https://ria.ru/20221210/vosstanovlenie-1837676907.html
В ЮАР восхитились быстрым восстановлением Крымского моста
В ЮАР восхитились быстрым восстановлением Крымского моста - РИА Новости, 10.12.2022
В ЮАР восхитились быстрым восстановлением Крымского моста
Главу администрации южноафриканского города Дурбан Мусу Мбхеле поразило, как быстро российским инженерам удалось восстановить Крымский мост после теракта. РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T06:23
2022-12-10T06:23
2022-12-10T10:06
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Главу администрации южноафриканского города Дурбан Мусу Мбхеле поразило, как быстро российским инженерам удалось восстановить Крымский мост после теракта."Я удивлен, как русским удалось так быстро отстроить Крымский мост после теракта — мы бы хотели учиться у вас этим технологиям реконструкции, гражданского строительства, развитию транспорта и инфраструктуры. А также в сфере переработки отходов и санитарной обработки", — заявил РИА Новости чиновник.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. В начале декабря по отремонтированной правой части автодороги Крымского моста было возобновлено движение.
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в мире, владимир путин, дурбан, россия
В мире, Владимир Путин, Дурбан, Россия
06:23 10.12.2022 (обновлено: 10:06 10.12.2022)
В ЮАР восхитились быстрым восстановлением Крымского моста
Глава администрации Дурбана восхищен, как быстро восстановили Крымский мост после теракта
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Главу администрации южноафриканского города Дурбан Мусу Мбхеле поразило, как быстро российским инженерам удалось восстановить Крымский мост после теракта.
"Я удивлен, как русским удалось так быстро отстроить Крымский мост после теракта — мы бы хотели учиться у вас этим технологиям реконструкции, гражданского строительства, развитию транспорта и инфраструктуры. А также в сфере переработки отходов и санитарной обработки", — заявил РИА Новости чиновник.
На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста.
Президент России Владимир Путин
назвал произошедшее терактом. В начале декабря по отремонтированной правой части автодороги Крымского моста было возобновлено движение.