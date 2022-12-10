15:38 10.12.2022 (обновлено: 15:40 10.12.2022)
Горевшую усадьбу Лопухиных не эксплуатировали, заявили в Музее Востока
Музей Востока: горевшую усадьбу Лопухиных не эксплуатировали и там не было экспонатов
© Мобильный репортерОперативные службы на месте пожара в здании усадьбы Лопухиных в Малом Знаменском переулке
© Мобильный репортер
Оперативные службы на месте пожара в здании усадьбы Лопухиных в Малом Знаменском переулке
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Здание усадьбы Лопухиных в центре Москвы, где в субботу произошло возгорание, не эксплуатировалось, там не было экспонатов и сотрудников, сообщил РИА Новости представитель Музея Востока, во владении которого находится усадьба.
В субботу в центре Москвы загорелось здание старой постройки. По данным главка МЧС, горели межэтажные перекрытия на 50 "квадратах". В 9.12 пожар был локализован, а в 10.16 потушен. По данным сервиса "Яндекс.Карты", по этому адресу расположен усадебный комплекс Лопухиных конца XVII века. Предварительно, при тушении возгорания пострадал пожарный. В главке информацию о пострадавшем подтвердили.
"В 2022 году в усадьбе проводились противоаварийные работы, которые были завершены в сентябре. Здание не эксплуатировалось, музейных предметов и сотрудников музея в нем не было", - сказали в музее.
Как отметили в учреждении, причины возгорания пока неизвестны, специалисты будут их устанавливать. "Осмотр дознавателем МЧС места будет в понедельник вместе с сотрудниками музея Востока", - заявили в музее.
Также в музее добавили, что будут обращаться к Минкультуры РФ за помощью. "Весной 2023 года должны были начаться масштабные реставрационные работы, по плану ремонт должен был проводиться до 2025 года", - сказали в учреждении.
Усадебный комплекс Лопухиных построен в конце XVII века боярином Фёдором Лопухиным, отцом первой супруги Петра I. В 1993 году здесь открылся Музей Рерихов, а в 2015 году Росимущество признало усадьбу федеральной собственностью и передало комплекс в управление Музея Востока.
В 2018 году начал действовать новый общественно-культурный центр Рерихов, ставший филиалом Музея Востока. В апреле 2019 года Музей Рериха переехал на ВДНХ, а усадьба Лопухиных была передана в пользование ГМИИ имени Пушкина. Утром субботы источник в музее имени Пушкина отмечал, что центр вновь передан Музею Востока. Мосгорнаследие изучит последствия пожара в усадьбе. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после пожара.