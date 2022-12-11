https://ria.ru/20221211/baza-1837874683.html
Стало известно о состоянии раненных при обстреле базы отдыха в Мелитополе
Стало известно о состоянии раненных при обстреле базы отдыха в Мелитополе - РИА Новости, 11.12.2022
Стало известно о состоянии раненных при обстреле базы отдыха в Мелитополе
Трое пострадавших в результате украинского обстрела базы отдыха в Мелитополе находятся в больнице, им оказывается вся необходимая помощь, сообщил врио... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T15:03
2022-12-11T15:03
2022-12-11T15:03
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
евгений балицкий
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Трое пострадавших в результате украинского обстрела базы отдыха в Мелитополе находятся в больнице, им оказывается вся необходимая помощь, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.В субботу вечером над Мелитополем сработала система противовоздушной обороны. По данным властей, две украинские ракеты были сбиты, остальные достигли цели. Гостиничный комплекс "Привал охотника" был полностью разрушен. Двое человек погибли, еще 10 пострадали."Трое нуждались в госпитализации, сейчас находятся в медицинском учреждении в условиях стационара, им оказывается вся необходимая помощь", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.По его словам, завершается разбор завалов, на месте продолжают работать оперативные группы."Еще раз хочу акцентировать, что это гражданская инфраструктура, база отдыха. Четыре ракеты прицельно направили по базе отдыха, на которой располагались мангальные домики, беседки и уголок с птицами и животными. Это цели украинских нацистов. Это стратегия их "войны", - подчеркнул Балицкий.
https://radiosputnik.ria.ru/20221211/melitopol-1837859382.html
мелитополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, запорожская область, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область, Евгений Балицкий
Стало известно о состоянии раненных при обстреле базы отдыха в Мелитополе
Балицкий: трое пострадавших при обстреле базы отдыха в Мелитополе находятся в больнице
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости.
Трое пострадавших в результате украинского обстрела базы отдыха в Мелитополе находятся в больнице, им оказывается вся необходимая помощь, сообщил
врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
В субботу вечером над Мелитополем сработала система противовоздушной обороны. По данным властей, две украинские ракеты были сбиты, остальные достигли цели. Гостиничный комплекс "Привал охотника" был полностью разрушен. Двое человек погибли, еще 10 пострадали.
"Трое нуждались в госпитализации, сейчас находятся в медицинском учреждении в условиях стационара, им оказывается вся необходимая помощь", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, завершается разбор завалов, на месте продолжают работать оперативные группы.
"Еще раз хочу акцентировать, что это гражданская инфраструктура, база отдыха. Четыре ракеты прицельно направили по базе отдыха, на которой располагались мангальные домики, беседки и уголок с птицами и животными. Это цели украинских нацистов. Это стратегия их "войны", - подчеркнул Балицкий.