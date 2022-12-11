https://ria.ru/20221211/avstriya-1837790679.html

Австрия предупреждает Европу о последствиях

Австрия предупреждает Европу о последствиях - РИА Новости, 11.12.2022

Австрия предупреждает Европу о последствиях

Пока власти ФРГ разбираются со страшными заговорщиками во главе с принцем Ройссом, у соседей и младших братьев, австрийцев, открыто говорят страшные вещи. На... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T08:00

2022-12-11T08:00

2022-12-11T08:12

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Пока власти ФРГ разбираются со страшными заговорщиками во главе с принцем Ройссом, у соседей и младших братьев, австрийцев, открыто говорят страшные вещи. На протестном митинге в Вене в субботу требовали отмены санкций против России, а также призывали к началу мирных переговоров по Украине, сохранению нейтрального статуса Австрии и усилению борьбы с нелегальной миграцией. На венской площади были даже российские флаги (вместо украинских, уже привычных для Европы), а главным оратором стал один из самых известных австрийских политиков, бывший вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе. Вторым человеком в правительстве Курца он был недолго, всего полтора года, но почти пятнадцать лет возглавлял Австрийскую партию свободы (АПС), в последние два десятилетия бывшую или главной оппозиционной силой, или правящей партией. В 2019-м его убрали из правительства после скандала с видео, на котором он беседовал с фальшивой "племянницей русского олигарха" (вся история была провокацией одной из западных спецслужб), а в прошлом году даже приговорили к 15 месяцам тюрьмы условно за коррупцию (якобы он оказал протекцию одной из медицинских компаний за пожертвования в партийный фонд), пытаясь таким образом убрать из политики, но Штрахе не сдается. Его исключили из АПС, однако он организовал свою партию и намерен участвовать в выборах. И то, что он говорил в субботу на митинге в Вене, найдет отклик у избирателей, потому что об этом все больше говорят они сами:"Мы многое пережили в последнее время, мы переживаем санкции, которые были приняты с оказавшимся впоследствии обманом обещанием насчет того, что эти санкции поставят Россию на колени. Этого не произошло. Несмотря на санкции, Россия за этот год удвоила свои доходы от нефтегазовой торговли с Европой. Она получила положительный торговый баланс, ее доходы выросли с 100 миллиардов в прошлом году до 220 миллиардов в этом году. <...> Из-за необходимости принимать участие в санкциях Австрия вредит сама себе. Мы платим за политические ошибки, за это самовредительство, платим страданиями населения — все более высокими ценами на газ и электроэнергию".Штрахе заявил, что худшее еще впереди — уже в марте-апреле начнется волна банкротств:"Все это дьявольски опасно. Угроза благосостоянию может иметь тяжелые последствия в нашей стране, где все больше людей находятся в растерянности, в отчаянии. Это может грозить социальным напряжением, которого мы не хотим. Все, кто несет политическую ответственность, должны препятствовать этому. Все это угрожает той самой основе нашего общества, которую называют средним классом".При этом некоторые австрийские политики еще и предлагают обсудить вступление страны в НАТО, то есть отказаться от австрийского нейтралитета. Штрахе не только высказался против этого — "его мы должны защищать, потому что не можем позволить им спекулировать, продавая по кусочку", но и критиковал европейскую политику (а Австрия входит в ЕС) по Украине:"Мы не оправдываем все действия России в этой войне, которая началась с наступления России. Нарушен закон, и с обеих сторон производятся действия, которые просто нельзя оправдать. Но у этого конфликта была длинная предыстория, которую у нас часто просто отказываются вспоминать, которую вымывают из памяти людей.Не надо забывать, что событиям 24 февраля предшествовала так называемая революция 2014 года, которую я бы скорее назвал путчем. И в этом путче очень активно поучаствовало ЦРУ, то есть спецслужба США. Результатом этого путча не стало установление демократии на Украине. Имел место захват власти, который никак не может быть оправдан с точки зрения демократической политики.