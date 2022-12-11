https://ria.ru/20221211/borrel-1837885042.html
Боррель обеспокоен отказом Турции от антироссийских санкций
Боррель обеспокоен отказом Турции от антироссийских санкций - РИА Новости, 11.12.2022
Боррель обеспокоен отказом Турции от антироссийских санкций
Глава евродипломатии Жозеп Боррель считает торговые взаимоотношения Анкары и Москвы и нежелание Турции присоединяться к санкционной политике Запада причинами... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T16:11
2022-12-11T16:11
2022-12-11T19:09
в мире
жозеп боррель
евросоюз
турция
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БЕРЛИН, 11 дек — РИА Новости. Глава евродипломатии Жозеп Боррель считает торговые взаимоотношения Анкары и Москвы и нежелание Турции присоединяться к санкционной политике Запада причинами для беспокойства в ЕС.Углубление экономических отношений между Турцией и Россией дает "повод для большой озабоченности", говорится в документе под авторством Борреля, оказавшемся в распоряжении медиагруппы Funke.Продолжающаяся политика Турции "не присоединяться к ограничительным мерам ЕС против России" также вызывает беспокойство у главы евродипломатии, как сообщают в Funke.Боррель напомнил, что ЕС и Турция образуют таможенный союз и таким образом обеспечивают свободное перемещение в том числе товаров двойного назначения, которые могут использоваться в гражданских и военных целях. И в данном контексте важно, чтобы Турция не предлагала России никаких обходных путей, подчеркнул еврокомиссар.Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили в воскресенье по телефону вопросы расширяющегося двустороннего взаимодействия в различных областях.
https://ria.ru/20221210/nato-1837741871.html
https://ria.ru/20221210/turtsiya-1837718067.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жозеп боррель, евросоюз, турция
В мире, Жозеп Боррель, Евросоюз, Турция
16:11 11.12.2022 (обновлено: 19:09 11.12.2022)
Боррель обеспокоен отказом Турции от антироссийских санкций
Глава дипломатии ЕС Боррель обеспокоен укреплением связей России и Турции
БЕРЛИН, 11 дек — РИА Новости. Глава евродипломатии Жозеп Боррель считает торговые взаимоотношения Анкары и Москвы и нежелание Турции присоединяться к санкционной политике Запада причинами для беспокойства в ЕС.
Углубление экономических отношений между Турцией и Россией дает "повод для большой озабоченности", говорится в документе под авторством Борреля, оказавшемся в распоряжении медиагруппы Funke.
Продолжающаяся политика Турции "не присоединяться к ограничительным мерам ЕС против России" также вызывает беспокойство у главы евродипломатии, как сообщают в Funke.
Боррель напомнил, что ЕС и Турция образуют таможенный союз и таким образом обеспечивают свободное перемещение в том числе товаров двойного назначения, которые могут использоваться в гражданских и военных целях. И в данном контексте важно, чтобы Турция не предлагала России никаких обходных путей, подчеркнул еврокомиссар.
Президенты России и Турции Владимир Путин
и Тайип Эрдоган обсудили в воскресенье по телефону вопросы расширяющегося двустороннего взаимодействия в различных областях.