Вучич прокомментировал заявления Меркель и Порошенко о Минских соглашениях
Вучич: заявления Меркель и Порошенко о Минских соглашениях ставят вопрос о доверии
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Михаил Палинчак / Перейти в медиабанкПетр Порошенко и Ангела Меркель
Петр Порошенко и Ангела Меркель. Архивное фото
БЕЛГРАД, 10 дек – РИА Новости. Заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что Киев при попустительстве Запада не собирался исполнять Минские соглашения, драматично меняют картину событий и ставят вопрос о доверии, заявил сербский президент Александр Вучич.
Ранее Меркель в интервью газете Zeit заявила, что "минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время". Бывший канцлер сказала, что сомневается, что страны НАТО могли бы тогда сделать столько же, сколько делают сейчас, чтобы помочь Украине.
"Это заявление Меркель нечто, что драматично меняет вещи во всяком смысле, прежде всего, политическом. Для меня это ясный сигнал – кому нельзя верить. Здесь возникает вопрос, а как быть нам, малым, если они могли так играть с тем, кто намного сильнее нас, и обманывать Российскую Федерацию, тянули время, чтобы обеспечить оружие и оборудование и подготовить поражение РФ. Странно, что российские службы об этом не знали, невероятно, что этого не видели и неподготовленно вошли во все это", - заявил Вучич в обращении к гражданам в субботу.
В ноябре пранкеры Вован и Лексус опубликовали видео разговора с Порошенко, когда они представились бывшим послом США в России Майклом Макфолом. Порошенко, в частности, сказал им: "Мне нужны были эти минские соглашения чтобы получить как минимум четыре года, чтобы сформировать украинские вооруженные силы, строить украинскую экономику и обучать украинских военных вместе с НАТО для создания лучших вооруженных сил в Восточной Европе, которые формировались по стандартам НАТО".