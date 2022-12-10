https://ria.ru/20221210/voda-1837775875.html

Жителей Киева призвали запастись водой, пишут СМИ

Жителей Киева призвали запастись водой, пишут СМИ - РИА Новости, 10.12.2022

Жителей Киева призвали запастись водой, пишут СМИ

Жители Киева могут столкнуться с проблемами с водоснабжением в случае новых ударов по энергетическим объектам Украины и долгом отсутствии света, пишет... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T20:08

2022-12-10T20:08

2022-12-10T20:08

в мире

жкх

владимир зеленский

киев

украина

харьков

вооруженные силы рф

укрэнерго

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Жители Киева могут столкнуться с проблемами с водоснабжением в случае новых ударов по энергетическим объектам Украины и долгом отсутствии света, пишет украинское издание "Страна.ua".По информации "Киевгорводоканала", в ближайшее время планируется создать пункты разлива воды. Кроме того, закупаются генераторы соответствующей мощности для обеспечения централизованного водоснабжения Киева в чрезвычайных ситуациях.В пятницу глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что дефицит электроэнергии в украинской энергосистеме превышает уровень генерации, в связи с чем круглосуточно во всех регионах применяются ограничения подачи света и вводятся дополнительные отключения при превышении потребления над производством.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221203/ukraina-1836156843.html

киев

украина

харьков

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, жкх, владимир зеленский, киев, украина, харьков, вооруженные силы рф, укрэнерго