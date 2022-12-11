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Посол ЮАР объяснил, как российскому бизнесу нужно действовать в Африке
Посол ЮАР объяснил, как российскому бизнесу нужно действовать в Африке - РИА Новости, 11.12.2022
Посол ЮАР объяснил, как российскому бизнесу нужно действовать в Африке
Российскому бизнесу нужно действовать инициативнее и агрессивнее для продвижения на Африканском континенте, заявил РИА Новости посол ЮАР в РФ Мзувукиле... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T07:22
2022-12-11T07:22
2022-12-11T07:22
мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии)
михаил богданов
россия
юар
турция
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российскому бизнесу нужно действовать инициативнее и агрессивнее для продвижения на Африканском континенте, заявил РИА Новости посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука."Россия и российский бизнес недостаточно агрессивные, им нужно быть инициативнее. Турция агрессивна в завоевании африканского рынка, они могут обойти Россию в торговле с Африкой. Но мы работаем и с Россией", - сказал он.Ранее МИД РФ сообщил, что замминистра иностранных дел Михаил Богданов обсудил с послами африканских стран подготовку ко второму саммиту Россия-Африка в 2023 году, где планируется обсудить обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, инвестиции, индустриализацию, развитие агропромышленного комплекса, а также сотрудничество в сферах образования, здравоохранения, науки, культуры, СМИ и спорта.
https://ria.ru/20220720/sotrudnichestvo-1803883024.html
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мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии), михаил богданов, россия, юар, турция
Мзувукиле Макетука (посол ЮАР в РФ и Белоруссии), Михаил Богданов, Россия, ЮАР, Турция
Посол ЮАР объяснил, как российскому бизнесу нужно действовать в Африке
Посол ЮАР в Москве Макетука: российскому бизнесу нужно действовать агрессивнее в Африке