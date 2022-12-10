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В СНБО Украины заявили о готовности наносить удары по территории России - РИА Новости, 10.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221210/udary-1837765197.html
В СНБО Украины заявили о готовности наносить удары по территории России
В СНБО Украины заявили о готовности наносить удары по территории России - РИА Новости, 10.12.2022
В СНБО Украины заявили о готовности наносить удары по территории России
Киев в случае дальнейшего нанесения ударов по Украине готов атаковать российские территории, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T18:55
2022-12-10T19:13
специальная военная операция на украине
в мире
алексей данилов
украина
россия
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Киев в случае дальнейшего нанесения ударов по Украине готов атаковать российские территории, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телевизионного агентства НТА.Ранее Владимир Путин на встрече с героями России заявил, что Москва наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины в ответ на действия Киева. По его словам, речь идет об атаке на Крымский мост, подрыве линии электропередачи с атомной электростанции в Курске и оставлении Донецка без водоснабжения.Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание гарантий безопасности для России.
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в мире, алексей данилов, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Данилов, Украина, Россия
18:55 10.12.2022 (обновлено: 19:13 10.12.2022)
 
В СНБО Украины заявили о готовности наносить удары по территории России

Секретарь СНБО Украины Данилов заявил о готовности наносить удары по территории России

© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Киев в случае дальнейшего нанесения ударов по Украине готов атаковать российские территории, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телевизионного агентства НТА.

"Мы будем способны на все. Поэтому если что-то касается наших интересов, то мы никого спрашивать не будем, куда нам бить врага. Потому что враг размещен, начиная за территорией наших границ, заканчивая Владивостоком", — сказал он.

Ранее Владимир Путин на встрече с героями России заявил, что Москва наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины в ответ на действия Киева. По его словам, речь идет об атаке на Крымский мост, подрыве линии электропередачи с атомной электростанции в Курске и оставлении Донецка без водоснабжения.
Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание гарантий безопасности для России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей ДаниловУкраинаРоссия
 
 
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