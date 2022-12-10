18:55 10.12.2022 (обновлено: 19:13 10.12.2022)
В СНБО Украины заявили о готовности наносить удары по территории России
Секретарь СНБО Украины Данилов заявил о готовности наносить удары по территории России
© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Киев в случае дальнейшего нанесения ударов по Украине готов атаковать российские территории, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телевизионного агентства НТА.
"Мы будем способны на все. Поэтому если что-то касается наших интересов, то мы никого спрашивать не будем, куда нам бить врага. Потому что враг размещен, начиная за территорией наших границ, заканчивая Владивостоком", — сказал он.
Ранее Владимир Путин на встрече с героями России заявил, что Москва наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины в ответ на действия Киева. По его словам, речь идет об атаке на Крымский мост, подрыве линии электропередачи с атомной электростанции в Курске и оставлении Донецка без водоснабжения.
Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание гарантий безопасности для России.