https://ria.ru/20221210/udary-1837765197.html

В СНБО Украины заявили о готовности наносить удары по территории России

В СНБО Украины заявили о готовности наносить удары по территории России - РИА Новости, 10.12.2022

В СНБО Украины заявили о готовности наносить удары по территории России

Киев в случае дальнейшего нанесения ударов по Украине готов атаковать российские территории, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T18:55

2022-12-10T18:55

2022-12-10T19:13

специальная военная операция на украине

в мире

алексей данилов

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0c/1831020771_0:124:3126:1882_1920x0_80_0_0_8deb35aa355cf5efa10e8d3f9570defc.jpg

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Киев в случае дальнейшего нанесения ударов по Украине готов атаковать российские территории, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телевизионного агентства НТА.Ранее Владимир Путин на встрече с героями России заявил, что Москва наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины в ответ на действия Киева. По его словам, речь идет об атаке на Крымский мост, подрыве линии электропередачи с атомной электростанции в Курске и оставлении Донецка без водоснабжения.Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание гарантий безопасности для России.

https://ria.ru/20221201/medvedev-1835708120.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, алексей данилов, украина, россия