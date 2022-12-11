16:16 11.12.2022 (обновлено: 23:45 11.12.2022)
ЕС не потерпит нападений на миссию EULEX в Косово, заявил Боррель
Глава евродипломатии Боррель заявил, что ЕС не потерпит нападений на свою миссию в Косово
© AP Photo / Pool/Olivier HosletЖозеп Боррель
© AP Photo / Pool/Olivier Hoslet
Жозеп Боррель. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не потерпит нападений на полицейскую миссию EULEX в Косово, и призвал косовских сербов убрать баррикады на трассах края.
"ЕС не потерпит нападений на EULEX в Косово или совершения насильственных, преступных деяний на севере", — написал он в Twitter. Боррель также призвал косовских сербов немедленно убрать баррикады.
Глава евродипломатии пообещал, что EULEX продолжит координировать деятельность с властями Косово и миссией НАТО KFOR.
Косовские сербы в субботу возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Пантич, который вместе с коллегами— сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края — подал в отставку в ноябре, был задержан в субботу на КПП "Ярине" при въезде из Центральной Сербии по подозрению "в терроризме".
На ночь протестующие расставили палатки, чтобы дежурить на баррикадах. Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП "Ярине" блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из Центральной Сербии на север края.