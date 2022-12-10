09:42 10.12.2022 (обновлено: 13:37 10.12.2022)
В США признали, что им невыгодна победа Украины
Аналитик Кларк: США невыгодна победа Украины, поскольку она приведет к ядерной войне
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкЗнак "Въезд запрещен" и флаг у здания Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону
Знак "Въезд запрещен" и флаг у здания Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Америке не нужна победа киевского режима в украинском конфликте, поскольку она может привести к ядерной войне с Россией, с которой Вашингтон хочет иметь стабильные отношения, пишет аналитик Брайан Кларк в статье для 19FortyFive.
"Если выражаться словами Байдена, Америка хочет от России стабильных отношений. Однако победа Украины сделает это практически невозможным", — подчеркнул автор материала.
Как отметил Кларк, цели президента Украины Владимира Зеленского, которые заключаются в полном возвращении территорий страны, больше не совпадают с целями Вашингтона. Россия предупредила, что это может привести к использованию ядерного оружия для защиты своих земель, и администрация Байдена хочет этого избежать.
Кларк предположил, что полностью восстановленная Украина не стоит того, чтобы рисковать ядерной войной, и заявил, что сотрудничество и продуктивные взаимоотношения с Москвой более ценны, чем полностью суверенная Украина.
Он призвал США начать оказывать давление на Киев, чтобы заставить его ослабить свои ожидания и быть более открытым к мирным переговорам с Россией.
На Украине с 24 февраля проходит специальная военная операция. Глава российского государства Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".