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В Самарской области проиндексируют выплаты детям-сиротам и ветеранам

В Самарской области проиндексируют выплаты детям-сиротам и ветеранам - РИА Новости, 10.12.2022

В Самарской области проиндексируют выплаты детям-сиротам и ветеранам

Размер денежных выплат ряду категорий жителей Самарской области, в том числе детям-сиротам и ветеранам, будет увеличен с 1 января 2023 года, сообщила... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T11:14

2022-12-10T11:14

2022-12-10T14:16

самарская область

дмитрий азаров

владимир путин

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САМАРА, 10 дек - РИА Новости. Размер денежных выплат ряду категорий жителей Самарской области, в том числе детям-сиротам и ветеранам, будет увеличен с 1 января 2023 года, сообщила пресс-служба правительства региона.Решения об увеличении социальной поддержки отдельных категорий жителей Самарской области и расширении действующих мер помощи обсудили на заседании правительства региона, которое провел губернатор Дмитрий Азаров."Министр социально-демографической и семейной политики региона Регина Воробьева доложила, что с 1 января 2023 планируется увеличить ежемесячную выплату на содержание детей-сирот в семьях опекунов (попечителей), в том числе приемных семьях и устроенных на патронатное воспитание", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, размер выплаты будет повышен до уровня 90% от величины прожиточного минимума в Самарской области для детей – до 12051 рубля на каждого ребенка. Эту выплату в регионе получают почти 6,7 тысяч человек, в следующем году в областном бюджете на нее предусмотрено 968,3 миллиона рублей.Также с 1 января 2023 года запланирована индексация на 6,2% размеров ежемесячных денежных выплат ветеранам Великой Отечественной войны – труженикам тыла, ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, ветеранам труда Самарской области. Это те граждане, которые не попадают под меры поддержки по смежным категориям.Кроме того, предусматривается увеличение размеров ежемесячной доплаты к пенсии инвалидам боевых действий и членам семей погибших участников боевых действий, а также лиц, погибших при исполнении обязанностей военной службы. Эти выплаты получают 360 тысяч жителей Самарской области, общая сумма поддержки на 2023 год – 218 миллионов рублей.В рамках заседания было утверждено решение об увеличении на 6,2% разовой выплаты ко Дню Победы гражданам, родившимся на территории СССР в период с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Самарской области.Губернатор поручил Воробьевой дополнительно доложить по поддержке данной категории жителей Самарской области. "Сейчас решение об индексации принимаем. Но к этому вопросу нам надо будет вернуться в первом квартале 2023 года, по итогам исполнения текущего годового бюджета. Регина Алексеевна, по моему поручению Вы делали полный анализ всех граждан этой категории, какие меры поддержки и выплаты они получают по иным основаниям. У нас должен быть пофамильный список. Еще раз все надо проанализировать", - цитирует Азарова пресс-служба.По информации пресс-службы, также был рассмотрен вопрос расширения получателей выплаты в размере 145 тысяч рублей в рамках действующей программы социальной догазификации, которую в 2021 году в своем послании поддержал президент страны Владимир Путин. Сейчас получить льготу могут 17 категорий граждан, в том числе — инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны ВОВ — труженики тыла, многодетные семьи с тремя и более детьми до 18 лет, а также семьи, имеющие детей-инвалидов, инвалиды, ветераны боевых действий и другие.Согласно принятому решению льготу на газификацию предложено распространить еще на следующие категории граждан: инвалидов боевых действий, участников спецоперации и членов их семей, в том числе членов семей погибших участников спецоперации, членов семей погибших инвалидов боевых действий, членов семей погибших ветеранов боевых действий. Кроме того, принято решение продлить действие льготной программы до 2025 года.

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https://ria.ru/20221207/svo-1837005945.html

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самарская область

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

самарская область, дмитрий азаров, владимир путин