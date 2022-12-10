https://ria.ru/20221210/zelenskiy-1837765572.html
"Полное безумие". Французский политик обрушился на Зеленского
"Полное безумие". Французский политик обрушился на Зеленского - РИА Новости, 10.12.2022
"Полное безумие". Французский политик обрушился на Зеленского
Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и призвал остановить поставки оружия для ВСУ после сообщений об... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T18:59
2022-12-10T18:59
2022-12-10T19:37
политика
владимир зеленский
украина
вооруженные силы украины
франция
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и призвал остановить поставки оружия для ВСУ после сообщений об истощении арсеналов Пятой республики.Ранее газета L’Opinion опубликовала статью с заголовком "Французская армия: военные запасы в целом исчезли", в которой говорится о сокращении Вооруженных сил страны в период с 2007 по 2016 год из-за бюджетных реформ, проведенных после окончания холодной войны. В результате этих преобразований возможности Парижа по поставкам новых партий боевой техники Украине сильно ограниченны, поясняют авторы исследования из Французского института международных отношений.Лидер французского движения "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо неоднократно критиковал западные страны за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в этой восточноевропейской стране. Политик также призвал отменить антироссийские санкции Евросоюза. Решения Брюсселя в энергетической отрасли он назвал "безумными", а сами ограничительные меры "глупыми".
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политика, владимир зеленский, украина, вооруженные силы украины, франция
Политика, Владимир Зеленский, Украина, Вооруженные силы Украины, Франция
18:59 10.12.2022 (обновлено: 19:37 10.12.2022)
"Полное безумие". Французский политик обрушился на Зеленского
Французский политик Филиппо обрушился на Зеленского из-за военных запасов Парижа