https://ria.ru/20221211/baza-1837874683.html

Стало известно о состоянии раненных при обстреле базы отдыха в Мелитополе

Стало известно о состоянии раненных при обстреле базы отдыха в Мелитополе - РИА Новости, 11.12.2022

Стало известно о состоянии раненных при обстреле базы отдыха в Мелитополе

Трое пострадавших в результате украинского обстрела базы отдыха в Мелитополе находятся в больнице, им оказывается вся необходимая помощь, сообщил врио... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T15:03

2022-12-11T15:03

2022-12-11T15:03

специальная военная операция на украине

мелитополь

запорожская область

евгений балицкий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0b/1837840857_0:0:3157:1777_1920x0_80_0_0_a59aa9e7398fcc0e74fbf5e1ec1db839.jpg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Трое пострадавших в результате украинского обстрела базы отдыха в Мелитополе находятся в больнице, им оказывается вся необходимая помощь, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.В субботу вечером над Мелитополем сработала система противовоздушной обороны. По данным властей, две украинские ракеты были сбиты, остальные достигли цели. Гостиничный комплекс "Привал охотника" был полностью разрушен. Двое человек погибли, еще 10 пострадали."Трое нуждались в госпитализации, сейчас находятся в медицинском учреждении в условиях стационара, им оказывается вся необходимая помощь", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.По его словам, завершается разбор завалов, на месте продолжают работать оперативные группы."Еще раз хочу акцентировать, что это гражданская инфраструктура, база отдыха. Четыре ракеты прицельно направили по базе отдыха, на которой располагались мангальные домики, беседки и уголок с птицами и животными. Это цели украинских нацистов. Это стратегия их "войны", - подчеркнул Балицкий.

https://radiosputnik.ria.ru/20221211/melitopol-1837859382.html

мелитополь

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мелитополь, запорожская область, евгений балицкий