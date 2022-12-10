https://ria.ru/20221210/yakutiya-1837763578.html

Дни Якутии стартуют в Совете Федерации 12 декабря, заявил Айсен Николаев

Дни Якутии стартуют в Совете Федерации 12 декабря, заявил Айсен Николаев - РИА Новости, 10.12.2022

Дни Якутии стартуют в Совете Федерации 12 декабря, заявил Айсен Николаев

Дни Якутии стартуют в Совете Федерации 12 декабря, представители республики примут участие в работе комитетов, где рассмотрят вопросы развития транспортной и... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T18:46

2022-12-10T18:46

2022-12-10T18:46

республика саха (якутия)

айсен николаев

россия

совет федерации рф

республика саха (якутия)

москва

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ЯКУТСК, 10 дек – РИА Новости. Дни Якутии стартуют в Совете Федерации 12 декабря, представители республики примут участие в работе комитетов, где рассмотрят вопросы развития транспортной и энергической инфраструктуры республики, сообщил глава региона Айсен Николаев в ходе прямого эфира на ГТРК "Саха".Как отметил Николаев, в верхней палате Федерального собрания в рамках Дней Якутии в Москве пройдут мероприятия, посвященные 100-летию Якутской АССР и 390-летию вхождения Якутии в состав Российского государства."С 12 декабря стартует ряд расширенных комитетов для обсуждения вопросов развития республики, 14 декабря состоится пленарное заседание – "час субъекта" Российской Федерации, на котором в этот раз будет представлена наша республика. Я затрону в первую очередь те вопросы, которые касаются инфраструктурных ограничений. Это транспортные, энергетические и другие вопросы", - рассказал он.Итогом Дней Якутии станет принятие постановления о государственной поддержке социально-экономического развития республики. В проект войдут актуальные вопросы, в том числе строительство социальных и инфраструктурных объектов с софинансированием из федерального бюджета. По мнению Николаева, принятие документа позволит республике развиваться еще динамичнее."Час субъекта" проводится в соответствии с регламентом при открытии в верхней палате Федерального собрания Дней субъекта РФ. Его целью является представление региона в Совете Федерации, ознакомление сенаторов с его социально-экономическим положением, планами развития, основными направлениями работы региональных органов власти.В этом году в Совете Федерации прошли Дни Иркутской, Омской, Новгородской областей.

https://ria.ru/20221207/nagrada-1837154154.html

https://ria.ru/20221130/byudzhet-1835182513.html

россия

республика саха (якутия)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

айсен николаев, россия, совет федерации рф, республика саха (якутия), москва