В Японии предупредили о неожиданной выгоде для России от санкций
Nihon Keizai: рост спроса на ресурсы из-за санкций усилит зависимость Азии от России
© РИА Новости / Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента России / Перейти в медиабанкЗвезда на Водовзводной башне Московского Кремля
Звезда на Водовзводной башне Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Рост спроса на энергоносители, спровоцированный антироссийскими санкциями в перспективе увеличит зависимость развивающихся стран от Москвы, об этом говорится в статье в японском издании Nihon Keizai.
После 2027 года, когда глобальные поставки энергоносителей вырастут, спрос превысит предложение. Однако, как пишет Nihon Keizai со ссылкой на представителя Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам Ютаку Сиракаву, в ходе этого процесса увеличится количество развивающихся стран, которые будут активно сближаться с Москвой и Пекином из-за антироссийских санкций.
"В условиях дефицита Азии осталось лишь обратиться за помощью к Москве — как бы инициаторы ограничений ни хотели обратного", - резюмирует издание.
Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер Александр Новак сообщил в воскресенье, что Россия рассматривает возможные механизмы запрета применения потолка цены для поставок российской нефти.
Президент Владимир Путин, ранее комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
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