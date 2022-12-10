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Дни Якутии стартуют в Совете Федерации 12 декабря, заявил Айсен Николаев - РИА Новости, 10.12.2022
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Дни Якутии стартуют в Совете Федерации 12 декабря, заявил Айсен Николаев
Дни Якутии стартуют в Совете Федерации 12 декабря, заявил Айсен Николаев - РИА Новости, 10.12.2022
Дни Якутии стартуют в Совете Федерации 12 декабря, заявил Айсен Николаев
Дни Якутии стартуют в Совете Федерации 12 декабря, представители республики примут участие в работе комитетов, где рассмотрят вопросы развития транспортной и... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T18:46
2022-12-10T18:46
республика саха (якутия)
айсен николаев
россия
совет федерации рф
республика саха (якутия)
москва
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ЯКУТСК, 10 дек – РИА Новости. Дни Якутии стартуют в Совете Федерации 12 декабря, представители республики примут участие в работе комитетов, где рассмотрят вопросы развития транспортной и энергической инфраструктуры республики, сообщил глава региона Айсен Николаев в ходе прямого эфира на ГТРК "Саха".Как отметил Николаев, в верхней палате Федерального собрания в рамках Дней Якутии в Москве пройдут мероприятия, посвященные 100-летию Якутской АССР и 390-летию вхождения Якутии в состав Российского государства."С 12 декабря стартует ряд расширенных комитетов для обсуждения вопросов развития республики, 14 декабря состоится пленарное заседание – "час субъекта" Российской Федерации, на котором в этот раз будет представлена наша республика. Я затрону в первую очередь те вопросы, которые касаются инфраструктурных ограничений. Это транспортные, энергетические и другие вопросы", - рассказал он.Итогом Дней Якутии станет принятие постановления о государственной поддержке социально-экономического развития республики. В проект войдут актуальные вопросы, в том числе строительство социальных и инфраструктурных объектов с софинансированием из федерального бюджета. По мнению Николаева, принятие документа позволит республике развиваться еще динамичнее."Час субъекта" проводится в соответствии с регламентом при открытии в верхней палате Федерального собрания Дней субъекта РФ. Его целью является представление региона в Совете Федерации, ознакомление сенаторов с его социально-экономическим положением, планами развития, основными направлениями работы региональных органов власти.В этом году в Совете Федерации прошли Дни Иркутской, Омской, Новгородской областей.
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айсен николаев, россия, совет федерации рф, республика саха (якутия), москва
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Россия, Совет Федерации РФ, Республика Саха (Якутия), Москва
18:46 10.12.2022
 

Дни Якутии стартуют в Совете Федерации 12 декабря, заявил Айсен Николаев

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 10 дек – РИА Новости. Дни Якутии стартуют в Совете Федерации 12 декабря, представители республики примут участие в работе комитетов, где рассмотрят вопросы развития транспортной и энергической инфраструктуры республики, сообщил глава региона Айсен Николаев в ходе прямого эфира на ГТРК "Саха".
Как отметил Николаев, в верхней палате Федерального собрания в рамках Дней Якутии в Москве пройдут мероприятия, посвященные 100-летию Якутской АССР и 390-летию вхождения Якутии в состав Российского государства.
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"С 12 декабря стартует ряд расширенных комитетов для обсуждения вопросов развития республики, 14 декабря состоится пленарное заседание – "час субъекта" Российской Федерации, на котором в этот раз будет представлена наша республика. Я затрону в первую очередь те вопросы, которые касаются инфраструктурных ограничений. Это транспортные, энергетические и другие вопросы", - рассказал он.
Итогом Дней Якутии станет принятие постановления о государственной поддержке социально-экономического развития республики. В проект войдут актуальные вопросы, в том числе строительство социальных и инфраструктурных объектов с софинансированием из федерального бюджета. По мнению Николаева, принятие документа позволит республике развиваться еще динамичнее.
"Час субъекта" проводится в соответствии с регламентом при открытии в верхней палате Федерального собрания Дней субъекта РФ. Его целью является представление региона в Совете Федерации, ознакомление сенаторов с его социально-экономическим положением, планами развития, основными направлениями работы региональных органов власти.
В этом году в Совете Федерации прошли Дни Иркутской, Омской, Новгородской областей.

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