https://ria.ru/20221211/bayden-1837810432.html

Картина сына Байдена привела американцев в ярость

Картина сына Байдена привела американцев в ярость - РИА Новости, 11.12.2022

Картина сына Байдена привела американцев в ярость

Американские читатели издания Daily Mail отреагировали на новости о выставке картин сына президента США Джо Байдена Хантера. РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T07:32

2022-12-11T07:32

2022-12-11T10:17

в мире

джо байден

сша

украина

хантер байден

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Американские читатели издания Daily Mail отреагировали на новости о выставке картин сына президента США Джо Байдена Хантера.Как ранее сообщили американские СМИ, выставка проходит в Нью-Йорке, самое дорогое произведение оценивается в 225 тысяч долларов и уже привлекло двух заинтересованных покупателей. При этом сотрудник галереи отказался раскрыть журналистам их имена."Если в этой стране есть хоть какое-то правосудие, преступный дуэт отца и сына проведет остаток своих дней в тюрьме", — заявил пользователь Native Earthling."Вот как Хантер получает взятку: какие-то анонимные покупатели платят 225 тысяч за "картину", Хантер должен оказаться в тюрьме", — потребовал Master_Blaster."Анонимные покупатели". Перевод: отмытые деньги", — подчеркнул Libvex."Это называется взятка", — заявил пользователь JP."Каким образом он еще не в тюрьме", — задался вопросом Aloysius107."Деньги из помощи Украине возвращаются Байденам. Подобно скандалу с пожертвованиями (обанкротившейся криптобиржи. — Прим. ред.) FTX демократам", — уверен ThatCAGuy."Из-за его происхождения и того, что его отец является президентом, личности покупателей должны быть достоянием общественности. "Большой парень" (прозвище Джо Байдена. — Прим. ред.) получает десять процентов?" — указал Somewhere today."Общественности не позволено знать имена покупателей. Потому что они могут сложить "два плюс два", — заметил swaneer."Все понимают, что это торговля влиянием под видом продажи предметов "искусства", — выразил мнение Eggplant_Joe."Надо взглянуть на налоговые декларации Байденов", — призвал ahu."Мне трудно поверить, что он действительно написал что-то из этого. Я бы хотел увидеть документальный фильм о том, как он пишет некоторые из них", — добавил Dkmama.В июле 2021 года СМИ сообщили, что сын президента Байдена Хантер Байден намерен продавать свои картины в галерее Georges Berges в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Как писало Politico, стартовая цена работ начинается от 500 тысяч долларов, что является "немыслимой суммой" для начинающего художника. Отмечалось, что эта деятельность Хантера вызвала подозрения, что появятся люди, которые будут готовы переплатить за картины Байдена-младшего с целью снискать расположение президента. Похожие обвинения в коррупции уже выдвигались против Хантера Байдена в ходе предвыборной кампании его отца 2020 года.

https://ria.ru/20220319/bayden-1779023157.html

https://ria.ru/20221121/piramida-1832902531.html

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в мире, джо байден, сша, украина, хантер байден