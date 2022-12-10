Рейтинг@Mail.ru
"Полное безумие". Французский политик обрушился на Зеленского - РИА Новости, 10.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221210/zelenskiy-1837765572.html
"Полное безумие". Французский политик обрушился на Зеленского
"Полное безумие". Французский политик обрушился на Зеленского - РИА Новости, 10.12.2022
"Полное безумие". Французский политик обрушился на Зеленского
Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и призвал остановить поставки оружия для ВСУ после сообщений об... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T18:59
2022-12-10T19:37
политика
владимир зеленский
украина
вооруженные силы украины
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837701148_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_984aa2ced100a93e87a26405caa86d47.jpg
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и призвал остановить поставки оружия для ВСУ после сообщений об истощении арсеналов Пятой республики.Ранее газета L’Opinion опубликовала статью с заголовком "Французская армия: военные запасы в целом исчезли", в которой говорится о сокращении Вооруженных сил страны в период с 2007 по 2016 год из-за бюджетных реформ, проведенных после окончания холодной войны. В результате этих преобразований возможности Парижа по поставкам новых партий боевой техники Украине сильно ограниченны, поясняют авторы исследования из Французского института международных отношений.Лидер французского движения "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо неоднократно критиковал западные страны за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в этой восточноевропейской стране. Политик также призвал отменить антироссийские санкции Евросоюза. Решения Брюсселя в энергетической отрасли он назвал "безумными", а сами ограничительные меры "глупыми".
https://ria.ru/20221203/zelenskiy-1836115484.html
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837701148_113:0:1936:1367_1920x0_80_0_0_e1907f7b484851e521e44897501946f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир зеленский, украина, вооруженные силы украины, франция
Политика, Владимир Зеленский, Украина, Вооруженные силы Украины, Франция
18:59 10.12.2022 (обновлено: 19:37 10.12.2022)
 
"Полное безумие". Французский политик обрушился на Зеленского

Французский политик Филиппо обрушился на Зеленского из-за военных запасов Парижа

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и призвал остановить поставки оружия для ВСУ после сообщений об истощении арсеналов Пятой республики.
"Военные запасы в целом исчезли". Но мы продолжаем отправлять Зеленскому оружие и боеприпасы. Давайте остановим это полное безумие!" — призвал Филиппо в своем посте в Twitter.
Ранее газета L’Opinion опубликовала статью с заголовком "Французская армия: военные запасы в целом исчезли", в которой говорится о сокращении Вооруженных сил страны в период с 2007 по 2016 год из-за бюджетных реформ, проведенных после окончания холодной войны. В результате этих преобразований возможности Парижа по поставкам новых партий боевой техники Украине сильно ограниченны, поясняют авторы исследования из Французского института международных отношений.
Лидер французского движения "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо неоднократно критиковал западные страны за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в этой восточноевропейской стране. Политик также призвал отменить антироссийские санкции Евросоюза. Решения Брюсселя в энергетической отрасли он назвал "безумными", а сами ограничительные меры "глупыми".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
3 декабря, 17:20
Во Франции заговорили о выходе страны из Евросоюза из-за Зеленского
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийУкраинаВооруженные силы УкраиныФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала