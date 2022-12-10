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Давление на УПЦ разожжет гражданское противостояние, заявил Легойда - РИА Новости, 10.12.2022
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Давление на УПЦ разожжет гражданское противостояние, заявил Легойда
Давление на УПЦ разожжет гражданское противостояние, заявил Легойда - РИА Новости, 10.12.2022
Давление на УПЦ разожжет гражданское противостояние, заявил Легойда
Давление властей Украины на каноническую Украинскую православную церковь разожжет в стране гражданское противостояние, заявил председатель синодального отдела... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T15:52
2022-12-10T15:57
служба безопасности украины
украинская православная церковь
московский патриархат
украина
борисполь
ровненская область
петр порошенко
владимир легойда
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Давление властей Украины на каноническую Украинскую православную церковь разожжет в стране гражданское противостояние, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда."Уверен, что давление на единственную каноническую церковь в стране (не говоря уж о ее фактическом запрете, на чем настаивает ряд депутатов и других официальных лиц) не только не поможет установлению на Украине единения и гражданского мира, но лишь сильнее разожжет гражданское противостояние, окончательно фрагментирует общество и будет способствовать дальнейшему погружению страны в пучину раздоров и нестроений", - написал Легойда в своем Telegram-канале.По его словам, давление на УПЦ со стороны украинских властей "продолжает усиливаться"."Масштабные обыски в храмах и монастырях Украинской церкви идут уже третью неделю. Начавшись с самых западных епархий - Сарненской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Мукачевской, Хустской, Ровенской, Житомирской - волна обысков постепенно докатилась до центра страны и уходит на восток: вчера обыски прошли в Борисполе, сегодня - в Харьковской области", - заключил представитель РПЦ.В конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви была создана структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ). После этого начались гонения на УПЦ, усилившиеся с началом СВО. Участились нападения националистов и сторонников раскольнической ПЦУ на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ. Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о запрете УПЦ в Украине.Служба безопасности Украины (СБУ) заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, ища доказательства "антиукраинской деятельности". Так, 22 ноября СБУ провела "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической УПЦ в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам управляющего делами УПЦ МП митрополита Бориспольского и Броварского Антония (Паканича), это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников.
https://ria.ru/20221210/obyski-1837702668.html
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служба безопасности украины, украинская православная церковь, московский патриархат, украина, борисполь, ровненская область, петр порошенко, владимир легойда
Служба безопасности Украины, Украинская православная церковь, Московский Патриархат, Украина, Борисполь, Ровненская область, Петр Порошенко, Владимир Легойда
15:52 10.12.2022 (обновлено: 15:57 10.12.2022)
 
Давление на УПЦ разожжет гражданское противостояние, заявил Легойда

Легойда: давление властей Украины на каноническую УПЦ разожжет гражданское противостояние

© Фото : СБУСотрудники СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ в Харьковской области
Сотрудники СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ в Харьковской области
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Давление властей Украины на каноническую Украинскую православную церковь разожжет в стране гражданское противостояние, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Уверен, что давление на единственную каноническую церковь в стране (не говоря уж о ее фактическом запрете, на чем настаивает ряд депутатов и других официальных лиц) не только не поможет установлению на Украине единения и гражданского мира, но лишь сильнее разожжет гражданское противостояние, окончательно фрагментирует общество и будет способствовать дальнейшему погружению страны в пучину раздоров и нестроений", - написал Легойда в своем Telegram-канале.
Сотрудники СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
Вчера, 11:27
СБУ пришла с обысками в храмы канонической УПЦ в Харькове
По его словам, давление на УПЦ со стороны украинских властей "продолжает усиливаться".
"Масштабные обыски в храмах и монастырях Украинской церкви идут уже третью неделю. Начавшись с самых западных епархий - Сарненской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Мукачевской, Хустской, Ровенской, Житомирской - волна обысков постепенно докатилась до центра страны и уходит на восток: вчера обыски прошли в Борисполе, сегодня - в Харьковской области", - заключил представитель РПЦ.
В конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви была создана структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ). После этого начались гонения на УПЦ, усилившиеся с началом СВО. Участились нападения националистов и сторонников раскольнической ПЦУ на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ. Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о запрете УПЦ в Украине.
Служба безопасности Украины (СБУ) заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, ища доказательства "антиукраинской деятельности". Так, 22 ноября СБУ провела "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической УПЦ в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам управляющего делами УПЦ МП митрополита Бориспольского и Броварского Антония (Паканича), это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников.
Сотрудники СБУ во время проверки на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
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Служба безопасности УкраиныУкраинская православная церковьМосковский ПатриархатУкраинаБориспольРовненская областьПетр ПорошенкоВладимир Легойда
 
 
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