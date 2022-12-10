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СБУ заподозрила диакона УПЦ в "антиукраинской деятельности" - РИА Новости, 10.12.2022
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СБУ заподозрила диакона УПЦ в "антиукраинской деятельности"
СБУ заподозрила диакона УПЦ в "антиукраинской деятельности" - РИА Новости, 10.12.2022
СБУ заподозрила диакона УПЦ в "антиукраинской деятельности"
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что подозревает диакона одной из церквей Запорожской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T13:09
2022-12-10T13:59
в мире
служба безопасности украины
украина
украинская православная церковь
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что подозревает диакона одной из церквей Запорожской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в "антиукраинской деятельности"."Служба безопасности разоблачила диакона одной из церквей Запорожской епархии УПЦ, который агитировал за "присоединение" Запорожья к РФ", - сообщает ведомство в Telegram-канале.По утверждению СБУ, для этого он использовал свой аккаунт "ВКонтакте".Диакону сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается досудебное расследование, заявили в СБУ.
https://ria.ru/20221209/ukraina-1837568560.html
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в мире, служба безопасности украины, украина, украинская православная церковь
В мире, Служба безопасности Украины, Украина, Украинская православная церковь
13:09 10.12.2022 (обновлено: 13:59 10.12.2022)
 
СБУ заподозрила диакона УПЦ в "антиукраинской деятельности"

СБУ заподозрила диакона УПЦ Запорожской епархии в "антиукраинской деятельности"

© Фото : Академия СБУАкадемия СБУ
Академия СБУ - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© Фото : Академия СБУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что подозревает диакона одной из церквей Запорожской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в "антиукраинской деятельности".
"Служба безопасности разоблачила диакона одной из церквей Запорожской епархии УПЦ, который агитировал за "присоединение" Запорожья к РФ", - сообщает ведомство в Telegram-канале.
По утверждению СБУ, для этого он использовал свой аккаунт "ВКонтакте".
Диакону сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается досудебное расследование, заявили в СБУ.
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 17:34Религия
Иерарх УПЦ заявил, что сотрудники СБУ подбросили монахиням флаг Новороссии
 
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