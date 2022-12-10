16:15 10.12.2022 (обновлено: 16:58 10.12.2022)
В США разоблачили популярный на Западе миф об Украине
TAC: националисты в Киеве пытаются лживо переписать историю Советской Украины
Марш националистов в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Обозреватель The American Conservative Катя Седжвик назвала идею советской оккупации Украины современным историческим ревизионизмом, направленным на формирование украинской идентичности, полностью отделенной от России.
Она утверждает, что нарратив о якобы оккупации Украины Россией на протяжении всей истории, используемый западными СМИ, стал попыткой украинских националистов переписать историю и быть ближе к Европе, а также получить симпатию и поддержку широкой общественности.
"Популярное на Западе изложение украинской истории в значительной степени опирается на простой языковой трюк. На протяжении многих лет слова "русский" и "советский" использовались как взаимозаменяемые. Например, говорили, что русский Хрущев, советский генсек, ударил ботинком по трибуне и что в 1945 году Берлин взяла русская армия. Но внутри СССР, даже если в стране было явное большинство этнических русских, мы знали, что Союз состоял из множества этнических групп. И среди этих этнических меньшинств украинцы, соотечественники-славяне, разделяющие с Россией долгую общую историю, выделялись больше всего", — пишет обозреватель.
Будучи сама родом из бывшего Советского Союза, Седжвик отметила, что украинцы всегда были очень близки с русскими и их территория не была под оккупацией.
Она также осудила то, как националисты из Киева преподают молодому поколению лживую интерпретацию истории. Седжвик считает, что на этом в XXI веке не может быть основано национальное самосознание.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Глава государства подчеркнул, что конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.