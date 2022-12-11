https://ria.ru/20221211/brak-1837854610.html
На станции московского метро "Маяковская" за год поженились 19 пар
На станции московского метро "Маяковская" за год поженились 19 пар - РИА Новости, 11.12.2022
На станции московского метро "Маяковская" за год поженились 19 пар
Всего на станции "Маяковская" поженились 25 пар, из них 19 - в 2022 году, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности начальника столичного управления ЗАГС... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T12:34
2022-12-11T12:34
2022-12-11T12:34
общество
москва
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Всего на станции "Маяковская" поженились 25 пар, из них 19 - в 2022 году, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности начальника столичного управления ЗАГС Светлана Уханева."Всего с начала проекта на станции "Маяковская" мы объявили мужем и женой 25 пар, из них 19 - в 2022 году. Для церемоний выбраны исключительно красивые или праздничные даты", - рассказала Уханева.Отмечается, что завершающие сезон церемонии бракосочетания на станции "Маяковская" в красивую дату 11.12.2022 прошли для двух пар с 2 до 4 часов ночи, чтобы не мешать трафику на станции в рабочее время метро. Также молодожены после заключения брака смогли устроить фотосессию в двух составах, которые находились на станции в ночь церемонии, - "Номерной" и "Москва-2020".
https://ria.ru/20221024/brak-1826184856.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
На станции московского метро "Маяковская" за год поженились 19 пар
На станции московского метро "Маяковская" в 2022 году поженились 19 пар
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Всего на станции "Маяковская" поженились 25 пар, из них 19 - в 2022 году, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности начальника столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.
"Всего с начала проекта на станции "Маяковская" мы объявили мужем и женой 25 пар, из них 19 - в 2022 году. Для церемоний выбраны исключительно красивые или праздничные даты", - рассказала Уханева.
Отмечается, что завершающие сезон церемонии бракосочетания на станции "Маяковская" в красивую дату 11.12.2022 прошли для двух пар с 2 до 4 часов ночи, чтобы не мешать трафику на станции в рабочее время метро. Также молодожены после заключения брака смогли устроить фотосессию в двух составах, которые находились на станции в ночь церемонии, - "Номерной" и "Москва-2020".