12:46 10.12.2022 (обновлено: 12:47 10.12.2022)
При взрыве в гаражном кооперативе в Новосибирске погиб мужчина
При взрыве в гаражном кооперативе в Новосибирске погиб мужчина, заведено уголовное дело
На месте взрыва газа в гаражном кооперативе в Новосибирске
НОВОСИБИРСК, 10 дек – РИА Новости. Тело мужчины обнаружили при разборе завалов после взрыва газового баллона в гаражном кооперативе в Новосибирске, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Новосибирской области.
Ранее в главке МЧС сообщили, что сразу десять капитальных гаражей оказались частично разрушены в субботу в результате разгерметизации газового баллона в гаражном кооперативе на улице Мира. По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП не было
"По данным следствия, днем 10 декабря 2022 года в гаражном кооперативе Кировского района произошла разгерметизация газового баллона, в результате чего обрушилась конструкция нескольких капитальных гаражей. В ходе проведения разбора завалов обнаружено тело мужчины", - говорится в сообщении следственного управления.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В ГУМЧС сообщали, что всего повреждено десять гаражей, из них три полностью обрушены, у трех повреждены стены, у четырех повреждены ворота. В гаражах находились четыре единицы техники. Прокуратура Новосибирской области организовала проверку соблюдения законодательства при эксплуатации газового оборудования.