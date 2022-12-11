https://ria.ru/20221211/bolnitsa-1837873514.html
Следственный комитет зафиксировал последствия обстрела больницы в Донецке
Следственный комитет зафиксировал последствия обстрела больницы в Донецке - РИА Новости, 11.12.2022
Следственный комитет зафиксировал последствия обстрела больницы в Донецке
Следователи СК РФ зафиксировали последствия обстрела со стороны украинских войск больницы в Калининском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T15:00
2022-12-11T15:00
2022-12-11T15:13
специальная военная операция на украине
донецк
следственный комитет россии (ск рф)
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украина
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Следователи СК РФ зафиксировали последствия обстрела со стороны украинских войск больницы в Калининском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости.Следователь осмотрел и зафиксировал разрушения после ракетного удара, а также изъял найденные фрагменты боеприпаса, предположительно, от системы залпового огня для дальнейшей экспертизы.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что больница в Калининском районе Донецка подверглась ракетному удару со стороны украинских силовиков в воскресение утром. Под обстрел попали два корпуса медучреждения.
https://ria.ru/20221206/donetsk-1836662251.html
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Работа следователей на месте обстрела в Донецке
Российские следователи фиксируют последствия украинского обстрела, в результате которого в Донецке повреждена больница.
2022-12-11T15:00
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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донецк, следственный комитет россии (ск рф), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Следственный комитет России (СК РФ), Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
15:00 11.12.2022 (обновлено: 15:13 11.12.2022)
Следственный комитет зафиксировал последствия обстрела больницы в Донецке
СК зафиксировал последствия обстрела больницы в Донецке со стороны украинских войск