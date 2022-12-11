https://ria.ru/20221211/borrel-1837885641.html

ЕС не потерпит нападений на миссию EULEX в Косово, заявил Боррель

ЕС не потерпит нападений на миссию EULEX в Косово, заявил Боррель - РИА Новости, 11.12.2022

ЕС не потерпит нападений на миссию EULEX в Косово, заявил Боррель

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не потерпит нападений на полицейскую миссию EULEX в Косово, и призвал косовских сербов убрать баррикады на... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T16:16

2022-12-11T16:16

2022-12-11T23:45

в мире

жозеп боррель

косово

евросоюз

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не потерпит нападений на полицейскую миссию EULEX в Косово, и призвал косовских сербов убрать баррикады на трассах края."ЕС не потерпит нападений на EULEX в Косово или совершения насильственных, преступных деяний на севере", — написал он в Twitter. Боррель также призвал косовских сербов немедленно убрать баррикады.Глава евродипломатии пообещал, что EULEX продолжит координировать деятельность с властями Косово и миссией НАТО KFOR.Косовские сербы в субботу возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Пантич, который вместе с коллегами— сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края — подал в отставку в ноябре, был задержан в субботу на КПП "Ярине" при въезде из Центральной Сербии по подозрению "в терроризме".На ночь протестующие расставили палатки, чтобы дежурить на баррикадах. Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП "Ярине" блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из Центральной Сербии на север края.

https://ria.ru/20221211/kosovo-1837851795.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, жозеп боррель, косово, евросоюз