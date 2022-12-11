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Стало известно о состоянии раненных при обстреле базы отдыха в Мелитополе - РИА Новости, 11.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221211/baza-1837874683.html
Стало известно о состоянии раненных при обстреле базы отдыха в Мелитополе
Стало известно о состоянии раненных при обстреле базы отдыха в Мелитополе - РИА Новости, 11.12.2022
Стало известно о состоянии раненных при обстреле базы отдыха в Мелитополе
Трое пострадавших в результате украинского обстрела базы отдыха в Мелитополе находятся в больнице, им оказывается вся необходимая помощь, сообщил врио... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T15:03
2022-12-11T15:03
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
евгений балицкий
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Трое пострадавших в результате украинского обстрела базы отдыха в Мелитополе находятся в больнице, им оказывается вся необходимая помощь, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.В субботу вечером над Мелитополем сработала система противовоздушной обороны. По данным властей, две украинские ракеты были сбиты, остальные достигли цели. Гостиничный комплекс "Привал охотника" был полностью разрушен. Двое человек погибли, еще 10 пострадали."Трое нуждались в госпитализации, сейчас находятся в медицинском учреждении в условиях стационара, им оказывается вся необходимая помощь", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.По его словам, завершается разбор завалов, на месте продолжают работать оперативные группы."Еще раз хочу акцентировать, что это гражданская инфраструктура, база отдыха. Четыре ракеты прицельно направили по базе отдыха, на которой располагались мангальные домики, беседки и уголок с птицами и животными. Это цели украинских нацистов. Это стратегия их "войны", - подчеркнул Балицкий.
https://radiosputnik.ria.ru/20221211/melitopol-1837859382.html
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мелитополь, запорожская область, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область, Евгений Балицкий
15:03 11.12.2022
 
Стало известно о состоянии раненных при обстреле базы отдыха в Мелитополе

Балицкий: трое пострадавших при обстреле базы отдыха в Мелитополе находятся в больнице

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС ликвидируют пожар на базе отдыха в Мелитополе после обстрела ВСУ
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на базе отдыха в Мелитополе после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на базе отдыха в Мелитополе после обстрела ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Трое пострадавших в результате украинского обстрела базы отдыха в Мелитополе находятся в больнице, им оказывается вся необходимая помощь, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
В субботу вечером над Мелитополем сработала система противовоздушной обороны. По данным властей, две украинские ракеты были сбиты, остальные достигли цели. Гостиничный комплекс "Привал охотника" был полностью разрушен. Двое человек погибли, еще 10 пострадали.
"Трое нуждались в госпитализации, сейчас находятся в медицинском учреждении в условиях стационара, им оказывается вся необходимая помощь", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, завершается разбор завалов, на месте продолжают работать оперативные группы.
"Еще раз хочу акцентировать, что это гражданская инфраструктура, база отдыха. Четыре ракеты прицельно направили по базе отдыха, на которой располагались мангальные домики, беседки и уголок с птицами и животными. Это цели украинских нацистов. Это стратегия их "войны", - подчеркнул Балицкий.
Сотрудник МЧС ликвидирует пожар в Мелитополе после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
Вчера, 13:20В России
Очевидец рассказал подробности обстрела базы отдыха в Мелитополе
 
Специальная военная операция на УкраинеМелитопольЗапорожская областьЕвгений Балицкий
 
 
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