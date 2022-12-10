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В РПЦ сравнили гонения на УПЦ на Украине с военным коммунизмом в РСФСР - РИА Новости, 10.12.2022
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Религия
https://ria.ru/20221210/upts-1837768371.html
В РПЦ сравнили гонения на УПЦ на Украине с военным коммунизмом в РСФСР
В РПЦ сравнили гонения на УПЦ на Украине с военным коммунизмом в РСФСР - РИА Новости, 10.12.2022
В РПЦ сравнили гонения на УПЦ на Украине с военным коммунизмом в РСФСР
Украинские власти в отношении Украинской православной церкви идут по пути политики военного коммунизма (которая была реализована в РСФСР в 1918-1921 годах),... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T19:17
2022-12-10T19:17
религия
вахтанг кипшидзе
владимир легойда
петр порошенко
украина
рсфср
ровненская область
украинская православная церковь
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Украинские власти в отношении Украинской православной церкви идут по пути политики военного коммунизма (которая была реализована в РСФСР в 1918-1921 годах), когда неугодных священников отправляли в лагеря за "антисоветскую деятельность", заявил в субботу зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.По его словам, УПЦ не вписывается в украинскую политическую конъюнктуру, ведь "они за Христа"."Это не дает покоя украинским властям. Как во времена военного коммунизма – любого неугодного священника можно было обвинить в антисоветской агитации, закрыть приход, а его самого направить в лагерь – сейчас украинские власти пытаются действовать по такому же сценарию. Они пытаются доказать, что якобы за монастырскими стенами засели "враги", которые находятся не на той политической стороне. Так они (украинские власти – ред.) пытаются оправдать свои беззаконные действия и нарушения свободы совести", - сказал Кипшидзе в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что давление властей Украины на каноническую Украинскую православную церковь разожжет в стране гражданское противостояние.В конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви была создана структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ). После этого начались гонения на УПЦ, усилившиеся с началом СВО. Участились нападения националистов и сторонников раскольнической ПЦУ на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ. Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о запрете УПЦ в Украине.Служба безопасности Украины (СБУ) заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, ища доказательства "антиукраинской деятельности". Так, 22 ноября СБУ провела "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической УПЦ в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам управляющего делами УПЦ МП митрополита Бориспольского и Броварского Антония (Паканича), это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников.
https://ria.ru/20221210/literatura-1837762683.html
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рсфср
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вахтанг кипшидзе, владимир легойда, петр порошенко, украина, рсфср, ровненская область, украинская православная церковь, московский патриархат, служба безопасности украины, русская православная церковь
Религия, Вахтанг Кипшидзе, Владимир Легойда, Петр Порошенко, Украина, РСФСР, Ровненская область, Украинская православная церковь, Московский Патриархат, Служба безопасности Украины, Русская православная церковь
19:17 10.12.2022
 
В РПЦ сравнили гонения на УПЦ на Украине с военным коммунизмом в РСФСР

Представитель РПЦ Кипшидзе сравнил гонения на УПЦ на Украине с военным коммунизмом в РСФСР

© Фото : СБУСотрудники СБУ во время проверки на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ)
Сотрудники СБУ во время проверки на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ во время проверки на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Украинские власти в отношении Украинской православной церкви идут по пути политики военного коммунизма (которая была реализована в РСФСР в 1918-1921 годах), когда неугодных священников отправляли в лагеря за "антисоветскую деятельность", заявил в субботу зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
По его словам, УПЦ не вписывается в украинскую политическую конъюнктуру, ведь "они за Христа".
Сотрудники СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
Вчера, 18:34Религия
СБУ обнаружила "прокремлевскую литературу" в Харьковской епархии УПЦ
"Это не дает покоя украинским властям. Как во времена военного коммунизма – любого неугодного священника можно было обвинить в антисоветской агитации, закрыть приход, а его самого направить в лагерь – сейчас украинские власти пытаются действовать по такому же сценарию. Они пытаются доказать, что якобы за монастырскими стенами засели "враги", которые находятся не на той политической стороне. Так они (украинские власти – ред.) пытаются оправдать свои беззаконные действия и нарушения свободы совести", - сказал Кипшидзе в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что давление властей Украины на каноническую Украинскую православную церковь разожжет в стране гражданское противостояние.
В конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви была создана структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ). После этого начались гонения на УПЦ, усилившиеся с началом СВО. Участились нападения националистов и сторонников раскольнической ПЦУ на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ. Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о запрете УПЦ в Украине.
Служба безопасности Украины (СБУ) заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, ища доказательства "антиукраинской деятельности". Так, 22 ноября СБУ провела "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической УПЦ в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам управляющего делами УПЦ МП митрополита Бориспольского и Броварского Антония (Паканича), это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников.
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 17:34Религия
Иерарх УПЦ заявил, что сотрудники СБУ подбросили монахиням флаг Новороссии
 
РелигияВахтанг КипшидзеВладимир ЛегойдаПетр ПорошенкоУкраинаРСФСРРовненская областьУкраинская православная церковьМосковский ПатриархатСлужба безопасности УкраиныРусская православная церковь
 
 
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