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На станции московского метро "Маяковская" за год поженились 19 пар - РИА Новости, 11.12.2022
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На станции московского метро "Маяковская" за год поженились 19 пар
На станции московского метро "Маяковская" за год поженились 19 пар - РИА Новости, 11.12.2022
На станции московского метро "Маяковская" за год поженились 19 пар
Всего на станции "Маяковская" поженились 25 пар, из них 19 - в 2022 году, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности начальника столичного управления ЗАГС... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T12:34
2022-12-11T12:34
общество
москва
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Всего на станции "Маяковская" поженились 25 пар, из них 19 - в 2022 году, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности начальника столичного управления ЗАГС Светлана Уханева."Всего с начала проекта на станции "Маяковская" мы объявили мужем и женой 25 пар, из них 19 - в 2022 году. Для церемоний выбраны исключительно красивые или праздничные даты", - рассказала Уханева.Отмечается, что завершающие сезон церемонии бракосочетания на станции "Маяковская" в красивую дату 11.12.2022 прошли для двух пар с 2 до 4 часов ночи, чтобы не мешать трафику на станции в рабочее время метро. Также молодожены после заключения брака смогли устроить фотосессию в двух составах, которые находились на станции в ночь церемонии, - "Номерной" и "Москва-2020".
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общество, москва
Общество, Москва
12:34 11.12.2022
 
На станции московского метро "Маяковская" за год поженились 19 пар

На станции московского метро "Маяковская" в 2022 году поженились 19 пар

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкСтанция московского метро "Маяковская"
Станция московского метро Маяковская - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Станция московского метро "Маяковская" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Всего на станции "Маяковская" поженились 25 пар, из них 19 - в 2022 году, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности начальника столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.
"Всего с начала проекта на станции "Маяковская" мы объявили мужем и женой 25 пар, из них 19 - в 2022 году. Для церемоний выбраны исключительно красивые или праздничные даты", - рассказала Уханева.
Отмечается, что завершающие сезон церемонии бракосочетания на станции "Маяковская" в красивую дату 11.12.2022 прошли для двух пар с 2 до 4 часов ночи, чтобы не мешать трафику на станции в рабочее время метро. Также молодожены после заключения брака смогли устроить фотосессию в двух составах, которые находились на станции в ночь церемонии, - "Номерной" и "Москва-2020".
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