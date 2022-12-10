15:52 10.12.2022 (обновлено: 15:57 10.12.2022)
Давление на УПЦ разожжет гражданское противостояние, заявил Легойда
Легойда: давление властей Украины на каноническую УПЦ разожжет гражданское противостояние
© Фото : СБУСотрудники СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ в Харьковской области
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ в Харьковской области
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Давление властей Украины на каноническую Украинскую православную церковь разожжет в стране гражданское противостояние, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Уверен, что давление на единственную каноническую церковь в стране (не говоря уж о ее фактическом запрете, на чем настаивает ряд депутатов и других официальных лиц) не только не поможет установлению на Украине единения и гражданского мира, но лишь сильнее разожжет гражданское противостояние, окончательно фрагментирует общество и будет способствовать дальнейшему погружению страны в пучину раздоров и нестроений", - написал Легойда в своем Telegram-канале.
По его словам, давление на УПЦ со стороны украинских властей "продолжает усиливаться".
"Масштабные обыски в храмах и монастырях Украинской церкви идут уже третью неделю. Начавшись с самых западных епархий - Сарненской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Мукачевской, Хустской, Ровенской, Житомирской - волна обысков постепенно докатилась до центра страны и уходит на восток: вчера обыски прошли в Борисполе, сегодня - в Харьковской области", - заключил представитель РПЦ.
В конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви была создана структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ). После этого начались гонения на УПЦ, усилившиеся с началом СВО. Участились нападения националистов и сторонников раскольнической ПЦУ на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ. Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о запрете УПЦ в Украине.
Служба безопасности Украины (СБУ) заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, ища доказательства "антиукраинской деятельности". Так, 22 ноября СБУ провела "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической УПЦ в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам управляющего делами УПЦ МП митрополита Бориспольского и Броварского Антония (Паканича), это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников.