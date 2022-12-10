https://ria.ru/20221210/ukraina-1837687565.html

В США признали, что им невыгодна победа Украины

В США признали, что им невыгодна победа Украины - РИА Новости, 10.12.2022

В США признали, что им невыгодна победа Украины

Америке не нужна победа киевского режима в украинском конфликте, поскольку она может привести к ядерной войне с Россией, с которой Вашингтон хочет иметь... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T09:42

2022-12-10T09:42

2022-12-10T13:37

в мире

владимир зеленский

украина

россия

владимир путин

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774818075_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_c5441dadacba9e61a705eac6d46f8bf1.jpg

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Америке не нужна победа киевского режима в украинском конфликте, поскольку она может привести к ядерной войне с Россией, с которой Вашингтон хочет иметь стабильные отношения, пишет аналитик Брайан Кларк в статье для 19FortyFive.Как отметил Кларк, цели президента Украины Владимира Зеленского, которые заключаются в полном возвращении территорий страны, больше не совпадают с целями Вашингтона. Россия предупредила, что это может привести к использованию ядерного оружия для защиты своих земель, и администрация Байдена хочет этого избежать.Аналитик утверждает, что США необходимо пересмотреть свою нынешнюю стратегию поддержки Киева и убедиться, что этот конфликт не перерастет в ядерную войну.Кларк предположил, что полностью восстановленная Украина не стоит того, чтобы рисковать ядерной войной, и заявил, что сотрудничество и продуктивные взаимоотношения с Москвой более ценны, чем полностью суверенная Украина.Он призвал США начать оказывать давление на Киев, чтобы заставить его ослабить свои ожидания и быть более открытым к мирным переговорам с Россией.На Украине с 24 февраля проходит специальная военная операция. Глава российского государства Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20221210/oruzhie-1837676285.html

https://ria.ru/20221210/oruzhie-1837671678.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, украина, россия, владимир путин, киев