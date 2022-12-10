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Венгрия защищает свои интересы, несмотря на давление, заявил Орбан - РИА Новости, 10.12.2022
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Венгрия защищает свои интересы, несмотря на давление, заявил Орбан
Венгрия защищает свои интересы, несмотря на давление, заявил Орбан - РИА Новости, 10.12.2022
Венгрия защищает свои интересы, несмотря на давление, заявил Орбан
Брюссель навязывает Будапешту свою волю по таким ключевым вопросам, как миграция, половое воспитание и санкции, однако Венгрия продолжает отстаивать интересы... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T14:55
2022-12-10T14:55
в мире
венгрия
виктор орбан
будапешт
петер сийярто
брюссель
евросоюз
еврокомиссия
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БУДАПЕШТ, 10 дек - РИА Новости. Брюссель навязывает Будапешту свою волю по таким ключевым вопросам, как миграция, половое воспитание и санкции, однако Венгрия продолжает отстаивать интересы своего народа, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан."Венгрия выполнила все обязательства, согласованные с Еврокомиссией. Брюссельские бюрократы выдвигают новые условия, они хотят навязать нам свою волю и в вопросах миграции, санкций и пола. Венгрия выполняет свои обязательства, но в вопросах миграции, пола и санкций мы представляем интересы венгерского народа, а не Брюсселя", - написал Орбан в соцсетях, разместив фотографию с проходящего в субботу заседания правительства.Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что стране надо быть готовой к серьезным нападениям со стороны ЕС, поскольку "Брюссель и либеральная машина пропаганды" не избирательны в средствах и используют против Будапешта все виды шантажа.Еврокомиссия в середине сентября предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм условности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования.Орбан заявил 24 ноября, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, поэтому ожидает, что 30 ноября будет принято решение о разморозке предназначенных для страны средств из определенных фондов ЕС. Требования ЕК касались, в целом, мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.Однако Еврокомиссия решила сохранить свое первоначальное предложение от 18 сентября о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, пока Будапешт не выполнит все ее условия. Теперь решение Еврокомиссии о заморозке средств для Венгрии должен утвердить Совет стран ЕС квалифицированным большинством.
https://ria.ru/20221209/vengriya-1837446643.html
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в мире, венгрия, виктор орбан, будапешт, петер сийярто, брюссель, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Венгрия, Виктор Орбан, Будапешт, Петер Сийярто, Брюссель, Евросоюз, Еврокомиссия
14:55 10.12.2022
 
Венгрия защищает свои интересы, несмотря на давление, заявил Орбан

Орбан заявил, что Венгрия защищает интересы народа, несмотря на давление Брюсселя

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 10 дек - РИА Новости. Брюссель навязывает Будапешту свою волю по таким ключевым вопросам, как миграция, половое воспитание и санкции, однако Венгрия продолжает отстаивать интересы своего народа, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
"Венгрия выполнила все обязательства, согласованные с Еврокомиссией. Брюссельские бюрократы выдвигают новые условия, они хотят навязать нам свою волю и в вопросах миграции, санкций и пола. Венгрия выполняет свои обязательства, но в вопросах миграции, пола и санкций мы представляем интересы венгерского народа, а не Брюсселя", - написал Орбан в соцсетях, разместив фотографию с проходящего в субботу заседания правительства.
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 12:41
Венгрия обвинила Евросоюз в лицемерии из-за критики наложенного вето
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что стране надо быть готовой к серьезным нападениям со стороны ЕС, поскольку "Брюссель и либеральная машина пропаганды" не избирательны в средствах и используют против Будапешта все виды шантажа.
Еврокомиссия в середине сентября предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм условности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования.
Орбан заявил 24 ноября, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, поэтому ожидает, что 30 ноября будет принято решение о разморозке предназначенных для страны средств из определенных фондов ЕС. Требования ЕК касались, в целом, мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.
Однако Еврокомиссия решила сохранить свое первоначальное предложение от 18 сентября о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, пока Будапешт не выполнит все ее условия. Теперь решение Еврокомиссии о заморозке средств для Венгрии должен утвердить Совет стран ЕС квалифицированным большинством.
Женщина проходит мимо плаката с надписью Нас наказывают санкции Брюсселя на улице Будапешта, Венгрия - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 10:22
СМИ: Венгрия выступила против нового пакета антироссийских санкций
 
В миреВенгрияВиктор ОрбанБудапештПетер СийяртоБрюссельЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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