Жителей Киева призвали запастись водой, пишут СМИ
"Страна.ua": жители Киева могут столкнуться с проблемами с водоснабжением при новых ударах
© AP Photo / Andrew KravchenkoСитуация в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Ситуация в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Жители Киева могут столкнуться с проблемами с водоснабжением в случае новых ударов по энергетическим объектам Украины и долгом отсутствии света, пишет украинское издание "Страна.ua".
"Если будет нанесен новый массированный удар по объектам энергетики, и случится длительное отключение света, то автономную роботу всего оборудования, отвечающего за подачу воды, "Киевводоканал" наладить не сможет. Поэтому украинцам советуют готовиться к разным сценариям - запасаться водой для бытовых и технических нужд", - пишет издание со ссылкой на "Киевгорводоканал".
По информации "Киевгорводоканала", в ближайшее время планируется создать пункты разлива воды. Кроме того, закупаются генераторы соответствующей мощности для обеспечения централизованного водоснабжения Киева в чрезвычайных ситуациях.
В пятницу глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что дефицит электроэнергии в украинской энергосистеме превышает уровень генерации, в связи с чем круглосуточно во всех регионах применяются ограничения подачи света и вводятся дополнительные отключения при превышении потребления над производством.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.