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ВСУ при обстреле Киевского района Донецка повредили здание детской больницы

ВСУ при обстреле Киевского района Донецка повредили здание детской больницы - РИА Новости, 11.12.2022

ВСУ при обстреле Киевского района Донецка повредили здание детской больницы

Здание городской детской клинической больницы № 1 повреждено при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T21:52

2022-12-11T21:52

2022-12-11T21:52

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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Здание городской детской клинической больницы № 1 повреждено при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что в воскресенье украинские войска трижды обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО "Град", выпустив в общей сложности 30 ракет, а также из артиллерии НАТО калибром 155 миллиметров.

https://ria.ru/20221211/spetsoperatsiya-1837870560.html

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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины