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В США признали, что им невыгодна победа Украины - РИА Новости, 10.12.2022
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В США признали, что им невыгодна победа Украины
В США признали, что им невыгодна победа Украины - РИА Новости, 10.12.2022
В США признали, что им невыгодна победа Украины
Америке не нужна победа киевского режима в украинском конфликте, поскольку она может привести к ядерной войне с Россией, с которой Вашингтон хочет иметь... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T09:42
2022-12-10T13:37
в мире
владимир зеленский
украина
россия
владимир путин
киев
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Америке не нужна победа киевского режима в украинском конфликте, поскольку она может привести к ядерной войне с Россией, с которой Вашингтон хочет иметь стабильные отношения, пишет аналитик Брайан Кларк в статье для 19FortyFive.Как отметил Кларк, цели президента Украины Владимира Зеленского, которые заключаются в полном возвращении территорий страны, больше не совпадают с целями Вашингтона. Россия предупредила, что это может привести к использованию ядерного оружия для защиты своих земель, и администрация Байдена хочет этого избежать.Аналитик утверждает, что США необходимо пересмотреть свою нынешнюю стратегию поддержки Киева и убедиться, что этот конфликт не перерастет в ядерную войну.Кларк предположил, что полностью восстановленная Украина не стоит того, чтобы рисковать ядерной войной, и заявил, что сотрудничество и продуктивные взаимоотношения с Москвой более ценны, чем полностью суверенная Украина.Он призвал США начать оказывать давление на Киев, чтобы заставить его ослабить свои ожидания и быть более открытым к мирным переговорам с Россией.На Украине с 24 февраля проходит специальная военная операция. Глава российского государства Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20221210/oruzhie-1837676285.html
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в мире, владимир зеленский, украина, россия, владимир путин, киев
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Владимир Путин, Киев
09:42 10.12.2022 (обновлено: 13:37 10.12.2022)
 
В США признали, что им невыгодна победа Украины

Аналитик Кларк: США невыгодна победа Украины, поскольку она приведет к ядерной войне

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкЗнак "Въезд запрещен" и флаг у здания Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону
Знак Въезд запрещен и флаг у здания Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Знак "Въезд запрещен" и флаг у здания Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Америке не нужна победа киевского режима в украинском конфликте, поскольку она может привести к ядерной войне с Россией, с которой Вашингтон хочет иметь стабильные отношения, пишет аналитик Брайан Кларк в статье для 19FortyFive.

"Если выражаться словами Байдена, Америка хочет от России стабильных отношений. Однако победа Украины сделает это практически невозможным", — подчеркнул автор материала.

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Как отметил Кларк, цели президента Украины Владимира Зеленского, которые заключаются в полном возвращении территорий страны, больше не совпадают с целями Вашингтона. Россия предупредила, что это может привести к использованию ядерного оружия для защиты своих земель, и администрация Байдена хочет этого избежать.
Аналитик утверждает, что США необходимо пересмотреть свою нынешнюю стратегию поддержки Киева и убедиться, что этот конфликт не перерастет в ядерную войну.
Кларк предположил, что полностью восстановленная Украина не стоит того, чтобы рисковать ядерной войной, и заявил, что сотрудничество и продуктивные взаимоотношения с Москвой более ценны, чем полностью суверенная Украина.
Он призвал США начать оказывать давление на Киев, чтобы заставить его ослабить свои ожидания и быть более открытым к мирным переговорам с Россией.
На Украине с 24 февраля проходит специальная военная операция. Глава российского государства Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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