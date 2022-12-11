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Следственный комитет зафиксировал последствия обстрела больницы в Донецке - РИА Новости, 11.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221211/bolnitsa-1837873514.html
Следственный комитет зафиксировал последствия обстрела больницы в Донецке
Следственный комитет зафиксировал последствия обстрела больницы в Донецке - РИА Новости, 11.12.2022
Следственный комитет зафиксировал последствия обстрела больницы в Донецке
Следователи СК РФ зафиксировали последствия обстрела со стороны украинских войск больницы в Калининском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T15:00
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специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Следователи СК РФ зафиксировали последствия обстрела со стороны украинских войск больницы в Калининском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости.Следователь осмотрел и зафиксировал разрушения после ракетного удара, а также изъял найденные фрагменты боеприпаса, предположительно, от системы залпового огня для дальнейшей экспертизы.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что больница в Калининском районе Донецка подверглась ракетному удару со стороны украинских силовиков в воскресение утром. Под обстрел попали два корпуса медучреждения.
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донецк
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Работа следователей на месте обстрела в Донецке
Российские следователи фиксируют последствия украинского обстрела, в результате которого в Донецке повреждена больница.
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донецк, следственный комитет россии (ск рф), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Следственный комитет России (СК РФ), Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
15:00 11.12.2022 (обновлено: 15:13 11.12.2022)
 
Следственный комитет зафиксировал последствия обстрела больницы в Донецке

СК зафиксировал последствия обстрела больницы в Донецке со стороны украинских войск

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Следователи СК РФ зафиксировали последствия обстрела со стороны украинских войск больницы в Калининском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
"Следователями Следственного комитета Российской Федерации производится фиксация последствий ракетного удара по зданию больницы в городе Донецке в Калининском районе", - сообщил агентству сотрудник СК РФ.
Следователь осмотрел и зафиксировал разрушения после ракетного удара, а также изъял найденные фрагменты боеприпаса, предположительно, от системы залпового огня для дальнейшей экспертизы.
"На месте происшествия обнаружены фрагменты снарядов, предположительно, для системы БМ-21 "Град", более точная информация будет после проведения судебно-баллистических экспертиз", - уточнил он.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что больница в Калининском районе Донецка подверглась ракетному удару со стороны украинских силовиков в воскресение утром. Под обстрел попали два корпуса медучреждения.
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6 декабря, 15:12Специальная военная операция на Украине
Город под ударом: последствия обстрела Донецка
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкСледственный комитет России (СК РФ)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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