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Боррель обеспокоен отказом Турции от антироссийских санкций - РИА Новости, 11.12.2022
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Боррель обеспокоен отказом Турции от антироссийских санкций
Боррель обеспокоен отказом Турции от антироссийских санкций - РИА Новости, 11.12.2022
Боррель обеспокоен отказом Турции от антироссийских санкций
Глава евродипломатии Жозеп Боррель считает торговые взаимоотношения Анкары и Москвы и нежелание Турции присоединяться к санкционной политике Запада причинами... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T16:11
2022-12-11T19:09
в мире
жозеп боррель
евросоюз
турция
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БЕРЛИН, 11 дек — РИА Новости. Глава евродипломатии Жозеп Боррель считает торговые взаимоотношения Анкары и Москвы и нежелание Турции присоединяться к санкционной политике Запада причинами для беспокойства в ЕС.Углубление экономических отношений между Турцией и Россией дает "повод для большой озабоченности", говорится в документе под авторством Борреля, оказавшемся в распоряжении медиагруппы Funke.Продолжающаяся политика Турции "не присоединяться к ограничительным мерам ЕС против России" также вызывает беспокойство у главы евродипломатии, как сообщают в Funke.Боррель напомнил, что ЕС и Турция образуют таможенный союз и таким образом обеспечивают свободное перемещение в том числе товаров двойного назначения, которые могут использоваться в гражданских и военных целях. И в данном контексте важно, чтобы Турция не предлагала России никаких обходных путей, подчеркнул еврокомиссар.Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили в воскресенье по телефону вопросы расширяющегося двустороннего взаимодействия в различных областях.
https://ria.ru/20221210/nato-1837741871.html
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в мире, жозеп боррель, евросоюз, турция
В мире, Жозеп Боррель, Евросоюз, Турция
16:11 11.12.2022 (обновлено: 19:09 11.12.2022)
 
Боррель обеспокоен отказом Турции от антироссийских санкций

Глава дипломатии ЕС Боррель обеспокоен укреплением связей России и Турции

© AP Photo / Virginia MayoВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 11 дек — РИА Новости. Глава евродипломатии Жозеп Боррель считает торговые взаимоотношения Анкары и Москвы и нежелание Турции присоединяться к санкционной политике Запада причинами для беспокойства в ЕС.
Углубление экономических отношений между Турцией и Россией дает "повод для большой озабоченности", говорится в документе под авторством Борреля, оказавшемся в распоряжении медиагруппы Funke.
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Продолжающаяся политика Турции "не присоединяться к ограничительным мерам ЕС против России" также вызывает беспокойство у главы евродипломатии, как сообщают в Funke.
Боррель напомнил, что ЕС и Турция образуют таможенный союз и таким образом обеспечивают свободное перемещение в том числе товаров двойного назначения, которые могут использоваться в гражданских и военных целях. И в данном контексте важно, чтобы Турция не предлагала России никаких обходных путей, подчеркнул еврокомиссар.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили в воскресенье по телефону вопросы расширяющегося двустороннего взаимодействия в различных областях.
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