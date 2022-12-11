https://ria.ru/20221211/avtomobili-1837813242.html

Названы самые популярные у россиян автомобили осени

Названы самые популярные у россиян автомобили осени - РИА Новости, 11.12.2022

Названы самые популярные у россиян автомобили осени

Самыми популярными автомобилями у россиян этой осенью стали корейские Hyundai и Kia, а также японская Toyota, при этом средний чек покупки составил чуть более... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T08:14

2022-12-11T08:14

2022-12-11T09:07

общество

авто

россия

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Самыми популярными автомобилями у россиян этой осенью стали корейские Hyundai и Kia, а также японская Toyota, при этом средний чек покупки составил чуть более 1,28 миллиона рублей, говорится в исследовании сервиса "СберАвто", результаты которого есть у РИА Новости."Самым популярными автомобилями этой осенью с минимальным отрывом оказались Hyundai, Toyota, Kia (12%, 11% и 11% от всех сделок соответственно). На четвертом и пятом месте по количеству сделок оказались Lada и Volkswagen (10% у каждого бренда)", - сказано в исследовании. При этом наиболее востребованной моделью были Kia Rio, второе и третье — Lada Granta и Hyundai Solaris.Средний чек составил чуть более 1,28 миллиона рублей. Новые автомобили пользователи покупали в среднем за 2,19 миллиона рублей, а с пробегом - за 1,2 миллиона рублей.Отмечается, что 95% всех сделок этой осенью пришлось на автомобили с пробегом, остальные 5% - на новые. При этом самыми популярными новыми автомобилями были Lada, Chery и Hyundai.Среди автомобилей высокого ценового сегмента самыми популярными этой осенью были немецкие BMW, Mercedes-Benz и Audi. При этом доля автомобилей представительского класса от всех продаж осени составила 16% против 10% в прошлом году.Наибольшее число сделок по онлайн-покупке авто осенью этого года пришлось на Москву. Затем следуют Санкт-Петербург и Екатеринбург, а также Уфа и Казань.

https://ria.ru/20221210/defitsit-1837679008.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, авто, россия