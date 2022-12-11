https://ria.ru/20221211/danko-1837915792.html

Российского певца Данко не пустили в Молдавию

Российского певца Данко не пустили в Молдавию - РИА Новости, 11.12.2022

Российского певца Данко не пустили в Молдавию

Российский певец Данко (Александр Фадеев) сообщил, что таможенники в международном аэропорту Кишинева отказались пустить его на территорию Молдавии без... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T20:23

2022-12-11T20:23

2022-12-11T20:24

в мире

данко (александр фадеев)

кишинев

молдавия

ереван

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КИШИНЕВ, 11 дек - РИА Новости. Российский певец Данко (Александр Фадеев) сообщил, что таможенники в международном аэропорту Кишинева отказались пустить его на территорию Молдавии без объяснения причин.Данко должен был выступать на концерте в Кишиневе 9 декабря, однако он не смог выйти за пределы аэропорта."На таможне молдавской отняли паспорт, говорят: "Не пустим тебя", а почему - не объясняют… К сожалению, меня просто не пустили в вашу страну, завернули, сижу в аэропорту уже второй день, еще ночь буду", - сказал Данко в видеообращении, которое разместило агентство Sputnik Молдова.Он выразил надежду, что в будущем еще сможет приехать в Кишинев, извинившись, что запланированный концерт пришлось отменить.Его супруга Мария Силуянова сообщила "Комсомольской правде", что Данко добирался до Кишинева из Крыма с пересадками в Москве и Ереване. По ее словам, въезд в страну певцу запрещен по политическим причинам, а именно, "из-за поддержки России - проживания в Крыму и поездок на Донбасс".В итоге Данко пробыл в аэропорту почти двое суток, после чего улетел в Ереван, а уже оттуда - в Россию. Пограничная полиция Молдавии ситуацию не прокомментировала.

https://ria.ru/20221017/moldaviya-1824578993.html

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молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, данко (александр фадеев), кишинев, молдавия, ереван