Рейтинг@Mail.ru
Раскрыты главные риски и вызовы для экономики в 2023 году - РИА Новости, 10.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221210/vyzovy-1837664713.html
Раскрыты главные риски и вызовы для экономики в 2023 году
Раскрыты главные риски и вызовы для экономики в 2023 году - РИА Новости, 10.12.2022
Раскрыты главные риски и вызовы для экономики в 2023 году
В данный момент лидерами в перечне ключевых рисков в будущем году стали рецессия, ускорение инфляции, а также замедление экономики Китая. Об этом рассказал в... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T02:17
2022-12-10T02:17
экономика
владимир миловидов
россия
китай
российская академия наук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831404477_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c05c1c572248cb391bd3bead86d250f1.jpg
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. В данный момент лидерами в перечне ключевых рисков в будущем году стали рецессия, ускорение инфляции, а также замедление экономики Китая. Об этом рассказал в интервью агентству "Прайм" замдиректора по науке ИМЭМО РАН Владимир Миловидов.Эксперт добавил, что главными вызовами для России, помимо вышеперечисленных, являются проблемы с импортом, сокращение экспортных доходов, а также необходимость обеспечить технологический суверенитет страны. Кроме того, государству жизненно важно сохранить адаптационную способность к внешним шокам, подчеркнул он.По словам Миловидова, в наши дни практически невозможно составить точный экономический прогноз. Он отметил, что сегодня основные глобальные риски создает Запад, который, потеряв остатки здравого смысла, пытается навредить России.
https://ria.ru/20221209/ekonomika-1837532501.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831404477_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_d97f45ca6b95ad1dfe1bbf1da22c4af5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир миловидов, россия, китай, российская академия наук
Экономика, Владимир Миловидов, Россия, Китай, Российская академия наук
02:17 10.12.2022
 
Раскрыты главные риски и вызовы для экономики в 2023 году

Замглавы ИМЭМО РАН Миловидов назвал главной проблемой для экономики в 2023 году рецессию

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкЗаместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Владимир Миловидов
Заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Владимир Миловидов - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Владимир Миловидов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. В данный момент лидерами в перечне ключевых рисков в будущем году стали рецессия, ускорение инфляции, а также замедление экономики Китая. Об этом рассказал в интервью агентству "Прайм" замдиректора по науке ИМЭМО РАН Владимир Миловидов.
Эксперт добавил, что главными вызовами для России, помимо вышеперечисленных, являются проблемы с импортом, сокращение экспортных доходов, а также необходимость обеспечить технологический суверенитет страны. Кроме того, государству жизненно важно сохранить адаптационную способность к внешним шокам, подчеркнул он.
Путин про спад в российской экономике и запредельную инфляцию в Европе - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
Вчера, 16:22
Путин заявил о запредельной инфляции в Европе
По словам Миловидова, в наши дни практически невозможно составить точный экономический прогноз. Он отметил, что сегодня основные глобальные риски создает Запад, который, потеряв остатки здравого смысла, пытается навредить России.
 
ЭкономикаВладимир МиловидовРоссияКитайРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала