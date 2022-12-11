https://ria.ru/20221211/danko-1837915792.html
Российского певца Данко не пустили в Молдавию
Российского певца Данко не пустили в Молдавию - РИА Новости, 11.12.2022
Российского певца Данко не пустили в Молдавию
Российский певец Данко (Александр Фадеев) сообщил, что таможенники в международном аэропорту Кишинева отказались пустить его на территорию Молдавии без... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T20:23
2022-12-11T20:23
2022-12-11T20:24
в мире
данко (александр фадеев)
кишинев
молдавия
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КИШИНЕВ, 11 дек - РИА Новости. Российский певец Данко (Александр Фадеев) сообщил, что таможенники в международном аэропорту Кишинева отказались пустить его на территорию Молдавии без объяснения причин.Данко должен был выступать на концерте в Кишиневе 9 декабря, однако он не смог выйти за пределы аэропорта."На таможне молдавской отняли паспорт, говорят: "Не пустим тебя", а почему - не объясняют… К сожалению, меня просто не пустили в вашу страну, завернули, сижу в аэропорту уже второй день, еще ночь буду", - сказал Данко в видеообращении, которое разместило агентство Sputnik Молдова.Он выразил надежду, что в будущем еще сможет приехать в Кишинев, извинившись, что запланированный концерт пришлось отменить.Его супруга Мария Силуянова сообщила "Комсомольской правде", что Данко добирался до Кишинева из Крыма с пересадками в Москве и Ереване. По ее словам, въезд в страну певцу запрещен по политическим причинам, а именно, "из-за поддержки России - проживания в Крыму и поездок на Донбасс".В итоге Данко пробыл в аэропорту почти двое суток, после чего улетел в Ереван, а уже оттуда - в Россию. Пограничная полиция Молдавии ситуацию не прокомментировала.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, данко (александр фадеев), кишинев, молдавия, ереван
В мире, Данко (Александр Фадеев), Кишинев, Молдавия, Ереван
20:23 11.12.2022 (обновлено: 20:24 11.12.2022)
Российского певца Данко не пустили в Молдавию
Российский певец Данко сообщил, что его не пустили в Молдавию без объяснения причин
КИШИНЕВ, 11 дек - РИА Новости.
Российский певец Данко
(Александр Фадеев) сообщил, что таможенники в международном аэропорту Кишинева отказались пустить его на территорию Молдавии без объяснения причин.
Данко должен был выступать на концерте в Кишиневе 9 декабря, однако он не смог выйти за пределы аэропорта.
"На таможне молдавской отняли паспорт, говорят: "Не пустим тебя", а почему - не объясняют… К сожалению, меня просто не пустили в вашу страну, завернули, сижу в аэропорту уже второй день, еще ночь буду", - сказал Данко в видеообращении, которое разместило агентство Sputnik Молдова.
Он выразил надежду, что в будущем еще сможет приехать в Кишинев, извинившись, что запланированный концерт пришлось отменить.
Его супруга Мария Силуянова сообщила "Комсомольской правде", что Данко добирался до Кишинева из Крыма с пересадками в Москве
и Ереване
. По ее словам, въезд в страну певцу запрещен по политическим причинам, а именно, "из-за поддержки России
- проживания в Крыму и поездок на Донбасс".
В итоге Данко пробыл в аэропорту почти двое суток, после чего улетел в Ереван, а уже оттуда - в Россию. Пограничная полиция Молдавии ситуацию не прокомментировала.