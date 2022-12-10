https://ria.ru/20221210/vyzovy-1837664713.html

Раскрыты главные риски и вызовы для экономики в 2023 году

Раскрыты главные риски и вызовы для экономики в 2023 году - РИА Новости, 10.12.2022

Раскрыты главные риски и вызовы для экономики в 2023 году

В данный момент лидерами в перечне ключевых рисков в будущем году стали рецессия, ускорение инфляции, а также замедление экономики Китая. Об этом рассказал в... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T02:17

2022-12-10T02:17

2022-12-10T02:17

экономика

владимир миловидов

россия

китай

российская академия наук

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. В данный момент лидерами в перечне ключевых рисков в будущем году стали рецессия, ускорение инфляции, а также замедление экономики Китая. Об этом рассказал в интервью агентству "Прайм" замдиректора по науке ИМЭМО РАН Владимир Миловидов.Эксперт добавил, что главными вызовами для России, помимо вышеперечисленных, являются проблемы с импортом, сокращение экспортных доходов, а также необходимость обеспечить технологический суверенитет страны. Кроме того, государству жизненно важно сохранить адаптационную способность к внешним шокам, подчеркнул он.По словам Миловидова, в наши дни практически невозможно составить точный экономический прогноз. Он отметил, что сегодня основные глобальные риски создает Запад, который, потеряв остатки здравого смысла, пытается навредить России.

https://ria.ru/20221209/ekonomika-1837532501.html

россия

китай

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, владимир миловидов, россия, китай, российская академия наук