https://ria.ru/20221211/borrel-1837885042.html

Боррель обеспокоен отказом Турции от антироссийских санкций

Боррель обеспокоен отказом Турции от антироссийских санкций - РИА Новости, 11.12.2022

Боррель обеспокоен отказом Турции от антироссийских санкций

Глава евродипломатии Жозеп Боррель считает торговые взаимоотношения Анкары и Москвы и нежелание Турции присоединяться к санкционной политике Запада причинами... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T16:11

2022-12-11T16:11

2022-12-11T19:09

в мире

жозеп боррель

евросоюз

турция

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БЕРЛИН, 11 дек — РИА Новости. Глава евродипломатии Жозеп Боррель считает торговые взаимоотношения Анкары и Москвы и нежелание Турции присоединяться к санкционной политике Запада причинами для беспокойства в ЕС.Углубление экономических отношений между Турцией и Россией дает "повод для большой озабоченности", говорится в документе под авторством Борреля, оказавшемся в распоряжении медиагруппы Funke.Продолжающаяся политика Турции "не присоединяться к ограничительным мерам ЕС против России" также вызывает беспокойство у главы евродипломатии, как сообщают в Funke.Боррель напомнил, что ЕС и Турция образуют таможенный союз и таким образом обеспечивают свободное перемещение в том числе товаров двойного назначения, которые могут использоваться в гражданских и военных целях. И в данном контексте важно, чтобы Турция не предлагала России никаких обходных путей, подчеркнул еврокомиссар.Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили в воскресенье по телефону вопросы расширяющегося двустороннего взаимодействия в различных областях.

https://ria.ru/20221210/nato-1837741871.html

https://ria.ru/20221210/turtsiya-1837718067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, жозеп боррель, евросоюз, турция