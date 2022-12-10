https://ria.ru/20221210/vygoda-1837671252.html

В Японии предупредили о неожиданной выгоде для России от санкций

В Японии предупредили о неожиданной выгоде для России от санкций - РИА Новости, 10.12.2022

В Японии предупредили о неожиданной выгоде для России от санкций

Рост спроса на энергоносители, спровоцированный антироссийскими санкциями в перспективе увеличит зависимость развивающихся стран от Москвы, об этом говорится в... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T02:41

2022-12-10T02:41

2022-12-10T02:41

россия

япония

владимир путин

евросоюз

санкции в отношении россии

азия

в мире

нефть

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Рост спроса на энергоносители, спровоцированный антироссийскими санкциями в перспективе увеличит зависимость развивающихся стран от Москвы, об этом говорится в статье в японском издании Nihon Keizai.После 2027 года, когда глобальные поставки энергоносителей вырастут, спрос превысит предложение. Однако, как пишет Nihon Keizai со ссылкой на представителя Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам Ютаку Сиракаву, в ходе этого процесса увеличится количество развивающихся стран, которые будут активно сближаться с Москвой и Пекином из-за антироссийских санкций."В условиях дефицита Азии осталось лишь обратиться за помощью к Москве — как бы инициаторы ограничений ни хотели обратного", - резюмирует издание.Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер Александр Новак сообщил в воскресенье, что Россия рассматривает возможные механизмы запрета применения потолка цены для поставок российской нефти.Президент Владимир Путин, ранее комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221209/neft-1837540189.html

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россия, япония, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии, азия, в мире, нефть, природный газ