Последствием этого переворота стала гражданская война на Украине. В результате этой войны еще до нынешнего года погибли более десяти тысяч человек, в основном жителей Восточной Украины — Донецка, Луганска. И все эти долгие годы Европа отворачивалась от этого конфликта, она так никогда и не выступила посредником в разрешении этой ситуации.И сейчас мы не видим такого развития ситуации, в рамках которого проводилась бы разумная политика. Что-то не видим мы, чтобы европейские политики предприняли реальные шаги, сказав: мы хотим мира, мы хотим свести обе стороны конфликта за столом переговоров, мы хотим искать мирные решения, хотим найти выход из конфликта. Этого всего не происходит. Напротив, мы видим поставки оружия, мы видим санкционную политику, мы видим обострение. Не видно что-то движения к столу переговоров. В общем, мы наблюдаем стремление обострить ситуацию вместо того, чтобы разрядить ее".То есть бывший вице-канцлер говорит то, что не хотят признавать правительства стран ЕС, — и не только про Украину, но и о ситуации в самой Европе. Но что означает столь откровенное выступление? Что у австрийцев на языке, то у немцев на уме?Конечно, австрийцам попроще — они хоть и входят в ЕС, но не участвуют в НАТО, а нейтральный статус закреплен в конституции. Да и в целом в Вене помнят, что именно добрая воля нашей страны привела к восстановлению суверенитета в 1955-м. Ведь все могло сложиться иначе после того, как Красная армия взяла Вену, а новый канцлер Карл Реннер (создававший Австрийскую Республику еще в 1918-м) писал "товарищу Сталину" (как марксист марксисту) просьбы о дополнительных поставках муки. Однако Австрия не прошла не только через социалистический лагерь, но и через англосаксонскую перепрошивку мозгов элиты — и проводила поэтому достаточно самостоятельную политику, в том числе на восточном направлении (сказывалось наследие империи Габсбургов). Восточная политика ФРГ в конце 70-х была бы невозможна без австрийского опыта отношений с Москвой — и в последние полвека Вена имела важнейшее значение для европейско-советских, а потом и европейско-российских связей.Даже вступив в 90-е годы в ЕС, Австрия шла своим, особым путем, причем не только во внешней, но и во внутренней политике. Ведь именно в Австрии к власти впервые в новейшей истории Европы пришли националисты: в 2000 году Австрийская партия свободы (которой тогда руководил предшественник Штрахе Йорг Хайдер) вошла в коалиционное правительство. После чего большинство стран ЕС объявило Австрии бойкот — как же так, у власти ультраправые, даже фашисты!Через несколько лет АПС потеряла голоса на выборах, из партии ушел Хайдер, она перестала быть правящей — хотя потом, уже при Штрахе, снова стала набирать вес и входила в правительство. В 2019-м история с "племянницей русского олигарха" (оказавшейся боснийской студенткой) привела не только к отставке Штрахе с поста вице-канцлера, но и к падению всего правительства Себастьяна Курца и распаду коалиции с участием АПС. Кстати, министром иностранных дел в том правительстве была Карин Кнайсль (представляла АПС, хотя и не была членом партии), на свадьбу к которой приезжал Владимир Путин.Теперь Кнайсль уехала из Австрии — ее травили за "дружбу с Путиным", а Штрахе не сдается и продолжает борьбу. Сейчас в Вене правит коалиция из Народной партии (формально правой, аналог немецкой ХДС) и "зеленых", но на фоне немецких политиков их австрийские партийные коллеги, включая "зеленого" президента Ван дер Беллена, смотрятся куда более вменяемыми и хотя бы пытающимися быть самостоятельными. А уж Кнайсль и Штрахе и вовсе можно назвать стратегически мыслящими политиками, которые знают не только то, что без России не было бы нынешней Австрии, но и то, что конфликт с Москвой не отвечает и австрийским, и германским, и европейским интересам. И в этом смысле Европа должна учиться у Вены — если, конечно, она хочет сама определять свое будущее.

https://ria.ru/20221114/sanktsii-1831388222.html

https://ria.ru/20221208/gaz-1837074352.html

https://ria.ru/20221202/evropa-1835712653.html

https://ria.ru/20221203/peregovory-1836005720.html

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авторы, в мире, австрия, хайнц-кристиан штрахе, евросоюз, европа, вена, германия, украина, санкции в отношении россии, нато