНР подписал указ об отставке Захаревича.
На этом посту он работал с июля 2019 года. До этого политик занимался вопросами энергетики в местных профильных ведомствах.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
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ДебальцевоДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинПроисшествия
 
 
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