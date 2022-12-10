https://ria.ru/20221210/upts-1837769947.html

В РПЦ заявили, что не предавали прихожан на Украине

В РПЦ заявили, что не предавали прихожан на Украине - РИА Новости, 10.12.2022

В РПЦ заявили, что не предавали прихожан на Украине

Русская православная церковь не предавала верующих на Украине, у нас одно каноническое пространство, заявил замглавы синодального отдела Московского патриархата РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T19:25

2022-12-10T19:25

2022-12-10T19:25

религия

вахтанг кипшидзе

владимир легойда

петр порошенко

украина

ровненская область

московский патриархат

украинская православная церковь

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Русская православная церковь не предавала верующих на Украине, у нас одно каноническое пространство, заявил замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что давление властей Украины на каноническую Украинскую православную церковь разожжет в стране гражданское противостояние.Собор Украинской православной церкви в мае 2022 года объявил о самостоятельности и независимости УПЦ.В конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви была создана структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ). После этого начались гонения на УПЦ, усилившиеся с началом СВО. Участились нападения националистов и сторонников раскольнической ПЦУ на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ. Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о запрете УПЦ в Украине.Служба безопасности Украины (СБУ) заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, ища доказательства "антиукраинской деятельности". Так, 22 ноября СБУ провела "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической УПЦ в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам управляющего делами УПЦ МП митрополита Бориспольского и Броварского Антония (Паканича), это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников.

https://ria.ru/20221209/ukraina-1837568560.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вахтанг кипшидзе, владимир легойда, петр порошенко, украина, ровненская область, московский патриархат, украинская православная церковь, служба безопасности украины, русская православная церковь