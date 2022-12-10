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Жителей Киева призвали запастись водой, пишут СМИ - РИА Новости, 10.12.2022
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Жителей Киева призвали запастись водой, пишут СМИ
Жителей Киева призвали запастись водой, пишут СМИ - РИА Новости, 10.12.2022
Жителей Киева призвали запастись водой, пишут СМИ
Жители Киева могут столкнуться с проблемами с водоснабжением в случае новых ударов по энергетическим объектам Украины и долгом отсутствии света, пишет... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T20:08
2022-12-10T20:08
в мире
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владимир зеленский
киев
украина
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вооруженные силы рф
укрэнерго
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Жители Киева могут столкнуться с проблемами с водоснабжением в случае новых ударов по энергетическим объектам Украины и долгом отсутствии света, пишет украинское издание "Страна.ua".По информации "Киевгорводоканала", в ближайшее время планируется создать пункты разлива воды. Кроме того, закупаются генераторы соответствующей мощности для обеспечения централизованного водоснабжения Киева в чрезвычайных ситуациях.В пятницу глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что дефицит электроэнергии в украинской энергосистеме превышает уровень генерации, в связи с чем круглосуточно во всех регионах применяются ограничения подачи света и вводятся дополнительные отключения при превышении потребления над производством.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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в мире, жкх, владимир зеленский, киев, украина, харьков, вооруженные силы рф, укрэнерго
В мире, ЖКХ, Владимир Зеленский, Киев, Украина, Харьков, Вооруженные силы РФ, Укрэнерго
20:08 10.12.2022
 
Жителей Киева призвали запастись водой, пишут СМИ

"Страна.ua": жители Киева могут столкнуться с проблемами с водоснабжением при новых ударах

© AP Photo / Andrew KravchenkoСитуация в Киеве
Ситуация в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Ситуация в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Жители Киева могут столкнуться с проблемами с водоснабжением в случае новых ударов по энергетическим объектам Украины и долгом отсутствии света, пишет украинское издание "Страна.ua".
"Если будет нанесен новый массированный удар по объектам энергетики, и случится длительное отключение света, то автономную роботу всего оборудования, отвечающего за подачу воды, "Киевводоканал" наладить не сможет. Поэтому украинцам советуют готовиться к разным сценариям - запасаться водой для бытовых и технических нужд", - пишет издание со ссылкой на "Киевгорводоканал".
По информации "Киевгорводоканала", в ближайшее время планируется создать пункты разлива воды. Кроме того, закупаются генераторы соответствующей мощности для обеспечения централизованного водоснабжения Киева в чрезвычайных ситуациях.
В пятницу глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что дефицит электроэнергии в украинской энергосистеме превышает уровень генерации, в связи с чем круглосуточно во всех регионах применяются ограничения подачи света и вводятся дополнительные отключения при превышении потребления над производством.
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Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
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Удары по объектам инфраструктуры Украины на 03.11.2022
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В миреЖКХВладимир ЗеленскийКиевУкраинаХарьковВооруженные силы РФУкрэнерго
 
 
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