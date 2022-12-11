https://ria.ru/20221211/chud-1837583924.html

"Повсюду — одна чудь". Какие тайны оставил самый древний народ России

"Повсюду — одна чудь". Какие тайны оставил самый древний народ России - РИА Новости, 11.12.2022

"Повсюду — одна чудь". Какие тайны оставил самый древний народ России

Увлекательные легенды о гномах есть не только в зарубежном фольклоре: пермякам знакомы истории о народе чудь, который обитает глубоко под землей. Следы похожих... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T08:00

2022-12-11T08:00

2022-12-11T08:12

религия

иван iii

россия

пермский край

таймыр

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Никита Бизин. Увлекательные легенды о гномах есть не только в зарубежном фольклоре: пермякам знакомы истории о народе чудь, который обитает глубоко под землей. Следы похожих древних племен обнаруживают и в других регионах страны. О загадочных маленьких людях — в материале РИА Новости."Бежали от белого царя"В пермской глубинке до сих пор можно услышать рассказы о том, как из-под земли доносятся странные голоса, всхлипы и стоны. "Это все — чудь", — объясняют местные.Таким легендам уже много веков. Считается, что чудь — коренной народ Пермского края, говоривший на собственном, никому не понятном языке. Были они низкорослые, как гномы, и светлоглазые.В некоторых преданиях сказано, что народ этот — воинственный, часто сражался с соседями. Другие легенды, напротив, называют маленьких людей миролюбивыми.Обитали они в основном в лесах и пещерах. Слыли искусными рудокопами, из-за чего возникло поверье: чудь сказочно богата. Вот только убедиться в этом никому пока не удалось.В одном из мифов говорится, что чудь таинственным образом исчезла, когда на ее землях начала расти белая береза. Древнее предсказание гласило: вслед за этим деревом придут белые люди со своим царем и установят новые порядки.Тогда коротышки выкопали ямы, поставили столбы, накрыли их крышами и положили сверху большие камни. Потом подрубили подпорки и заживо похоронили себя вместе с сокровищами.Вот почему время от времени из-под земли доносятся еле слышные голоса. А чудь с тех пор больше никто не видел.Знакомые следыУченые уже несколько столетий пытаются выяснить, что это за таинственный народ и существовал ли он на самом деле.Самые ранние письменные источники — писцовые книги XVII века. Там упоминаются чудские городища в окрестностях Соли Камской и Кунгура.Русский путешественник XVIII века Иван Лепехин, побывавший в тех местах, описывал остатки жилищ как "большие землянки с отверстиями, подобными дверям".Правда, у него есть и другая запись — о том, что подобные строения можно обнаружить "не только в Пермской земле, но и в Архангельской губернии и у самоедов" (современные Таймыр и Тюменская область).Уже в наши дни российские археологи нашли следы чуди в других регионах. В 2011-м экспедиция Института археологии Севера обнаружила в ямальской бухте Находка необычное сооружение."Со стороны конструкция выглядела как одна большая сопка. На самом же деле это были шесть небольших землянок, соединенных общей кровлей. Датируется она приблизительно XII-XIII веками", — говорит руководитель экспедиции кандидат исторических наук Олег Кардаш.Согласно местным ненецким сказаниям, такие дома возводили сихиртя, пришедшие когда-то на Ямал далеко из-за моря. По описаниям этот народ — точь-в-точь как чудь.Сихиртя вели уединенный образ жизни, охотились на диких зверей, были небольшого роста, со светлыми глазами. А самое интересное — в какой-то момент так же бесследно исчезли. Ушли под землю, как уверяют ненцы.Примечательно, что легенды явно перекликаются с историческими фактами. В XV-XVI веках набирающая силу Москва активно подчиняла себе обширные северные земли.В 1472-м Иван III совершил поход на Чердынь — столицу Пермского княжества. Сто с лишним лет спустя знаменитый поход Ермака положил начало русскому покорению Сибири. Как результат, многие народы Севера были вынуждены мигрировать. И больше о них хроники не упоминают.Мы — не ониВ "Повести временных лет" сказано, что в числе прочих племен Северо-Западной Руси варяги обложили чудь данью. А в других летописях говорится, что в 1030-м князь Ярослав Мудрый "ходил на чудь войной", победил и основал город Юрьев.Получается, место обитания загадочного народа не ограничивалось Пермским краем? Эксперты отвечают: и да, и нет."Дело в том, что чудь в русском имеет то же значение, что и чуждый, чужой. Так называли тех, кто говорил на другом языке. То есть противопоставляли себе", — поясняет заведующий кафедрой древней и средневековой истории России Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Алексей Сарапулов.В ходе христианизации Севера самоназвания многих местных племен попросту забылись — и появился коллективный этноним "чудь".Согласно наиболее обоснованной точке зрения, под этим именем могли скрываться финно-угорские племена, пришедшие с севера, — предки современных коми-пермяков, хантов и манси.

https://ria.ru/20221016/legenda-1824177719.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иван iii, россия, пермский край, таймыр, аналитика - религия и мировоззрение