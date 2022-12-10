Рейтинг@Mail.ru
В ЮАР восхитились быстрым восстановлением Крымского моста - РИА Новости, 10.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221210/vosstanovlenie-1837676907.html
В ЮАР восхитились быстрым восстановлением Крымского моста
В ЮАР восхитились быстрым восстановлением Крымского моста - РИА Новости, 10.12.2022
В ЮАР восхитились быстрым восстановлением Крымского моста
Главу администрации южноафриканского города Дурбан Мусу Мбхеле поразило, как быстро российским инженерам удалось восстановить Крымский мост после теракта. РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T06:23
2022-12-10T10:06
в мире
владимир путин
дурбан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826889816_0:201:3071:1928_1920x0_80_0_0_403590b1ab93dbe1ec6146c0af031f70.jpg
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Главу администрации южноафриканского города Дурбан Мусу Мбхеле поразило, как быстро российским инженерам удалось восстановить Крымский мост после теракта."Я удивлен, как русским удалось так быстро отстроить Крымский мост после теракта — мы бы хотели учиться у вас этим технологиям реконструкции, гражданского строительства, развитию транспорта и инфраструктуры. А также в сфере переработки отходов и санитарной обработки", — заявил РИА Новости чиновник.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. В начале декабря по отремонтированной правой части автодороги Крымского моста было возобновлено движение.
https://ria.ru/20221209/most-1837557457.html
дурбан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826889816_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d58642893dfdb5308da3c706aa44507b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, дурбан, россия
В мире, Владимир Путин, Дурбан, Россия
06:23 10.12.2022 (обновлено: 10:06 10.12.2022)
 
В ЮАР восхитились быстрым восстановлением Крымского моста

Глава администрации Дурбана восхищен, как быстро восстановили Крымский мост после теракта

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкМужчина смотрит на Крымский мост
Мужчина смотрит на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Мужчина смотрит на Крымский мост. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Главу администрации южноафриканского города Дурбан Мусу Мбхеле поразило, как быстро российским инженерам удалось восстановить Крымский мост после теракта.
"Я удивлен, как русским удалось так быстро отстроить Крымский мост после теракта — мы бы хотели учиться у вас этим технологиям реконструкции, гражданского строительства, развитию транспорта и инфраструктуры. А также в сфере переработки отходов и санитарной обработки", — заявил РИА Новости чиновник.
На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста.
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. В начале декабря по отремонтированной правой части автодороги Крымского моста было возобновлено движение.
Восстановительные работы на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 17:13
Путин прокомментировал ход восстановления Крымского моста
 
В миреВладимир ПутинДурбанРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала