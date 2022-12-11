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Следственный комитет зафиксировал последствия обстрела больницы в Донецке

Следственный комитет зафиксировал последствия обстрела больницы в Донецке - РИА Новости, 11.12.2022

Следственный комитет зафиксировал последствия обстрела больницы в Донецке

Следователи СК РФ зафиксировали последствия обстрела со стороны украинских войск больницы в Калининском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.12.2022

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2022-12-11T15:13

специальная военная операция на украине

донецк

следственный комитет россии (ск рф)

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Следователи СК РФ зафиксировали последствия обстрела со стороны украинских войск больницы в Калининском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости.Следователь осмотрел и зафиксировал разрушения после ракетного удара, а также изъял найденные фрагменты боеприпаса, предположительно, от системы залпового огня для дальнейшей экспертизы.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что больница в Калининском районе Донецка подверглась ракетному удару со стороны украинских силовиков в воскресение утром. Под обстрел попали два корпуса медучреждения.

https://ria.ru/20221206/donetsk-1836662251.html

донецк

донецкая народная республика

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Работа следователей на месте обстрела в Донецке Российские следователи фиксируют последствия украинского обстрела, в результате которого в Донецке повреждена больница. 2022-12-11T15:00 true PT1M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, следственный комитет россии (ск рф), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины