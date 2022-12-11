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Российские минометчики уничтожили командный пункт ВСУ

Российские минометчики уничтожили командный пункт ВСУ - РИА Новости, 11.12.2022

Российские минометчики уничтожили командный пункт ВСУ

Российская батарея 120-миллиметровых минометов 2Б11 на Запорожском направлении уничтожила командный пункт украинских войск и нанесла огневое поражение скоплению РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T06:08

2022-12-11T06:08

2022-12-11T09:31

специальная военная операция на украине

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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 дек — РИА Новости. Российская батарея 120-миллиметровых минометов 2Б11 на Запорожском направлении уничтожила командный пункт украинских войск и нанесла огневое поражение скоплению сил и техники противника, сообщил РИА Новости командир минометного взвода с позывным Идель."Выдвинулись в район. Получили команду на уничтожение противника. Цель была — командный пункт. Засечка была проведена с помощью квадрокоптера. Соответственно, (по координатам. — Прим. ред.) находилось скопление противника, его командный пункт, ориентировочная численность — до десяти человек и две единицы техники. <…> Нас корректировали с третьей мины, и мы положили туда 20 снарядов", — сказал он.Российские военные широко применяют 120-миллиметровые минометы 2Б11 в рамках как оборонительных, так и наступательных действий. Скорострельность миномета — до 15 выстрелов в минуту, дальность стрельбы — от 500 метров до семи километров. При использовании высокоточных корректируемых мин системы "Грань" эффективная дальность миномета увеличивается до девяти километров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60