Мишустин утвердил правила единовременной выплаты контрактникам
Мишустин утвердил правила единовременной выплаты военным, проходящим службу по контракту
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава кабмина РФ Михаил Мишустин утвердил правила единовременной выплаты военным, проходящим службу по контракту в ВС РФ, постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемые правила осуществления единовременной денежной выплаты военнослужащим, проходящим службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Согласно документу, военнослужащий должен подать рапорт командиру воинской части, начальнику (руководителю) организации ВС РФ. Кроме того, в рапорте указывается наименование выплаты, ее размер, основание для нее и срок контракта. В течение 10 дней после поступления рапорта командир организовывает подготовку и издание приказа о денежной выплате.
"Военнослужащие обеспечиваются денежным довольствием, не позднее 10 рабочих дней со дня издания приказа соответствующего командира воинской части об осуществлении единовременной денежной выплаты", - добавляется в сообщении.
Президент России Владимир Путин 3 ноября подписал указ, по которому военнослужащие, проходящие службу по контракту в Вооруженных силах РФ, а также мобилизованные получат единовременную денежную выплату в размере 195 тысяч рублей. Правительству России было поручено определить порядок осуществления выплаты, а также обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа.