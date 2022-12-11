https://ria.ru/20221211/ataki-1837860315.html
Российские войска отразили атаки ВСУ в ЛНР
Российские войска отразили атаки ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 11.12.2022
Российские войска отразили атаки ВСУ в ЛНР
ВС РФ сорвали украинские атаки в направлении Житловки, Площанки и Коломыйчихи в ЛНР, уничтожено до 65 боевиков и три единицы техники, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T13:43
2022-12-11T13:43
2022-12-11T13:52
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. ВС РФ сорвали украинские атаки в направлении Житловки, Площанки и Коломыйчихи в ЛНР, уничтожено до 65 боевиков и три единицы техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На Красно-Лиманском направлении российские войска продолжали наступательные действия на отдельных направлениях, в результате которых заняты более выгодные рубежи и позиции. Противник силами трех штурмовых групп, усиленных бронетехникой, предпринимал безуспешные попытки контратаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Житловка, Площанка и Коломыйчиха Луганской народной республики. Нанесением огневого поражения все атаки отражены, подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Уничтожено до 65-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два пикапа", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
13:43 11.12.2022 (обновлено: 13:52 11.12.2022)
Российские войска отразили атаки ВСУ в ЛНР
Минобороны: российские войска отразили украинцев атаки в ЛНР, уничтожены до 65 военных ВСУ