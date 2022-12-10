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При взрыве в гаражном кооперативе в Новосибирске погиб мужчина - РИА Новости, 10.12.2022
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При взрыве в гаражном кооперативе в Новосибирске погиб мужчина
При взрыве в гаражном кооперативе в Новосибирске погиб мужчина - РИА Новости, 10.12.2022
При взрыве в гаражном кооперативе в Новосибирске погиб мужчина
Тело мужчины обнаружили при разборе завалов после взрыва газового баллона в гаражном кооперативе в Новосибирске, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T12:46
2022-12-10T12:47
происшествия
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 10 дек – РИА Новости. Тело мужчины обнаружили при разборе завалов после взрыва газового баллона в гаражном кооперативе в Новосибирске, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Новосибирской области.Ранее в главке МЧС сообщили, что сразу десять капитальных гаражей оказались частично разрушены в субботу в результате разгерметизации газового баллона в гаражном кооперативе на улице Мира. По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП не было"По данным следствия, днем 10 декабря 2022 года в гаражном кооперативе Кировского района произошла разгерметизация газового баллона, в результате чего обрушилась конструкция нескольких капитальных гаражей. В ходе проведения разбора завалов обнаружено тело мужчины", - говорится в сообщении следственного управления.Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.В ГУМЧС сообщали, что всего повреждено десять гаражей, из них три полностью обрушены, у трех повреждены стены, у четырех повреждены ворота. В гаражах находились четыре единицы техники. Прокуратура Новосибирской области организовала проверку соблюдения законодательства при эксплуатации газового оборудования.
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происшествия, новосибирск
Происшествия, Новосибирск
12:46 10.12.2022 (обновлено: 12:47 10.12.2022)
 
При взрыве в гаражном кооперативе в Новосибирске погиб мужчина

При взрыве в гаражном кооперативе в Новосибирске погиб мужчина, заведено уголовное дело

© Фото : ГУ МЧС по Новосибирской областиНа месте взрыва газа в гаражном кооперативе в Новосибирске
На месте взрыва газа в гаражном кооперативе в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© Фото : ГУ МЧС по Новосибирской области
На месте взрыва газа в гаражном кооперативе в Новосибирске
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НОВОСИБИРСК, 10 дек – РИА Новости. Тело мужчины обнаружили при разборе завалов после взрыва газового баллона в гаражном кооперативе в Новосибирске, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Новосибирской области.
Ранее в главке МЧС сообщили, что сразу десять капитальных гаражей оказались частично разрушены в субботу в результате разгерметизации газового баллона в гаражном кооперативе на улице Мира. По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП не было
"По данным следствия, днем 10 декабря 2022 года в гаражном кооперативе Кировского района произошла разгерметизация газового баллона, в результате чего обрушилась конструкция нескольких капитальных гаражей. В ходе проведения разбора завалов обнаружено тело мужчины", - говорится в сообщении следственного управления.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В ГУМЧС сообщали, что всего повреждено десять гаражей, из них три полностью обрушены, у трех повреждены стены, у четырех повреждены ворота. В гаражах находились четыре единицы техники. Прокуратура Новосибирской области организовала проверку соблюдения законодательства при эксплуатации газового оборудования.
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