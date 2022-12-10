Раскрыты главные риски и вызовы для экономики в 2023 году
Замглавы ИМЭМО РАН Миловидов назвал главной проблемой для экономики в 2023 году рецессию
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкЗаместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Владимир Миловидов
Заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Владимир Миловидов. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. В данный момент лидерами в перечне ключевых рисков в будущем году стали рецессия, ускорение инфляции, а также замедление экономики Китая. Об этом рассказал в интервью агентству "Прайм" замдиректора по науке ИМЭМО РАН Владимир Миловидов.
Эксперт добавил, что главными вызовами для России, помимо вышеперечисленных, являются проблемы с импортом, сокращение экспортных доходов, а также необходимость обеспечить технологический суверенитет страны. Кроме того, государству жизненно важно сохранить адаптационную способность к внешним шокам, подчеркнул он.
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По словам Миловидова, в наши дни практически невозможно составить точный экономический прогноз. Он отметил, что сегодня основные глобальные риски создает Запад, который, потеряв остатки здравого смысла, пытается навредить России.