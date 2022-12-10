https://ria.ru/20221210/upts-1837740835.html

Давление на УПЦ разожжет гражданское противостояние, заявил Легойда

Давление на УПЦ разожжет гражданское противостояние, заявил Легойда - РИА Новости, 10.12.2022

Давление на УПЦ разожжет гражданское противостояние, заявил Легойда

Давление властей Украины на каноническую Украинскую православную церковь разожжет в стране гражданское противостояние, заявил председатель синодального отдела... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T15:52

2022-12-10T15:52

2022-12-10T15:57

служба безопасности украины

украинская православная церковь

московский патриархат

украина

борисполь

ровненская область

петр порошенко

владимир легойда

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Давление властей Украины на каноническую Украинскую православную церковь разожжет в стране гражданское противостояние, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда."Уверен, что давление на единственную каноническую церковь в стране (не говоря уж о ее фактическом запрете, на чем настаивает ряд депутатов и других официальных лиц) не только не поможет установлению на Украине единения и гражданского мира, но лишь сильнее разожжет гражданское противостояние, окончательно фрагментирует общество и будет способствовать дальнейшему погружению страны в пучину раздоров и нестроений", - написал Легойда в своем Telegram-канале.По его словам, давление на УПЦ со стороны украинских властей "продолжает усиливаться"."Масштабные обыски в храмах и монастырях Украинской церкви идут уже третью неделю. Начавшись с самых западных епархий - Сарненской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Мукачевской, Хустской, Ровенской, Житомирской - волна обысков постепенно докатилась до центра страны и уходит на восток: вчера обыски прошли в Борисполе, сегодня - в Харьковской области", - заключил представитель РПЦ.В конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви была создана структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ). После этого начались гонения на УПЦ, усилившиеся с началом СВО. Участились нападения националистов и сторонников раскольнической ПЦУ на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ. Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о запрете УПЦ в Украине.Служба безопасности Украины (СБУ) заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, ища доказательства "антиукраинской деятельности". Так, 22 ноября СБУ провела "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической УПЦ в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам управляющего делами УПЦ МП митрополита Бориспольского и Броварского Антония (Паканича), это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников.

https://ria.ru/20221210/obyski-1837702668.html

https://ria.ru/20221207/upts-1836977087.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

служба безопасности украины, украинская православная церковь, московский патриархат, украина, борисполь, ровненская область, петр порошенко, владимир легойда