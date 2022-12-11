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Российские минометчики уничтожили командный пункт ВСУ - РИА Новости, 11.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российские минометчики уничтожили командный пункт ВСУ
Российские минометчики уничтожили командный пункт ВСУ - РИА Новости, 11.12.2022
Российские минометчики уничтожили командный пункт ВСУ
Российская батарея 120-миллиметровых минометов 2Б11 на Запорожском направлении уничтожила командный пункт украинских войск и нанесла огневое поражение скоплению РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T06:08
2022-12-11T09:31
специальная военная операция на украине
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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 дек — РИА Новости. Российская батарея 120-миллиметровых минометов 2Б11 на Запорожском направлении уничтожила командный пункт украинских войск и нанесла огневое поражение скоплению сил и техники противника, сообщил РИА Новости командир минометного взвода с позывным Идель."Выдвинулись в район. Получили команду на уничтожение противника. Цель была — командный пункт. Засечка была проведена с помощью квадрокоптера. Соответственно, (по координатам. — Прим. ред.) находилось скопление противника, его командный пункт, ориентировочная численность — до десяти человек и две единицы техники. &lt;…&gt; Нас корректировали с третьей мины, и мы положили туда 20 снарядов", — сказал он.Российские военные широко применяют 120-миллиметровые минометы 2Б11 в рамках как оборонительных, так и наступательных действий. Скорострельность миномета — до 15 выстрелов в минуту, дальность стрельбы — от 500 метров до семи километров. При использовании высокоточных корректируемых мин системы "Грань" эффективная дальность миномета увеличивается до девяти километров.
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Специальная военная операция на Украине
06:08 11.12.2022 (обновлено: 09:31 11.12.2022)
 
Российские минометчики уничтожили командный пункт ВСУ

Военный с позывным Идель рассказал об уничтожении минометами командного пункта ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабота минометного расчета ЮВО на Запорожском направлении
Работа минометного расчета ЮВО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа минометного расчета ЮВО на Запорожском направлении. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 дек — РИА Новости. Российская батарея 120-миллиметровых минометов 2Б11 на Запорожском направлении уничтожила командный пункт украинских войск и нанесла огневое поражение скоплению сил и техники противника, сообщил РИА Новости командир минометного взвода с позывным Идель.
"Выдвинулись в район. Получили команду на уничтожение противника. Цель была — командный пункт. Засечка была проведена с помощью квадрокоптера. Соответственно, (по координатам. — Прим. ред.) находилось скопление противника, его командный пункт, ориентировочная численность — до десяти человек и две единицы техники. <…> Нас корректировали с третьей мины, и мы положили туда 20 снарядов", — сказал он.
Российские военные широко применяют 120-миллиметровые минометы 2Б11 в рамках как оборонительных, так и наступательных действий. Скорострельность миномета — до 15 выстрелов в минуту, дальность стрельбы — от 500 метров до семи километров. При использовании высокоточных корректируемых мин системы "Грань" эффективная дальность миномета увеличивается до девяти километров.
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
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