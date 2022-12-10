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Загоревшаяся в центре Москвы усадьба не относится к Пушкинскому музею
Загоревшаяся в центре Москвы усадьба не относится к Пушкинскому музею - РИА Новости, 10.12.2022
Загоревшаяся в центре Москвы усадьба не относится к Пушкинскому музею
Усадьба Лопухиных в центре Москвы, в которой в субботу произошло возгорание, не находится во владении ГМИИ им. Пушкина, сообщили РИА Новости в музее. РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T09:40
2022-12-10T09:40
2022-12-10T13:06
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Усадьба Лопухиных в центре Москвы, в которой в субботу произошло возгорание, не находится во владении ГМИИ им. Пушкина, сообщили РИА Новости в музее.Здание старой постройки загорелось в Малом Знаменском переулке в центре Москвы в субботу. Возгоранию подверглись межэтажные перекрытия между вторым этажом и чердаком на площади около десяти квадратных метров."Усадьба сейчас принадлежит центру Рериха, музей передал ее несколько месяцев назад", - сказали в Пушкинском музее.В музее добавили, что главное здание ГМИИ и Галерея искусства стран Европы и Америки работают в штатном режиме.Усадебный комплекс Лопухиных построен в конце XVII века боярином Фёдором Лопухиным, отцом первой супруги Петра I. В 1993 году здесь открылся Музей Рерихов, а в 2015 году Росимущество признало усадьбу федеральной собственностью и передало комплекс в управление Музея Востока.В 2018 году начал действовать новый общественно-культурный центр Рерихов, ставший филиалом Музея Востока. В апреле 2019 года Музей Рериха переехал на ВДНХ, а усадьба Лопухиных была передана в пользование ГМИИ им. Пушкина.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Культура, Новости культуры, Москва, Происшествия
09:40 10.12.2022 (обновлено: 13:06 10.12.2022)
Загоревшаяся в центре Москвы усадьба не относится к Пушкинскому музею
В ГМИИ им. Пушкина заявили, что загоревшаяся в центре Москвы усадьба не относится к музею
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Усадьба Лопухиных в центре Москвы, в которой в субботу произошло возгорание, не находится во владении ГМИИ им. Пушкина, сообщили РИА Новости в музее.
Здание старой постройки загорелось в Малом Знаменском переулке в центре Москвы в субботу. Возгоранию подверглись межэтажные перекрытия между вторым этажом и чердаком на площади около десяти квадратных метров.
"Усадьба сейчас принадлежит центру Рериха, музей передал ее несколько месяцев назад", - сказали в Пушкинском музее.
В музее добавили, что главное здание ГМИИ и Галерея искусства стран Европы и Америки работают в штатном режиме.
Усадебный комплекс Лопухиных построен в конце XVII века боярином Фёдором Лопухиным, отцом первой супруги Петра I
. В 1993 году здесь открылся Музей Рерихов, а в 2015 году Росимущество
признало усадьбу федеральной собственностью и передало комплекс в управление Музея Востока.
В 2018 году начал действовать новый общественно-культурный центр Рерихов, ставший филиалом Музея Востока. В апреле 2019 года Музей Рериха переехал на ВДНХ, а усадьба Лопухиных была передана в пользование ГМИИ им. Пушкина.