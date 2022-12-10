https://ria.ru/20221210/vzryv-1837711011.html

При взрыве в гаражном кооперативе в Новосибирске погиб мужчина

При взрыве в гаражном кооперативе в Новосибирске погиб мужчина - РИА Новости, 10.12.2022

При взрыве в гаражном кооперативе в Новосибирске погиб мужчина

Тело мужчины обнаружили при разборе завалов после взрыва газового баллона в гаражном кооперативе в Новосибирске, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T12:46

2022-12-10T12:46

2022-12-10T12:47

происшествия

новосибирск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837709586_0:217:1280:937_1920x0_80_0_0_6cea3a1100226a3748930a6d398f87ff.jpg

НОВОСИБИРСК, 10 дек – РИА Новости. Тело мужчины обнаружили при разборе завалов после взрыва газового баллона в гаражном кооперативе в Новосибирске, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Новосибирской области.Ранее в главке МЧС сообщили, что сразу десять капитальных гаражей оказались частично разрушены в субботу в результате разгерметизации газового баллона в гаражном кооперативе на улице Мира. По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП не было"По данным следствия, днем 10 декабря 2022 года в гаражном кооперативе Кировского района произошла разгерметизация газового баллона, в результате чего обрушилась конструкция нескольких капитальных гаражей. В ходе проведения разбора завалов обнаружено тело мужчины", - говорится в сообщении следственного управления.Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.В ГУМЧС сообщали, что всего повреждено десять гаражей, из них три полностью обрушены, у трех повреждены стены, у четырех повреждены ворота. В гаражах находились четыре единицы техники. Прокуратура Новосибирской области организовала проверку соблюдения законодательства при эксплуатации газового оборудования.

https://ria.ru/20221209/vzryv-1837627819.html

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, новосибирск