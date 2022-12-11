https://ria.ru/20221211/bunt-1837804753.html

Беженцы с Украины подняли бунт в Хорватии

Беженцы с Украины подняли бунт в Хорватии - РИА Новости, 11.12.2022

Беженцы с Украины подняли бунт в Хорватии

Украинские беженцы, размещенные в одном из отелей города Джурджевац на севере Хорватии, подняли "бунт" из-за планов властей переселить их в другое место,... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T03:45

2022-12-11T03:45

2022-12-11T03:45

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Украинские беженцы, размещенные в одном из отелей города Джурджевац на севере Хорватии, подняли "бунт" из-за планов властей переселить их в другое место, сообщает издание Jutarnji list.Ситуация с украинцами в городе превратилась в "настоящую драму", говорится в статье. Беженцы, которые были размещены в местном отеле "Пицок", получили от властей "потрясшее" их извещение о том, что их планируют переселить в другую гостиницу в городе Копривница, который находится в 22 километрах от Джурджеваца.По данным издания, был проведен открытый тендер на размещение беженцев, в котором победил отель из Копривницы, при этом владелец "Пицока" заявку не подавал. Однако украинцы воспротивились переселению, так как многие из них нашли в Джурджеваце работу, а их дети начали ходить в местные детский сад и школу."Мы очень ценим все, что хорватское государство сделало и делает для нас <…> Но многие из нас здесь работают, и это не дает пасть духом. Как мы можем объяснить это детям, которые нашли друзей в школе?" - заявила Jutarnji list украинка Елена Черношок, которая живет в Джурджеваце вместе с матерью и сыном.Впоследствии, как сообщило издание, на встрече с представителями властей округа Копривница-Крижевцы было решено, что размещенные в Джурджеваце беженцы могут "какое-то время" сохранять спокойствие, поскольку пока переселять их не будут.Вместе с тем префект округа Дарко Корен подчеркнул, что размещение в "Пицоке" не будет постоянным. В свою очередь, координатор по вопросам гражданской защиты МВД Дарко Майсторович заявил, что конечной целью властей является интеграция украинцев в местную общину через их размещение у частных лиц.По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 30 августа в европейские страны прибыли более семи миллионов беженцев с Украины.

https://ria.ru/20221210/britaniya-1837667493.html

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