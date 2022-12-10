https://ria.ru/20221210/upts-1837714573.html
СБУ заподозрила диакона УПЦ в "антиукраинской деятельности"
СБУ заподозрила диакона УПЦ в "антиукраинской деятельности" - РИА Новости, 10.12.2022
СБУ заподозрила диакона УПЦ в "антиукраинской деятельности"
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что подозревает диакона одной из церквей Запорожской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T13:09
2022-12-10T13:09
2022-12-10T13:59
в мире
служба безопасности украины
украина
украинская православная церковь
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что подозревает диакона одной из церквей Запорожской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в "антиукраинской деятельности"."Служба безопасности разоблачила диакона одной из церквей Запорожской епархии УПЦ, который агитировал за "присоединение" Запорожья к РФ", - сообщает ведомство в Telegram-канале.По утверждению СБУ, для этого он использовал свой аккаунт "ВКонтакте".Диакону сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается досудебное расследование, заявили в СБУ.
https://ria.ru/20221209/ukraina-1837568560.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, служба безопасности украины, украина, украинская православная церковь
В мире, Служба безопасности Украины, Украина, Украинская православная церковь
13:09 10.12.2022 (обновлено: 13:59 10.12.2022)
СБУ заподозрила диакона УПЦ в "антиукраинской деятельности"
СБУ заподозрила диакона УПЦ Запорожской епархии в "антиукраинской деятельности"