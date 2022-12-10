В РПЦ заявили, что не предавали прихожан на Украине
Замглавы синодального отдела Кипшидзе: РПЦ не предавала украинских прихожан
Свято-Троицкий кафедральный собор в Чернигове. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Русская православная церковь не предавала верующих на Украине, у нас одно каноническое пространство, заявил замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
"Никто украинских прихожан не предавал. В каноническом пространстве мы с ними составляем единое целое, кроме тех, кто сам из этого пространства выходит. Мы молимся тем же святым, принимаем те же таинства. Поэтому, несмотря на все политические нестроения, войны, которые были и будут в истории человечества, думаю, что эта рана будет исцелена - и вновь мы сможем едиными устами славить одного Бога", - сказал Кипшидзе в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что давление властей Украины на каноническую Украинскую православную церковь разожжет в стране гражданское противостояние.
Собор Украинской православной церкви в мае 2022 года объявил о самостоятельности и независимости УПЦ.
В конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви была создана структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ). После этого начались гонения на УПЦ, усилившиеся с началом СВО. Участились нападения националистов и сторонников раскольнической ПЦУ на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ. Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о запрете УПЦ в Украине.
Служба безопасности Украины (СБУ) заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, ища доказательства "антиукраинской деятельности". Так, 22 ноября СБУ провела "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической УПЦ в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам управляющего делами УПЦ МП митрополита Бориспольского и Броварского Антония (Паканича), это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников.