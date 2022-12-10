https://ria.ru/20221210/ukraina-1837743882.html

В США разоблачили популярный на Западе миф об Украине

В США разоблачили популярный на Западе миф об Украине - РИА Новости, 10.12.2022

В США разоблачили популярный на Западе миф об Украине

Обозреватель The American Conservative Катя Седжвик назвала идею советской оккупации Украины современным историческим ревизионизмом, направленным на... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T16:15

2022-12-10T16:15

2022-12-10T16:58

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Обозреватель The American Conservative Катя Седжвик назвала идею советской оккупации Украины современным историческим ревизионизмом, направленным на формирование украинской идентичности, полностью отделенной от России.Она утверждает, что нарратив о якобы оккупации Украины Россией на протяжении всей истории, используемый западными СМИ, стал попыткой украинских националистов переписать историю и быть ближе к Европе, а также получить симпатию и поддержку широкой общественности.Будучи сама родом из бывшего Советского Союза, Седжвик отметила, что украинцы всегда были очень близки с русскими и их территория не была под оккупацией.Она также осудила то, как националисты из Киева преподают молодому поколению лживую интерпретацию истории. Седжвик считает, что на этом в XXI веке не может быть основано национальное самосознание.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Глава государства подчеркнул, что конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.

https://ria.ru/20221210/es-1837716618.html

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в мире, россия, украина, европа, сша