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Загоревшаяся в центре Москвы усадьба не относится к Пушкинскому музею

Загоревшаяся в центре Москвы усадьба не относится к Пушкинскому музею - РИА Новости, 10.12.2022

Загоревшаяся в центре Москвы усадьба не относится к Пушкинскому музею

Усадьба Лопухиных в центре Москвы, в которой в субботу произошло возгорание, не находится во владении ГМИИ им. Пушкина, сообщили РИА Новости в музее. РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T09:40

2022-12-10T09:40

2022-12-10T13:06

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Усадьба Лопухиных в центре Москвы, в которой в субботу произошло возгорание, не находится во владении ГМИИ им. Пушкина, сообщили РИА Новости в музее.Здание старой постройки загорелось в Малом Знаменском переулке в центре Москвы в субботу. Возгоранию подверглись межэтажные перекрытия между вторым этажом и чердаком на площади около десяти квадратных метров."Усадьба сейчас принадлежит центру Рериха, музей передал ее несколько месяцев назад", - сказали в Пушкинском музее.В музее добавили, что главное здание ГМИИ и Галерея искусства стран Европы и Америки работают в штатном режиме.Усадебный комплекс Лопухиных построен в конце XVII века боярином Фёдором Лопухиным, отцом первой супруги Петра I. В 1993 году здесь открылся Музей Рерихов, а в 2015 году Росимущество признало усадьбу федеральной собственностью и передало комплекс в управление Музея Востока.В 2018 году начал действовать новый общественно-культурный центр Рерихов, ставший филиалом Музея Востока. В апреле 2019 года Музей Рериха переехал на ВДНХ, а усадьба Лопухиных была передана в пользование ГМИИ им. Пушкина.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, москва, происшествия