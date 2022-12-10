В РПЦ сравнили гонения на УПЦ на Украине с военным коммунизмом в РСФСР
Представитель РПЦ Кипшидзе сравнил гонения на УПЦ на Украине с военным коммунизмом в РСФСР
© Фото : СБУСотрудники СБУ во время проверки на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ)
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ во время проверки на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Украинские власти в отношении Украинской православной церкви идут по пути политики военного коммунизма (которая была реализована в РСФСР в 1918-1921 годах), когда неугодных священников отправляли в лагеря за "антисоветскую деятельность", заявил в субботу зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
По его словам, УПЦ не вписывается в украинскую политическую конъюнктуру, ведь "они за Христа".
"Это не дает покоя украинским властям. Как во времена военного коммунизма – любого неугодного священника можно было обвинить в антисоветской агитации, закрыть приход, а его самого направить в лагерь – сейчас украинские власти пытаются действовать по такому же сценарию. Они пытаются доказать, что якобы за монастырскими стенами засели "враги", которые находятся не на той политической стороне. Так они (украинские власти – ред.) пытаются оправдать свои беззаконные действия и нарушения свободы совести", - сказал Кипшидзе в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что давление властей Украины на каноническую Украинскую православную церковь разожжет в стране гражданское противостояние.
В конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви была создана структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ). После этого начались гонения на УПЦ, усилившиеся с началом СВО. Участились нападения националистов и сторонников раскольнической ПЦУ на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ. Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о запрете УПЦ в Украине.
Служба безопасности Украины (СБУ) заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, ища доказательства "антиукраинской деятельности". Так, 22 ноября СБУ провела "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической УПЦ в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам управляющего делами УПЦ МП митрополита Бориспольского и Броварского Антония (Паканича), это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников.