https://ria.ru/20221211/brak-1837854610.html

На станции московского метро "Маяковская" за год поженились 19 пар

На станции московского метро "Маяковская" за год поженились 19 пар - РИА Новости, 11.12.2022

На станции московского метро "Маяковская" за год поженились 19 пар

Всего на станции "Маяковская" поженились 25 пар, из них 19 - в 2022 году, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности начальника столичного управления ЗАГС... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T12:34

2022-12-11T12:34

2022-12-11T12:34

общество

москва

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Всего на станции "Маяковская" поженились 25 пар, из них 19 - в 2022 году, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности начальника столичного управления ЗАГС Светлана Уханева."Всего с начала проекта на станции "Маяковская" мы объявили мужем и женой 25 пар, из них 19 - в 2022 году. Для церемоний выбраны исключительно красивые или праздничные даты", - рассказала Уханева.Отмечается, что завершающие сезон церемонии бракосочетания на станции "Маяковская" в красивую дату 11.12.2022 прошли для двух пар с 2 до 4 часов ночи, чтобы не мешать трафику на станции в рабочее время метро. Также молодожены после заключения брака смогли устроить фотосессию в двух составах, которые находились на станции в ночь церемонии, - "Номерной" и "Москва-2020".

https://ria.ru/20221024/brak-1826184856.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва