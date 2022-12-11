https://ria.ru/20221211/avtomobili-1837813242.html
Названы самые популярные у россиян автомобили осени
Названы самые популярные у россиян автомобили осени - РИА Новости, 11.12.2022
Названы самые популярные у россиян автомобили осени
Самыми популярными автомобилями у россиян этой осенью стали корейские Hyundai и Kia, а также японская Toyota, при этом средний чек покупки составил чуть более... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T08:14
2022-12-11T08:14
2022-12-11T09:07
общество
авто
россия
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Самыми популярными автомобилями у россиян этой осенью стали корейские Hyundai и Kia, а также японская Toyota, при этом средний чек покупки составил чуть более 1,28 миллиона рублей, говорится в исследовании сервиса "СберАвто", результаты которого есть у РИА Новости."Самым популярными автомобилями этой осенью с минимальным отрывом оказались Hyundai, Toyota, Kia (12%, 11% и 11% от всех сделок соответственно). На четвертом и пятом месте по количеству сделок оказались Lada и Volkswagen (10% у каждого бренда)", - сказано в исследовании. При этом наиболее востребованной моделью были Kia Rio, второе и третье — Lada Granta и Hyundai Solaris.Средний чек составил чуть более 1,28 миллиона рублей. Новые автомобили пользователи покупали в среднем за 2,19 миллиона рублей, а с пробегом - за 1,2 миллиона рублей.Отмечается, что 95% всех сделок этой осенью пришлось на автомобили с пробегом, остальные 5% - на новые. При этом самыми популярными новыми автомобилями были Lada, Chery и Hyundai.Среди автомобилей высокого ценового сегмента самыми популярными этой осенью были немецкие BMW, Mercedes-Benz и Audi. При этом доля автомобилей представительского класса от всех продаж осени составила 16% против 10% в прошлом году.Наибольшее число сделок по онлайн-покупке авто осенью этого года пришлось на Москву. Затем следуют Санкт-Петербург и Екатеринбург, а также Уфа и Казань.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, авто, россия
08:14 11.12.2022 (обновлено: 09:07 11.12.2022)
Названы самые популярные у россиян автомобили осени
"СберАвто": россияне осенью чаще всего покупали автомобили Hyundai, Toyota и Kia
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Самыми популярными автомобилями у россиян этой осенью стали корейские Hyundai и Kia, а также японская Toyota, при этом средний чек покупки составил чуть более 1,28 миллиона рублей, говорится в исследовании сервиса "СберАвто", результаты которого есть у РИА Новости.
"Самым популярными автомобилями этой осенью с минимальным отрывом оказались Hyundai, Toyota, Kia (12%, 11% и 11% от всех сделок соответственно). На четвертом и пятом месте по количеству сделок оказались Lada
и Volkswagen
(10% у каждого бренда)", - сказано в исследовании. При этом наиболее востребованной моделью были Kia Rio, второе и третье — Lada Granta и Hyundai Solaris.
Средний чек составил чуть более 1,28 миллиона рублей. Новые автомобили пользователи покупали в среднем за 2,19 миллиона рублей, а с пробегом - за 1,2 миллиона рублей.
Отмечается, что 95% всех сделок этой осенью пришлось на автомобили с пробегом, остальные 5% - на новые. При этом самыми популярными новыми автомобилями были Lada, Chery и Hyundai.
Среди автомобилей высокого ценового сегмента самыми популярными этой осенью были немецкие BMW
, Mercedes
-Benz и Audi
. При этом доля автомобилей представительского класса от всех продаж осени составила 16% против 10% в прошлом году.
Наибольшее число сделок по онлайн-покупке авто осенью этого года пришлось на Москву
. Затем следуют Санкт-Петербург
и Екатеринбург
, а также Уфа
и Казань
.