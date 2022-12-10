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В РПЦ заявили, что не предавали прихожан на Украине - РИА Новости, 10.12.2022
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Религия
https://ria.ru/20221210/upts-1837769947.html
В РПЦ заявили, что не предавали прихожан на Украине
В РПЦ заявили, что не предавали прихожан на Украине - РИА Новости, 10.12.2022
В РПЦ заявили, что не предавали прихожан на Украине
Русская православная церковь не предавала верующих на Украине, у нас одно каноническое пространство, заявил замглавы синодального отдела Московского патриархата РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T19:25
2022-12-10T19:25
религия
вахтанг кипшидзе
владимир легойда
петр порошенко
украина
ровненская область
московский патриархат
украинская православная церковь
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Русская православная церковь не предавала верующих на Украине, у нас одно каноническое пространство, заявил замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что давление властей Украины на каноническую Украинскую православную церковь разожжет в стране гражданское противостояние.Собор Украинской православной церкви в мае 2022 года объявил о самостоятельности и независимости УПЦ.В конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви была создана структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ). После этого начались гонения на УПЦ, усилившиеся с началом СВО. Участились нападения националистов и сторонников раскольнической ПЦУ на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ. Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о запрете УПЦ в Украине.Служба безопасности Украины (СБУ) заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, ища доказательства "антиукраинской деятельности". Так, 22 ноября СБУ провела "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической УПЦ в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам управляющего делами УПЦ МП митрополита Бориспольского и Броварского Антония (Паканича), это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников.
https://ria.ru/20221209/ukraina-1837568560.html
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вахтанг кипшидзе, владимир легойда, петр порошенко, украина, ровненская область, московский патриархат, украинская православная церковь, служба безопасности украины, русская православная церковь
Религия, Вахтанг Кипшидзе, Владимир Легойда, Петр Порошенко, Украина, Ровненская область, Московский Патриархат, Украинская православная церковь, Служба безопасности Украины, Русская православная церковь
19:25 10.12.2022
 
В РПЦ заявили, что не предавали прихожан на Украине

Замглавы синодального отдела Кипшидзе: РПЦ не предавала украинских прихожан

© Свято-Троїцький кафедральний соборСвято-Троицкий кафедральный собор в Чернигове
Свято-Троицкий кафедральный собор в Чернигове
© Свято-Троїцький кафедральний собор
Свято-Троицкий кафедральный собор в Чернигове. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Русская православная церковь не предавала верующих на Украине, у нас одно каноническое пространство, заявил замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
"Никто украинских прихожан не предавал. В каноническом пространстве мы с ними составляем единое целое, кроме тех, кто сам из этого пространства выходит. Мы молимся тем же святым, принимаем те же таинства. Поэтому, несмотря на все политические нестроения, войны, которые были и будут в истории человечества, думаю, что эта рана будет исцелена - и вновь мы сможем едиными устами славить одного Бога", - сказал Кипшидзе в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что давление властей Украины на каноническую Украинскую православную церковь разожжет в стране гражданское противостояние.
Собор Украинской православной церкви в мае 2022 года объявил о самостоятельности и независимости УПЦ.
В конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви была создана структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ). После этого начались гонения на УПЦ, усилившиеся с началом СВО. Участились нападения националистов и сторонников раскольнической ПЦУ на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ. Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о запрете УПЦ в Украине.
Служба безопасности Украины (СБУ) заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, ища доказательства "антиукраинской деятельности". Так, 22 ноября СБУ провела "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической УПЦ в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам управляющего делами УПЦ МП митрополита Бориспольского и Броварского Антония (Паканича), это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников.
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 17:34Религия
Иерарх УПЦ заявил, что сотрудники СБУ подбросили монахиням флаг Новороссии
 
РелигияВахтанг КипшидзеВладимир ЛегойдаПетр ПорошенкоУкраинаРовненская областьМосковский ПатриархатУкраинская православная церковьСлужба безопасности УкраиныРусская православная церковь
 
 
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