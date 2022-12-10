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В Рязани завершили разбор завалов после частичного обрушения дома

В Рязани завершили разбор завалов после частичного обрушения дома - РИА Новости, 10.12.2022

В Рязани завершили разбор завалов после частичного обрушения дома

Разбор завалов после частичного обрушения дома в Рязани завершен, новых пострадавших не обнаружено, сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T00:52

2022-12-10T00:52

2022-12-10T00:54

происшествия

жилье

павел малков

рязань

взрыв бытового газа в жилом доме в рязани

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РЯЗАНЬ, 10 дек – РИА Новости. Разбор завалов после частичного обрушения дома в Рязани завершен, новых пострадавших не обнаружено, сообщил губернатор Павел Малков.Ранее в пятницу ГУМЧС по региону информировало, что в 17.33 мск поступило сообщение о частичном обрушении перекрытия в двухэтажном доме в городе Рязани. Разрушены две квартиры. По данным главы региона, пострадали два человека. Прокуратура сообщала, что произошел взрыв газовоздушной смеси в газовой колонке. По информации ГУМЧС, причиной мог стать самогонный аппарат. По предварительным данным, произошло воспламенение парогазовоздушной смеси от открытого источника огня в районе газовой плиты."Завершен разбор завалов, новых пострадавших не обнаружено", - написал Малков в своем Telegram-канале.Он добавил, что шесть человек находятся в пункте временного размещения в комплексном центре социального обслуживания "Семья", остальные жильцы поврежденного дома решили остаться у родственников и друзей. Утром планируется приступить к обследованию несущих конструкций и определению сроков восстановительных работ.

https://radiosputnik.ria.ru/20221209/rezhim-chs-1837649122.html

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происшествия, жилье, павел малков, рязань, взрыв бытового газа в жилом доме в рязани