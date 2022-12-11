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ВСУ при обстреле Киевского района Донецка повредили здание детской больницы
ВСУ при обстреле Киевского района Донецка повредили здание детской больницы - РИА Новости, 11.12.2022
ВСУ при обстреле Киевского района Донецка повредили здание детской больницы
Здание городской детской клинической больницы № 1 повреждено при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T21:52
2022-12-11T21:52
2022-12-11T21:52
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Здание городской детской клинической больницы № 1 повреждено при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что в воскресенье украинские войска трижды обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО "Град", выпустив в общей сложности 30 ракет, а также из артиллерии НАТО калибром 155 миллиметров.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ при обстреле Киевского района Донецка повредили здание детской больницы
Украинские войска при обстреле Киевского района Донецка повредили здание детской больницы