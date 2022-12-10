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Мишустин утвердил правила единовременной выплаты контрактникам - РИА Новости, 10.12.2022
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Мишустин утвердил правила единовременной выплаты контрактникам
Мишустин утвердил правила единовременной выплаты контрактникам - РИА Новости, 10.12.2022
Мишустин утвердил правила единовременной выплаты контрактникам
Глава кабмина РФ Михаил Мишустин утвердил правила единовременной выплаты военным, проходящим службу по контракту в ВС РФ, постановление опубликовано на... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T20:48
2022-12-10T20:48
михаил мишустин
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава кабмина РФ Михаил Мишустин утвердил правила единовременной выплаты военным, проходящим службу по контракту в ВС РФ, постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно документу, военнослужащий должен подать рапорт командиру воинской части, начальнику (руководителю) организации ВС РФ. Кроме того, в рапорте указывается наименование выплаты, ее размер, основание для нее и срок контракта. В течение 10 дней после поступления рапорта командир организовывает подготовку и издание приказа о денежной выплате."Военнослужащие обеспечиваются денежным довольствием, не позднее 10 рабочих дней со дня издания приказа соответствующего командира воинской части об осуществлении единовременной денежной выплаты", - добавляется в сообщении.Президент России Владимир Путин 3 ноября подписал указ, по которому военнослужащие, проходящие службу по контракту в Вооруженных силах РФ, а также мобилизованные получат единовременную денежную выплату в размере 195 тысяч рублей. Правительству России было поручено определить порядок осуществления выплаты, а также обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа.
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михаил мишустин, россия, вооруженные силы рф
Михаил Мишустин, Россия, Вооруженные силы РФ
20:48 10.12.2022
 
Мишустин утвердил правила единовременной выплаты контрактникам

Мишустин утвердил правила единовременной выплаты военным, проходящим службу по контракту

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава кабмина РФ Михаил Мишустин утвердил правила единовременной выплаты военным, проходящим службу по контракту в ВС РФ, постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемые правила осуществления единовременной денежной выплаты военнослужащим, проходящим службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Согласно документу, военнослужащий должен подать рапорт командиру воинской части, начальнику (руководителю) организации ВС РФ. Кроме того, в рапорте указывается наименование выплаты, ее размер, основание для нее и срок контракта. В течение 10 дней после поступления рапорта командир организовывает подготовку и издание приказа о денежной выплате.
"Военнослужащие обеспечиваются денежным довольствием, не позднее 10 рабочих дней со дня издания приказа соответствующего командира воинской части об осуществлении единовременной денежной выплаты", - добавляется в сообщении.
Президент России Владимир Путин 3 ноября подписал указ, по которому военнослужащие, проходящие службу по контракту в Вооруженных силах РФ, а также мобилизованные получат единовременную денежную выплату в размере 195 тысяч рублей. Правительству России было поручено определить порядок осуществления выплаты, а также обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа.
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